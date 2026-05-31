Tämän naisen projekti surevien vanhempien hyväksi koskettaa tuhansia ihmisiä.

Vanhemmuus
Fabienne Ba.
@theangelgownsproject / Instagram

Lapsen menettäminen on elämää mullistava kokemus. Yhdysvalloissa Rosann Cassiopi on päättänyt omistaa aikansa ja asiantuntemuksensa auttaakseen perheitä, jotka kohtaavat tämän surun. Hänen projektinsa, yhtä herkkä kuin liikuttavakin, koskettaa nyt tuhansia ihmisiä.

Kun hääpuvusta tulee hellyyden symboli

Jotkut mekot kertovat useita tarinoita. Tämä on wisconsinilaisen Rosann Cassiopin visio, joka käyttää uudelleen yksityishenkilöiden lahjoittamia hääpukuja ja muuttaa ne "enkelimekoksiksi". Nämä pienet vaatteet on tarkoitettu vauvoille, jotka kuolivat ennen syntymää tai pian sen jälkeen. Jokainen luomus on suunniteltu huolellisesti tarjoamaan lohduttavaa läsnäoloa perheille erityisen vaikeana aikana. Jokaisen tikin takana on halu kunnioittaa elämää, olipa se kuinka lyhyt tahansa.

Uusi tehtävä elämänmuutoksen jälkeen

Rosann Cassiopi työskenteli sairaanhoitajana kolmen vuosikymmenen ajan. Kun harvinainen neurologinen sairaus pakotti hänet jäämään varhaiseläkkeelle, hänen oli uudistettava arkensa. Vapaa-aikaa kertyi, ja hän päätti oppia ompelemaan. Yksinkertaisena oppisopimuskoulutuksena alkaneesta tuli nopeasti todellinen ammatti. Siitä lähtien hän on omistanut suuren osan energiastaan näiden ainutlaatuisten asujen luomiseen.

Enemmän kuin harrastus, kokopäiväinen sitoutuminen

Lähes kymmenen vuoden ajan Rosann on viettänyt yli 40 tuntia viikossa ompelukoneensa ääressä. Tämä huomattava omistautuminen on mahdollistanut satojen "enkelimekkojen" luomisen. Hänen lähestymistapansa perustuu yksinkertaiseen vakaumukseen: pienillä eleillä voi olla valtava vaikutus. Huolellisen työnsä kautta hän tarjoaa perheille hellyyttä ja kunnioitusta täynnä olevan esineen usein hiljaisuuden ja yksinäisyyden leimaamassa ympäristössä.

Luomuksia tarjotaan ilmaiseksi

Kaikki Rosannin tekemät mekot jaetaan ilmaiseksi. Ne lähetetään sairaaloihin ja apua tarvitseville perheille. Tälle entiselle hoitajalle se on tapa jatkaa muiden auttamista. Hän jatkaa huomaamattomasti sitoumustaan poissa valokeilasta, motivoituneena halusta tuoda hieman lohtua niille, jotka käyvät läpi erityisen vaikeaa aikaa.

Yhteinen projekti perheiden hyväksi

Rosann osallistuu myös amerikkalaiseen "Real Imprints" -yhdistykseen, joka koordinoi Angel Gowns -projektia. Intohimoisten vapaaehtoisten verkoston kautta järjestö muuttaa lahjoitetut hääpuvut vaatteiksi vauvoille, jotka ovat kuolleet keskenmenoon, kohtukuolemaan tai pian syntymän jälkeen. Tämä hanke tukee suurta määrää perheitä ja lisää samalla yleisön tietoisuutta todellisuudesta, josta vielä harvoin puhutaan.

Muutamme tapaamme suhtautua perinataaliseen suruun

Ompelemisen lisäksi Rosann haluaa avata keskustelua synnytyksen jälkeisestä surusta. Hänen mukaansa "liian monet vanhemmat ovat kestäneet tätä koettelemusta hiljaisuudessa liian kauan". Tarjoamalla näitä mekkoja hän toivoo muistuttavansa surevia vanhempia siitä, etteivät he ole yksin. Hänen viestinsä resonoi monien perheiden kanssa: jokainen tarina on tärkeä, jokainen tunne ansaitsee tulla kuulluksi ja jokainen lapsi ansaitsee tulla kunnioitetuksi arvokkaasti.

Anteliaalla sitoutumisellaan tämä wisconsinilainen nainen osoittaa, että yksinkertaisesta kangaspalasta voi tulla voimakas symboli tuelle, solidaarisuudelle ja ihmisyydelle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
"En enää tunnista poikaani": miten maskulinismi häiritsee joidenkin äitien ja heidän poikiensa välistä sidettä?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"En enää tunnista poikaani": miten maskulinismi häiritsee joidenkin äitien ja heidän poikiensa välistä sidettä?

Se alkaa usein hienovaraisilla merkeillä. Tylyllä huomautuksella illallisella, selityksettömällä videolla, pilkallisella naurulla sanan "feminismi" mainitsemisesta. Vähitellen jotkut äidit...

Lomalle lähtö ilman lapsia: 6 hyvää syytä uskaltaa (ja ilman syyllisyyden tunnetta)

Monet vanhemmat unelmoivat siitä salaa: lomasta ilman riitoja takapenkillä tai kiukkukohtauksia kuumalla hiekalla. Rauhallisesta lomapaikasta, jossa he voivat...

Tämä nuori äiti selittää, miksi yksinkertainen kirje sai hänet itkemään tuntikausia.

Yhdysvalloissa 10. toukokuuta vietettävän äitienpäivän kunniaksi yhdysvaltalainen vaikuttaja Dani Austin Ramirez jakoi People- lehdelle yksinkertaisen mutta koskettavan anekdootin...

Etelä-Koreassa nämä synnytyksen jälkeiset keskukset ovat yhtä kiehtovia kuin ne ovatkin eri mieltä.

Vaikka useimmissa maailman maissa uudet äidit palaavat kotiin heti synnytyksen jälkeen, Etelä-Koreassa he löytävät turvapaikan laitoksista, jotka ovat...

Hän oli keskeyttänyt opintonsa 34 vuodeksi ja lopulta hän sai tutkintonsa poikansa kanssa.

Vuonna 1992 Carla Hunter Ramseyn akateeminen unelma päättyi äkillisesti. Kolmekymmentäneljä vuotta myöhemmin hän palasi opintoihinsa ja väitteli tohtoriksi...

Tämä kaksosten äiti testaa "yhteyttään" ja video leviää kulovalkean tavoin.

Äiti, kaksi oven erottamaa poikaa ja sarja suullisesti esitettyjä kysymyksiä. Kaksosten vastaukset järkyttivät internetin käyttäjiä – ja herättivät...