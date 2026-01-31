Nimeäessään poikaansa tämä amerikkalainen pariskunta pyysi tekoälyltä neuvoa.

Entä jos tekoäly voisi auttaa sinua valitsemaan vauvasi nimen? Tämän hieman hullun riskin on ottanut pariskunta Marylandista, Yhdysvalloista.

Hyvin 2.0-tyylinen nimihaku

Kuten monet odottavat vanhemmat, Sarah ja Stephen olivat ristiriidassa useiden ideoiden välillä. Perinteisten nimikirjojen selaamisen sijaan pariskunta kääntyi teknologian puoleen. "Etsimme ChatGPT:stä, mitkä poikien nimet sopivat parhaiten Winklerin kanssa", he kertoivat Baltimore Sunille. Useiden ehdotusten jälkeen Hudson erottui joukosta. Heidän piti vielä löytää toinen nimi: muutaman haun jälkeen Oakley täydensi kuvan.

Nuorille vanhemmille työkalu osoittautui "yhtä hauskaksi kuin inspiroivaksi". Ja vaikka lopullinen valinta on heidän, tämä pieni digitaalinen piristysruiske jää mukavaksi anekdootiksi kerrottavaksi Hudsonille, kun hän on vanhempi.

Vuoden ensimmäinen vauva

Hudson Oakley Winkler syntyi 1. tammikuuta 2026 kello 4.20 Carrollin sairaalassa Westminsterissä, Marylandissa. Symbolinen syntymä: hän on vuoden ensimmäinen vauva piirikunnassa. Vauva painoi syntyessään 3 kg, The Baltimore Sun -lehden mukaan. Vielä koskettavampaa on, että hänen äitinsä Sarah syntyi itse samassa sairaalassa. "Äitini kertoi minulle: 'Synnytin juuri tässä käytävässä yli 20 vuotta sitten'" , hän kertoi äänensä täynnä tunnetta.

Perinne perheessä... ja viittaus tulevaisuuteen

Laitos juhlisti syntymää sosiaalisessa mediassa julistaen: "Mahja uudelle sukupolvelle ja jatkuville perheen perinteille." Vaikka Hudsonin nimi valittiin teknologian avulla, hänen tarinansa on edelleen syvästi inhimillinen. Perheen perinnön, paikan symboliikan ja tekoälyn tuoman modernin ripauksen ansiosta tämä nuori poika ilmentää omalla tavallaan yhteyttä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä.

Vuoteen 2026 mennessä tekoälyn käyttö lapsen nimen valinnassa ei ole enää kaukaa haettu ajatus. Sarahille ja Stephen Winklerille ChatGPT toimi kumppanina päätöksentekoprosessissa korvaamatta koskaan vanhempien hellyyttä ja intuitiota.