Tämä suloinen ele, jonka tämä äiti keksi tyttärensä kanssa, on ehdottomasti kopioinnin arvoinen.

Vanhemmuus
Fabienne Ba.
Joskus vain pieni teko muuttaa tavallisen hetken arvokkaaksi muistoksi. Sosiaalisessa mediassa äidin ja hänen tyttärensä jakama yksinkertainen idea kosketti sydämiä. Hellä ele, jota on helppo toistaa, juhlistaa vanhemman ja lapsen välistä sidettä lempeydellä ja aidolla tavalla.

Jaettu sydän, vahvan siteen symboli

Idea on yhtä yksinkertainen kuin runollinenkin. Äiti piirtää huulipunalla puolikkaan sydämen poskelleen. Sitten hän siirtyy lähemmäs tytärtään ja painaa tämän poskea varovasti omaansa vasten. Yhdellä eleellä puolikkaat kohtaavat ja muodostavat kokonaisen sydämen, joka leviää heidän kasvoilleen.

Tämä sydän, joskus hieman epäsymmetrinen, muuttuu voimakkaaksi symboliksi. Se kertoo rakkaudesta, yhteisymmärryksestä ja äidin ja lapsen välisestä ainutlaatuisesta yhteydestä. Kasvojen muodosta, iästä tai ulkonäöstä riippumatta jokainen poski osallistuu tämän yhteisen suunnitelman luomiseen, juhlistaen jokaista kehoa sellaisena kuin se on, ilman suodattimia tai retusointia. Tällä hetkellä otettu valokuva vangitsee paljon enemmän kuin piirroksen. Se pysäyttää tunteen, naurunremakan, tietävän katseen. Juuri tämä vilpittömyys on niin kiehtovaa.

Idea, joka sopii kaikille perheille

Tämän eleen suosion tekee sen uskomaton yksinkertaisuus. Ei vaadita monimutkaisia välineitä tai erityistaitoja. Huulipunaa, muutamaa sekuntia ja ennen kaikkea halua jakaa hetki yhdessä. Tämä helppokäyttöisyys antaa kaikille mahdollisuuden omaksua idean elämäntyylistä tai budjetista riippumatta.

Monet vanhemmat näkevät sen tervetulleena hengähdystaukona ruuduilta ja jatkuvilta vaatimuksilta. Tästä pienestä eleestä tulee sitten lempeä tapa luoda uudelleen yhteys, katsoa toisiamme, koskettaa toisiamme kunnioittavasti ja hellästi. Muistutus siitä, että jokainen keho ansaitsee huomiota ja ystävällisyyttä.

Hetki ilman painetta tai käskyjä

Tämä kahdelle tarkoitettu sydän ei pyri esteettiseen täydellisyyteen. Se ei aseta standardeja eikä velvoita saavuttamaan tiettyä tulosta. Sen voi piirtää aamulla ennen koulua, hiljaisena viikonloppuna tai erityisen tilaisuuden kunniaksi. Se voi olla kertaluonteinen teko tai siitä voi tulla säännöllinen rituaali.

Ja jos lapsi ei pidä meikistä tai kasvojen koskettelusta, kaikki on muokattavissa. Sydän voidaan piirtää käteen, käsivarteen tai jopa paperille. Olennaista on yhteinen ele ja kaikkien mukavuuden kunnioittaminen. Tämä vapaus tekee ajatuksesta rauhoittavan. Se edistää kuuntelemista, suostumusta ja itsensä ja muiden hyväksymistä.

Miksi tämä ele puhuttelee niin paljon?

Aikana, jolloin monet vanhemmuustrendit tuntuvat saavuttamattomilta tai idealisoiduilta, tämä ele erottuu joukosta aseistariisuvalla yksinkertaisuudellaan. Se ei pyri tekemään vaikutusta, vaan välittämään aitoja tunteita. Se muistuttaa meitä siitä, että rakkautta ilmaistaan myös pieninä ystävällisinä tekoina, varastettuina hetkinä ja improvisoituina rituaaleina. Se osoittaa, että voimakas muisto voidaan luoda ilman teeskentelyä, pelkästään vilpittömän aikomuksen avulla.

Tämä helposti uudelleen luotava, yhteen piirretty sydän on kuin rakas muistoesine. Se kannustaa hidastamaan tahtia, yhdistymään ja luomaan siteitä uudella tavalla. Kaunis oppitunti vanhemmuudesta: joskus yksinkertaisimmatkin eleet jättävät syvimmät jäljet.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla.
Äiti saa odottamattoman joululahjan ja hänen reaktionsa järkyttää internetin käyttäjiä

