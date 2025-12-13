Näitä lauseita ei pitäisi koskaan sanoa lapsille joulun aikaan.

Joulun lähestyessä monet aikuiset antavat periksi kiusaukselle käyttää joulupukkia neuvotteluvalttina saadakseen lapsensa käyttäytymään hyvin. Perhepsykoterapeutti Fiona Yassinin mukaan tällainen puhe voi kuitenkin jättää pysyviä arpia pienten lasten mieliin. Tässä on lyhyt katsaus vältettävään lauseeseen ja siihen, miksi ne tulisi jättää pois, jos haluat suojella lastesi hyvinvointia.

"Sinut laitetaan tuhmalistalle, jos et käyttäydy hyvin."

Se on klassinen jouluvalmistelu, mutta Fiona Yassin varoittaa siitä: se voi aiheuttaa ahdistusta, erityisesti lapsilla, joilla on jo ennestään psykologisia haavoittuvuuksia. Käyttäytymisen yhdistäminen pelkoon ( "sinua rangaistaan", "et saa lahjoja" ) opettaa lapsille, että he ovat "parempia", kun he ovat hyviä – ja siten "huonompia", kun he eivät ole. Vaara: he saattavat virheellisesti uskoa, että heidän rakkautensa tai arvonsa riippuu heidän käyttäytymisestään. Ja tämä uskomus voi juurtua syvälle.

"Joulupukki katsoo sinua, ole tarkkana."

Hienovarainen mutta yhtä ahdistusta aiheuttava variaatio. Lapsi voi tuntea itsensä jatkuvasti tarkkailluksi ja tuomituksi, jopa näennäisen merkityksettöminä hetkinä. Tämä kuviteltu valvonta voi aiheuttaa stressiä ja jopa estää lasta toimimasta spontaanisti. Joulu on parasta jättää ilon ja vapauden tilaksi, ei jatkuvan kontrollin paikaksi.

"Anna suukko/halaus…"

Vaikka se saattaa vaikuttaa harmittomalta, lapsen vaatimus suudelmasta tai halauksesta – isovanhempaa, tätiä, ystävää jne. – voi heikentää hänen kykyään kunnioittaa omaa kehoaan ja antaa suostumuksensa. Lapsi oppii, ettei hänen kehonsa kuulu kokonaan hänelle, että hänen on "toteltava" aikuisten odotuksia kiintymyksestä. Pitkällä aikavälillä tämä voi vaikuttaa hänen ymmärrykseensä rajoista ja oikeudestaan henkilökohtaiseen tilaan – olennaisia oppitunteja hänen henkilökohtaiselle kehitykselleen.

"Ansaitsen toisen palan jälkiruokaa."

Juhla-aterioiden aikana on tavallista, että aikuinen sanoo ohimennen: " Ansaitsen vähän ekstraa" tai "Ansaitsin tämän jälkiruoan". Asiantuntijan mukaan tällainen ilmaisu lähettää vaarallisen implisiittisen viestin. Se antaa ymmärtää, että nautinto – tässä tapauksessa syömisen nautinto – on "ansaittava". Lapselle tämä voi juurruttaa ajatuksen, että syöminen tai nautinnon kokeminen on ehdollista, mikä osaltaan tietoisesti tai tiedostamattaan luo syyllisyyden tunteita täynnä olevan tai negatiivisen suhteen ruokaan. Pitkällä aikavälillä tämä voi edistää syömishäiriöitä tai epätervettä suhdetta nautintoon ja kehoon.

"Tee mummolle palvelus ja syö lautasesi loppuun."

Kohteliaisuuden ja hyvien aikomusten varjolla tämä ilmaus opettaa lapsia jättämään huomiotta sisäiset tuntemuksensa – nälän ja kylläisyyden tunteen – voidakseen täyttää muiden odotukset. Tämä voi sumentaa heidän kykyään kuunnella omaa kehoaan ja vahvistaa ajatusta siitä, että aikuisten miellyttäminen on tärkeämpää kuin heidän omat tunteensa. Kannustusta kyllä. Pakottamista ei. Myös ruumiillista autonomiaa kehitetään ruokapöydässä.

"Tajuatko, kuinka onnekas olet? On lapsia, joilla ei ole mitään."

