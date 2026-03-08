Lapsen mukana työhaastatteluun: Z-sukupolven uusi tapa

Ennen vanhemmat kannustivat meitä etäältä ensimmäisissä työhaastatteluissamme ja kehottivat meitä olemaan kekseliäitä. Nyt he kävelevät lastensa kanssa yritysten ovista sisään ja ohjaavat heitä kädestä työelämään astuessaan, aivan kuten he tekivät heidän ensimmäisinä koulupäivinään.

Onko vanhempien tuominen haastatteluun uusi normi?

Nuoret aikuiset nauttivat ajatuksesta lähteä kotoa syödäkseen makeisia mihin aikaan tahansa, pelatakseen koko yön, jättääkseen astiat kasaan lavuaariin ja ollakseen ulkona aamuyöhön ilman, että heidän tarvitsee selitellä mitään. Tästä itsenäisyydenjanostaan huolimatta heillä on kuitenkin vaikeuksia katkaista esiliinan nauhat ja luottaa vanhempiinsa jokaisessa pienessä tehtävässä. He näkevät vanhempansa elämänvalmentajinaan, henkilökohtaisina neuvonantajinaan. He soittavat heille, kun he ovat eksyksissä pesukoneen ohjauspaneelin edessä ja jopa silloin, kun he ovat epävarmoja siitä, onko heidän hampurilaisensa kypsennetty kunnolla (kasvipohjainen vai ei).

Z-sukupolvella saattaa olla taskussaan chatGPT, mutta he kysyvät silti mieluummin vastauksia suoraan vanhemmiltaan. Vaikka he haluavat käyttäytyä aikuismaisesti, heidän vanhat lapsuuden tapansa palaavat nopeasti pintaan, varsinkin vieraassa työelämässä. Työhaastatteluissa nämä nuoret aikuiset saapuvat paikalle onnenkalujen kanssa, jotka vievät paljon enemmän tilaa kuin apilanmuotoinen avaimenperä. He kävelevät yrityksiin vanhempiensa seurassa, jotka eivät enää vain jätä heitä parkkipaikalle. Ja tämä ei ole suinkaan epätavallista.

Tuoreen kyselyn mukaan neljännes 18–27-vuotiaista Z-sukupolven työnhakijoista myönsi tuoneensa vanhempansa työhaastatteluunsa. Tämä on herättänyt vanhemmissa sukupolvissa huokauksia, jotka viittaavat "riippuvaiseen sukupolveen". Vanhemmat puolestaan saattavat lapsiaan esimiesten haastatteluihin, aivan kuten he tekivät lastenlääkärikäynneille.

Sukupolvia jakava käytäntö

Vaikka tämä käytäntö saattaa vaikuttaa lievästi huvittavalta, se myös raivostuttaa vanhempia sukupolvia – niitä, jotka hakivat rohkeasti töitä, jotka väkisin tungeksivat sisään ja jotka työskentelivät pakon edessä 16-vuotiaasta lähtien. Baby boomerit ja heitä edeltävät ovat raivoissaan siitä, mitä he kutsuvat "hoivaamisrituaaliksi". Työmarkkinat ovat kuitenkin kehittyneet huomattavasti ja kilpaillut tiukemmin sillä välin. Tekoälyn uhkaavan saapumisen, kovan kilpailun ja tiettyjen tehtävien loputtomien vaatimusten vuoksi nuoret tuntevat vahvistusten tarvetta.

Vanhempien tehtävänä ei ole puolustaa lapsiaan, vaan yksinkertaisesti antaa heille joskus puuttuvaa oikeutusta ja muistuttaa heitä siitä, että he kuuluvat johonkin. Vaikka vanhemmat valvovat läksyjä kouluvuosina, he joskus jatkavat tätä käytäntöä murrosiän jälkeenkin. Jotkut heistä, osoittaen hienovaraisia "helikopterivanhemmuuden" merkkejä, eivät epäröi ottaa aloitetta varmistaakseen lapsilleen vakaan ja turvatun tulevaisuuden. Itse asiassa 75 % Z-sukupolven edustajista sanoo, että vanhempi on jo jättänyt heidän työhakemuksensa heidän puolestaan. Vielä yllättävämpää on, että 65 % myöntää delegoineensa työhakemuskokeen vanhemmalleen, ikään kuin se olisi yksinkertainen historian esitys.

Ja kun heidän lapsensa työllistyvät, rohkeimmat vanhemmat jopa tekevät valituksia työnantajilleen vaatien parempaa tunnustusta ja joustavia työaikoja. Tämä skenaario on jo toistunut kahdelle kolmesta Z-sukupolven lapsesta. Jotkut vanhemmat näkevät lapsensa edelleen avuttomina vauvoina, kun taas toiset jäävät pelkiksi sivustakatsojiksi heidän urallaan.

Miten johtajat sen kokevat

Vanhemman mukaan ottaminen työhaastatteluun tuntuu monille meistä mahdottomalta. Mieluummin kokisimme sydämentykytystään, hikoilisimme kämmenillämme ja kurkussamme olisimme kuin ilmestyisimme paikalle äitimme kanssa kuin esikoululaiset. Pelkäisimme, että se vahingoittaisi mahdollisuuksiamme ja tekisi huonon vaikutelman. Silti esimiehet eivät ole täysin tätä vanhempien läsnäoloa vastaan tässä yrityksen kahdenkeskisessä keskustelussa.

Heidän mukaansa vanhemmat voivat antaa mehukkaita yksityiskohtia hakijoistaan ja perehtyä syvällisemmin ansioluetteloon, joka on kirjoitettu esittämään hakija parhaassa mahdollisessa valossa. "Heidän halukkuutensa jakaa lapsensa vahvuudet ja heikkoudet voisi antaa minulle tietoa, jota en olisi muuten koskaan löytänyt", toteaa pienyrittäjä Gene Marks The Guardianille . Vaikka vanhemmat ylistävät lapsiaan, he ovat myös ensimmäisiä, jotka valittavat heidän laiskuudestaan, huomauttavat heidän epäjärjestyksestään ja myöntävät mainitsemattomat asiat. "Rekrytointipäällikkönä haluat kuulla nämä valitukset saadaksesi selkeämmän kuvan lapsen todellisesta persoonallisuudesta ja hänen potentiaalistaan työntekijänä", johtaja selittää.

Työhaastatteluun meneminen ei ole koskaan kovin rauhoittavaa, ja tällaisissa olosuhteissa vanhemmat ovat vähän kuin eläviä turvahuopia. Z-sukupolvi ei voi olla ilman heidän läsnäoloaan, ja esimiehet ottavat heidät avosylin vastaan. Ihanteellinen paikka ansioluettelon pinnan alle kaivamiseen.