Raskautensa aikana hän otti valokuvia vatsansa muutoksista kahdeksan kuukauden ajan.

Anaëlle G.
Raskaana oleva Amanda Macari (@macariamanda) ikuisti kahdeksan kuukautta kasvavan vatsansa mustavalkoisena. Kyseessä on liikuttava kuvasarja, jonka tuhannet ihmiset ovat nähneet Instagramissa.

Intiimi ja runollinen valokuvasarja

Brasilialainen vaikuttaja Amanda Macari (@macariamanda) jakoi 16 mustavalkoisen muotokuvan sarjan, jotka dokumentoivat hänen raskauttaan kuukausi kuukaudelta. Kaksi riviä vuorottelevat profiili- ja etukuvan välillä: alussa tuskin pyöreä vatsa pillifarkuissa; kuukausien edetessä se kasvaa reilusti kahdeksanteen kuukauteen asti, jota edelleen korostavat yksinkertaiset rintaliivit ja farkut. Nämä minimalistiset kuvat vangitsevat hänen pehmeät kurvit, suojelevat kätensä ja käsin kosketeltavan tyyneyden.

Syvällinen hengellinen viesti

Portugalinkielinen kuvateksti kaikuu kuin rukous: "9 kuukautta rakkaimpana kotinasi 🤰💗." Sitten siinä lainataan psalmia 139:13–16: "Sinä loit sisimmän ja kudoit minut kokoon äitini kohdussa. […] Silmäsi näkivät syntymättömän lapseni, kaikki päiväni olivat kirjoitetut kirjaasi." Raamatullinen teksti, joka juhlistaa synnytystä edeltävää elämää jumalallisena luomuksena, täynnä ihmetystä ja ennalta määräämistä.

Liikuttava äitiyden juhla

Tämä Instagram-julkaisu on koskettava yksinkertaisuudessaan ja uskossaan: ei filttereitä tai liioittelua, vain kehon intiimi muuttuminen vauvan "kodiksi". Liikuttuneiden odottavien äitien kommentit tulvivat sisään ja jakavat omia tarinoitaan. Hashtageilla, kuten #gravidasnotiktok, se on yhteydessä brasilialaiseen yhteisöön, jossa raskaus koetaan päivittäisenä ihmeenä.

Amanda Macarin valokuvat ylittävät yksinkertaisen ennen/jälkeen-vertailun ja niistä tulee runollinen ja hengellinen mietiskely elämän luomisesta. Koskettava testamentti, joka herättää henkiin yhdeksän kuukauden raskauden pyhän kauneuden.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Tämä "kehopositiivinen" tähti jakaa intiimin hetken äitiyselämästään

