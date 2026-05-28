"En enää tunnista poikaani": miten maskulinismi häiritsee joidenkin äitien ja heidän poikiensa välistä sidettä?

Se alkaa usein hienovaraisilla merkeillä. Tylyllä huomautuksella illallisella, selityksettömällä videolla, pilkallisella naurulla sanan "feminismi" mainitsemisesta. Vähitellen jotkut äidit sanovat näkevänsä poikansa asenteen muuttuvan siihen pisteeseen, etteivät he enää tunnista sitä sidettä, jota he pitivät vahvana ja ilmeisenä.

Näkymättömät halkeamat arjessa

Nämä jännitteet eivät synny yhdestä tapahtumasta, vaan useiden tekijöiden summasta. Kieli karkeammaksi, mielipiteet kovettuvat ja naisia kuvataan joskus "vastustajiksi" tai "epäilysten kohteiksi". Tässä ilmapiirissä äidistä tulee tietämättään ensisijainen kohde keskustelulle, joka halventaa naisia yleensä, vaikka se ei olisikaan suoraan suunnattu häneen.

Ideologia, joka otetaan nyt vakavasti

Sukupuolten tasa-arvon korkea neuvosto julkaisi 21. tammikuuta 2026 raportin, jossa käsiteltiin "maskulinistista uhkaa". Se kuvaa strukturoitua ideologista järjestelmää, joka perustuu miesten ylivaltaan ja naisiin kohdistuvaan vihamielisyyteen. Luvut havainnollistavat ilmiön laajuutta: 17 % ranskalaisista kannattaa vihamielistä seksismiä, ja miesten (23 %) ja naisten (12 %) välillä on merkittävä ero. Raportissa korostetaan myös, että 84 % kyberseksismin uhreista on naisia, mikä vahvistaa verkkoväkivallan laajuuden.

Laajeneva sukupolvien kuilu

15–24-vuotiaiden keskuudessa käsitysten erot ovat erityisen selkeitä. 75 % nuorista naisista uskoo, että naiseus on yhteiskunnassa epäedullinen asia, kun taas nuorista miehistä näin tekee 42 %. Lisäksi 39 % miehistä pitää feminismiä edelleen uhkana asemalleen. Tämä kuilu ruokkii kilpailuhenkistä näkemystä sukupuolten välisistä suhteista: tasa-arvoa pidetään nollasummapelinä, jossa naisten oikeuksien edistämistä pidetään miesten tappiona. Tässä yhteydessä perhejännitteet heijastavat vain laajempaa kuilua.

Kun sosiaalinen media muokkaa käsityksiä

Osa tästä radikalisoitumisesta tapahtuu verkossa. Alustat, kuten TikTok, X (entinen Twitter) ja YouTube, toimivat usein portteina deittailuun, menestykseen tai itseluottamukseen keskittyvään sisältöön, joka vähitellen luisuu kohti vihamielistä retoriikkaa. Vaara ei ole pelkästään itse sisällössä, vaan myös sen suositusjärjestelmässä, joka vangitsee käyttäjät homogeenisiin kupliin. Brittiläinen Ofcomin laadullinen tutkimus kuvaa pirstaloitunutta "manosfääriä", jossa sosiaalinen eristäytyminen vahvistaa radikaaleimpia ajatuksia.

Ymmärtää ilman vähättelyä

Kaikki nuoruuden ahdistus ei johda maskulinismiin, mutta kun henkilökohtainen turhautuminen muuttuu naisten torjumiseksi, tapahtuu muutos. Naisista tulee symbolisia kohteita, ja naisten ääniä väheksytään.

Tässä tilanteessa kiusaus perheen hajottamiseen saattaa tuntua ilmeiseltä. Jotkut asiantuntijat kuitenkin suosittelevat vuoropuhelun ylläpitämistä ilman vihamielisten lausuntojen vahvistamista, lähteiden kysymistä ja selkeiden rajojen asettamista sille, mikä on kunnioitusta. Lopuksi instituutiot korostavat, että ratkaisu ei voi olla pelkästään perheiden varassa. Ihmissuhteita koskeva koulutus ja verkkoalustojen parempi sääntely esitetään olennaisina työkaluina.

Viime kädessä kysymys ulottuu paljon äidin ja pojan suhdetta pidemmälle: kyse on siitä, miten yhteiskunta voi säilyttää vuoropuhelun antamatta jalansijaa maailmankatsomukselle, niin yksityisesti kuin verkossakin, jossa naisista tulee vastustajia.