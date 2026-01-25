Syntyessään tämä kuusikiloinen vauva yllätti kaikki.

Blandine, kotoisin Toulousesta, synnytti toisen lapsensa, Émilen, 6. marraskuuta 2025. Vauva painoi 6 kiloa ja oli 51 senttimetriä pitkä, lähes kaksinkertainen Ranskan keskimääräiseen syntymäpainoon verrattuna (2,5–3,5 kg). Hänen upea saapumisensa teki pysyvän vaikutuksen koko klinikan lääkintätiimiin, mutta synnytys sujui ilman komplikaatioita.

Ultraäänitutkimus, joka jo paljasti "epänormaalin" koon

Kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa Émile painoi synnytystä edeltäneissä testeissä noin 4,6 kg. Tämä luku olisi voinut olla huolenaihe, mutta Blandine päätti olla kertomatta asiasta gynekologilleen, vaikka hänen kasvavasta vatsastaan tuli vaikea kantaa. Synnytys käynnistettiin lopulta vaginaalisesti. "Kätilö ei voinut uskoa sitä; hän kertoi minulle, että hän näytti kuuden kuukauden ikäiseltä vauvalta", äiti kertoo.

Synnytysosastolla harvinainen vilske

Syntymän aikaan tunteet pyyhkäisivät klinikan läpi. "Kaikki tulivat katsomaan Émileä", Blandine muistelee huumorilla. Koska Émile oli liian iso tavallisille vaipoille, hänet puettiin heti kokoon 6 kuukautta. Vaikka hänen painonsa oli paikallinen ennätys, vastasyntynyt oli täysin terve.

Kehitystä seurataan tarkasti, mutta ilman hälytystä.

Syntymästään lähtien Émile on kasvanut sopusointuisesti. Tammikuun puoliväliin 2026 mennessä hän oli jo 61 cm pitkä ja painoi samalla tasolla kuin alkuperäinen 6 kg. Äidillä ei havaittu merkkejä raskausdiabetesta, ja tämän poikkeuksellisen painon syyt ovat edelleen selittämättömiä. Tämä tapaus muistuttaa Texasissa joulukuussa 2025 syntyneen vauvan tapausta, joka oli samanpainoinen (5,9 kg) ja myös hyvässä terveydentilassa.

Äidin toivottama luonnollinen synnytys

"Olen iloinen, että kieltäydyin keisarileikkauksesta, vaikka se ei ollutkaan varma asia", sanoo Blandine ylpeänä synnytyskokemuksestaan. Nykyään Émile on eloisa ja utelias vauva, jolla on hyvä ruokahalu ja joka nukkuu säännöllisesti. Lempeä jättiläinen, joka tuo iloa vanhemmilleen.

Harvinainen ilmiö, mutta sitä seurataan.

"Makrosomeiksi" luokitellut vauvat (yli 4,5 kg painavat) voivat kohdata syntyessään riskejä, kuten hypoglykemiaa tai hengitysvaikeuksia. Émile kuitenkin uhmaa kaikkia tilastoja: hän kehittyy täydellisesti. Harvinainen tapaus, mutta sellainen, joka muistuttaa meitä siitä, että luonto pitää joskus yllätyksiä yllä, jopa kokeneimmille terveydenhuollon ammattilaisille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Émilen syntymä muistetaan ikuisesti poikkeuksellisena tapahtumana sekä hänen vaikuttavan painonsa että synnytyksen sujuvan etenemisen vuoksi. Herättämänsä uteliaisuuden lisäksi hänen tarinansa todistaa ensisijaisesti ihmiskehon kyvystä yllättyä ja huolellisen lääketieteellisen hoidon tärkeydestä. Poikkeuksellinen alku elämälle vauvalle, joka jo valmiiksi herättää ihailua.