Vaikka lauseen motiivina on halu laajentaa lapsen näkökulmaa, se minimoi heidän tunteitaan. Se opettaa heille, että turhautumisen tai pettymyksen tunteminen on laitonta. Vertailu ei kuitenkaan poista tunnetta, vaan hiljentää sen. Lapsen tunteiden tunnustaminen on aina rakentavampaa.

"Hymyile vähän, onhan nyt joulu."

Lapsella on oikeus olla väsynyt, järkyttynyt tai yksinkertaisesti rauhallinen jopa jouluna. "Oikean" tunteen pakottaminen lapselle on sama kuin kieltäisi hänen todelliset tunteensa. Kaikkien tunteiden, myös vähemmän iloisten, salliminen edistää tervettä emotionaalista kehitystä.

"Kiristimme vyötämme miellyttääksemme sinua."

Elinkustannusten noustessa tämä lausunto saattaa vaikuttaa rehelliseltä, mutta lapselle se voi aiheuttaa stressiä ja syyllisyyttä. Kun lahja esitetään "perheen uhrauksena", lapsi saattaa yhdistää oman onnellisuutensa tai halunsa rajoituksiin tai jopa epäoikeudenmukaisuuteen – häiritsevä tunne joulua viettäessä, aikaa, jonka pitäisi olla juhlava ja iloinen.

Miksi on tärkeää miettiä näitä refleksejä uudelleen?

Nämä lauseet saattavat vaikuttaa harmittomilta tai jopa humoristisessa sävyssä tai perinteenä käytettyinä, mutta perhepsykoterapeutti Fiona Yassinin mukaan niillä on potentiaalia vaikuttaa pysyvästi itsetuntoon, suhteeseen ruokaan, turvallisuuden ja luottamuksen tunteeseen perheessä tai jopa tietoisuuteen kunnioituksesta ja ruumiillisesta suostumuksesta.

Jos olet joskus lausunut jonkin näistä lauseista, älä panikoi. Tavoitteena ei ole täydellisyys, vaan tietoisuus. Kielen muokkaaminen tarkoittaa lapsille rauhallisemman, kunnioittavamman ja turvallisemman ympäristön tarjoamista. Joulun ei tarvitse olla täydellinen ollakseen taianomainen; ennen kaikkea sen täytyy olla lempeä. Valitsemalla positiivisia, rohkaisevia ja kunnioittavia sanoja annat paljon enemmän kuin lahjoja: tarjoat vankan emotionaalisen perustan, terveen yhteyden kehoon, ruokaan, tunteisiin ja itseen. Ja se on lahja, joka kestää paljon 25. joulukuuta pidempään.

Katso tämä postaus Instagramissa Suzanan ja Zoén (@nana_abd75) jakama julkaisu

Vinkkejä joulun taian ylläpitämiseen ilman stressiä tai syyllisyyttä

Suosi yhteistyöpyyntöjä uhkausten sijaan: "Voisitko auttaa kuusen koristelussa?" sen sijaan, että "Jos et, joulupukki ei tule".

Tunnista positiivinen käyttäytyminen tekemättä siitä lahjoihin liittyvää ansiokysymystä – sano "Pidän siitä, kun autat minua, kiitos" sen sijaan, että sanoisit "jos olet kiltti, saat lahjan" .

Puhu rahasta ja budjeteista, kun lapsi on tarpeeksi vanha ymmärtämään, mutta älä säläytä hänelle psykologista taakkaa.

Kunnioita lasten kehoa, heidän oikeuttaan sanoa ei, jopa halaukselle tai suudelmalle – opeta heille suostumus jo hyvin nuoresta iästä lähtien.

Lyhyesti sanottuna joulunaika on täynnä tunteita, taikaa ja perinteitä. Tämän juhla-ajan ei pitäisi olla synonyymi stressille, syyllisyydelle tai psykologiselle paineelle. Valitsemalla ystävällisiä, kunnioittavia ja lempeitä sanoja tarjoat lapsillesi paljon enemmän kuin aineellisen lahjan: juurrutat heihin turvallisuuden tunteen, itseluottamuksen ja uskon omaan arvoonsa. Tällä tavoin joulu voi pysyä lämpimänä ja iloisena aikana.