12 sekuntia vauvan nukutukseen? Tämä video aiheuttaa kohua

Vauvan nukuttaminen vain 12 sekunnissa: ajatus tuntuu melkein liian hyvältä ollakseen totta. Silti äskettäin ammattimaisessa ympäristössä kuvattu video levisi kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Siinä hoitaja rauhoittelee vauvaa sarjalla tarkkoja liikkeitä. Vain muutamassa hetkessä kasvot rentoutuvat, hartiat löystyvät ja rauha laskeutuu.

Lyhyitä, mutta erittäin kodifioituja eleitä

Videolla kaikki riippuu tarkkuudesta ja lempeydestä. Hoitaja asettaa vauvan kasvot itseään kohti rauhoittavassa asennossa. Sitten hänen kätensä silittävät hellästi vauvan lämpimiä, pulleita poskia. Liikkeet ovat säännöllisiä ja rytmisiä. Sitten hänen sormensa liikkuvat kohti otsaa ja ohimoita, herkkiä alueita, joissa kosketus voi edistää rentoutumista. Taputus on sekä herkkää että napakkaa. Pieni keho, joka oli siihen asti jännittynyt, tuntuu saavan takaisin turvallisuuden tunteen, ja uni ottaa vallan.

Kuinka nukuttaa vauva 12 sekunnissa. 😂 pic.twitter.com/8R708ggAOI — Mahtavia videoita ❤️ (@Awesomevideos07) 29. joulukuuta 2025

Hyökyaalto TikTokissa ja Instagramissa

Alun perin vanhemmuustileillä jaettu video ylitti nopeasti miljoonien katselukertojen rajan. Innostuneita kommentteja virtasi sisään: helpottuneita vanhempia, kiitollisia uusia äitejä ja isiä, jotka olivat yllättyneitä sen näennäisestä tehokkuudesta. Jotkut kertoivat testanneensa menetelmää onnistuneesti, kun taas toiset puhuivat "välittömästä rauhoittumisesta" tuntien itkun jälkeen. Vanhemmuusvaikuttajien jakamat videot vahvistivat ilmiötä ja muuttivat tämän vinkin olennaiseksi aiheeksi väsyneiden vanhempien myöhäisillan keskusteluissa.

Inspiraatiota lääketieteen maailmasta

Tämän ihastuksen taustalla on vakiintunut tieteellinen perusta. Tekniikka on saanut inspiraationsa amerikkalaisen lastenlääkärin, tohtori Robert Hamiltonin, menetelmästä, joka tuli tunnetuksi useita vuosia sitten nimellä "The Hold". Alun perin tässä lähestymistavassa vauvaa pidettiin tukevassa asennossa, käsivarret ristittiin hellästi ja tiettyihin kasvojen alueisiin kohdistettiin pehmeää painetta. Tavoitteena oli luoda uudelleen samanlainen kehon jatkuvuuden tunne kuin kohdussa koettu. Tässä sairaanhoitaja soveltaa tätä periaatetta hyvin pienille lapsille, erityisesti 0–3 kuukauden ikäisille, jolloin tarve pidättelylle ja kehon vihjeille on erityisen voimakas.

Intohimon ja varovaisuuden välissä

Tämä "nopeana ja tehokkaana" esitetty menetelmä on kuitenkin herättänyt ristiriitaisia reaktioita. Jotkut vanhemmat kertovat epäonnistumisesta, jopa itkun voimistumisesta, ja jotkut internetin käyttäjät menevät pidemmälle väittämällä, että video on väärennös, koska tekoäly on sen luonut.

Terveydenhuollon ammattilaiset kuitenkin kehottavat varovaisuuteen: tämä lähestymistapa voi auttaa väsyneitä tai hieman ylistimuloituneita vauvoja, mutta se ei sovi kaikkiin tilanteisiin. Nälkäistä, koliikkia tai fyysistä epämukavuutta kokevaa vauvaa ei rauhoiteta yksinkertaisilla eleillä, olivatpa ne kuinka hyväntahtoisia tahansa. Asiantuntijat korostavat myös, että tästä menetelmästä ei pitäisi tulla ainoaa rituaalia, jolla vältetään riippuvuus yhdestä unilääkkeestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tällä videolla on se ansio, että se korostaa lähestymistapaa, joka todennäköisesti kunnioittaa vauvan kehoa. Se on yksi monista ehdotuksista, joiden avulla voi navigoida noina joskus loputtomina öinä, aina muistaen, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen.