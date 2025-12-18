Koska hän "ei enää halunnut olla äiti", hän teki vauvansa puolesta valinnan, joka olisi voinut muuttua tragediaksi.

Yhdysvalloissa järkyttävä tapaus on ravistellut Richmondin kaupunkia Kentuckyssa. 34-vuotias nainen, Sarah C. Vicker, pidätettiin jätettyään yksivuotiaan tyttärensä yksin kotiin lähes kahdeksi tunniksi. Syy, jonka hän antoi poliisille – "en halua enää olla äiti" – herätti välittömästi närkästystä ja ymmärrystä ympäri maata.

Ajateltamaton teko, joka tehtiin "uupumuksesta"

WKYT:n mukaan paikallinen poliisi kutsuttiin 3. joulukuuta 2025 Big Hill Avenuelle osoitteeseen 129 saatuaan ilmoituksen, että vauva oli yksin kotona. Paikalle saapuessaan poliisit löysivät äidin, Sarah C. Vickerin, palaamasta retkeltä. Hän selitti lähteneensä asunnostaan kävelläkseen noin 2,5 kilometrin päässä sijaitsevaan kirkkoon ja jättäneensä tyttärensä leikkikehään.

Poliisiraportin mukaan nainen ilmoitti, ettei hän "enää halunnut olla äiti". Ennen lähtöään hän jätti jäähyväiskirjeen kumppanilleen, luopui asunnosta lukitsematta ovea tai jättämättä maitoa lapselleen. Nälkäinen vauva oli saanut viimeisen ateriansa lähes viisi tuntia ennen viranomaisten saapumista.

Vauvan kannalta riskialtis tilanne

Poliisit totesivat raportissaan, että vauva oli sijoitettu leikkikehään 65-tuumaisen television alle, mikä muodosti lisävaaran putoamisen sattuessa. Tutkinnan mukaan lapsi jätettiin yksin lähes kahdeksi tunniksi ennen kuin hätäpalvelut hälytettiin. Onneksi pelastajien saapuessa paikalle he löysivät vauvan elossa ja pystyivät tarjoamaan hänelle välitöntä hoitoa.

Äiti pidätettiin ja vangittiin Madisonin piirikunnassa. Häntä syytettiin ensimmäisen asteen rikoksesta, kuten pahoinpitelystä ja lapsen hylkäämisestä. Hänen vapauttamisensa ehtona oli 10 000 dollarin käteistakuiden maksaminen. Alustava kuuleminen pidettiin 10. joulukuuta.

Viranomaiset ja yleinen mielipide järkyttyneitä

Tämä tarina järkytti syvästi amerikkalaista yleistä mielipidettä ja muistutti joidenkin vanhempien ahdinkoon liittyvistä tragedioista. Paikallisviranomaiset korostivat, että Yhdysvalloissa on käytössä järjestelmiä, jotka mahdollistavat hädässä olevien äitien sijoittaa lapsensa tilapäisesti lääketieteellisten laitosten tai erikoistuneiden kotien turvalliseen hoitoon ilman välittömän syytteeseenpanon riskiä. Lastensuojelujärjestöt vaativat tehostettuja mielenterveyteen ja synnytyksen jälkeiseen tukeen liittyviä ennaltaehkäiseviä toimia.

Sarah C. Vickerin tapaus korostaa jälleen kerran niitä psykologisia haavoittuvuuksia, joita jotkut äidit saattavat kokea hiljaisuudessa. Vaikka lapselle vältettiin pahin mahdollinen, tapaus muistuttaa siitä, ettei mitään vanhempien aiheuttamaa ahdinkoa pidä sivuuttaa. Asiasta puhuminen, avun pyytäminen ja tuen hakeminen voi pelastaa paljon enemmän kuin vain hengen: kokonaisen perheen.