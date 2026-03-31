Hän pukee poikansa leggingseihin, ja nettireaktiot kertovat paljon sukupuolinormeista.

Vanhemmuus
stéréotypes genre enfant
@laurelbang / Instagram

Lasten vaatteisiin liittyy edelleen sukupuolistereotypioita. Äiti, joka myös kirjoittaa nykyaikaisia lastenloruja, koki tämän surullisesti sosiaalisessa mediassa. Kaikki alkoi yksinkertaisista leggingseistä, joita pojat käyttivät, hänen poikansa jaloissa. Ja kommenttien perusteella poikien tulisi käyttää sankarillisia housuja ja neuleita ja tyttöjen vaaleanpunaisia paljetein koristeltuja mekkoja. Vanhanaikaisia normeja, joita äiti tuomitsee.

Legginsit: riidan vaatekappale

Pelkkä leggingsien mainitseminen herättää närkästystä ja kiivasta tyylikeskustelua. Leggingsejä kuvaillaan usein "visuaaliseksi kauhuksi" tai jopa ompelukatastrofiksi, ja ne kuuluvat näihin "kiistanalaisiin" tuotteisiin, aivan kuten labubu-housut ja revityt farkut. Muotimaailman kritisoimia ja "huonosta mausta" syytettyjä leggingsejä ei ole tunnettu kovinkaan paljon.

Vaikka sitä tuskin siedetään niin kutsutuilla feminiinisillä vartaloilla, miesten jaloissa se on yksinkertaisesti kielletty. Ainoat, joille myönnetään poikkeus tästä erittäin tiukasta muotiasusta, ovat kokeneet maratoonarit, ja jopa urheilun varjolla he joutuvat usein ankaran kritiikin kohteeksi. Pojat, olivatpa kuinka huolettomia tahansa, kärsivät myös maskuliinisuuden kauheasta kohtalosta, kun he suvaitsevat valita leggingsit sinisten housujen sijaan.

Ainakin tähän kauhistuttavaan johtopäätökseen tuli eräs äiti. Nuori nainen, joka tunnetaan nimellä @laurelbang, tulkitsee kuuluisia lauluja uudelleen "vanhemmuuden" näkökulmasta ja säveltää merkityksellisiä tuutulauluja. Hänen Instagram-tilinsä muistuttaa avointa päiväkirjaa, jossa hän jakaa hyödyllisiä neuvoja ja raakoja faktoja. Hän kuvaa toisinaan spontaaneja hetkiä poikansa kanssa, ja yksi näistä videoista on herättänyt suurta närkästystä verkossa. Syy tähän kollektiiviseen kohuntuoksuun? Harmittomat leggingsit, ikään kuin lasten pitäisi noudattaa pukukoodia ja valita asunsa sukupuolen eikä henkilökohtaisen maun perusteella.

Katso tämä postaus Instagramissa

Mathilden (@laurelbang) jakama julkaisu

Vihaisia kommentteja yksinkertaisesta kangaspalasta

Pojan näkeminen onnellisena kävelemässä legginseissä ei ole ongelma, paitsi niille, jotka sekoittavat stereotypiat totuuteen ja ajattelevat, että pojan pitäisi leikkiä autoilla ja käyttää sporttisia neuleita. Kommenttien perusteella, jotka tulvivat julkaisuun kuin kritiikkitulva, legginseillä ei ole sijaa pojan vaatekaapissa, ja äiti on vastuuton tutustuttaessaan poikaansa tällaisiin "käytäntöihin".

Tämä joustava, toisen ihon kaltainen vaate sopii hyvin lasten aktiivisiin seikkailuihin ja jatkuvaan akrobatiaan. Kourallinen normien sokaisemia ja vanhentuneiden stereotypioiden vaikutuksen alaisena toimivia internetin käyttäjiä kuitenkin huusi pahaa nähdessään "naismaisia" merkkejä siinä, missä suvaitsevaisemmat näkivät vain "maastossa" käytettävän, joustavuutta edistävän vaatteen.

”Pojan pukeminen legginseihin on merkki mielenterveysongelmasta”, eräs nainen väittää. ”Mikä painajainen”, toinen vastaa. ”Siitä lapsesta tulee hintti.” Nämä vihanlietsojat ovat samoja, jotka kaipaavat vanhoja aikoja, jolloin tytöt leikkivät hiljaa Barbie-nukeilla ja oppivat äitiydestä nukeillaan, kun pojat tappelivat pallosta ja oppivat lempeästi johtajuudesta.

Äiti, tietämättään räikeän ahdasmielisyyden uhri, huomauttaa, että 95 % kommenteista on miesten kirjoittamia. Aivan kuin yksinkertaiset kokoa 40 olevat leggingsit merkitsisivät heidän lajinsa loppua ja uhkaisivat heidän maskuliinisuuttaan. Aivan kuin vaatteet sanelisivat käyttäytymistä. Mutta, kuten äiti muistuttaa meitä , "vaatteilla ei ole moraalia". Eikä se ole hänen ainoa oppituntinsa suvaitsevaisuudesta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Mathilden (@laurelbang) jakama julkaisu

Tämän äidin loistava vastaus vihaan

Vaatteet ja lelut eivät ole luonnostaan sukupuolittuneita. Poika voi käyttää vaaleanpunaista poolopaitaa ja tyttö sinistä collegepaitaa, aivan kuten toinen voi nauttia aterioiden valmistamisesta leikkikeittiösarjallaan, kun taas toinen nauttii maastopyöräilystä. Siksi leggingsit eivät ole sen enempää "feminiinisiä" kuin maskuliinisia. Ajatus siitä, että leggingsit jotenkin emaskuloivat, on sosiaalinen konstruktio, ideologisen ehdollistamisen tuote.

Yhteiskunta on vakuuttanut meidät siitä, että jokaisen vaatekappaleen on sovittava johonkin kategoriaan, eikä vain vaatekaapissamme olevaan. Ja tämä pitää edelleen paikkansa. Laajan, 20 000 paitaa ja shortsia eri tuotemerkeiltä käsittäneen tutkimuksen mukaan stereotypiat ovat selvästi painettu lasten rintaan. Yhteisistä kiinnostuksen kohteista huolimatta tytöt yhdistetään sanoihin kuten "rakkaus", "hymy" ja "unelmoida", kun taas pojilla on rohkeampia adjektiiveja, kuten "tutkia", "nopeasti" tai "porukka".

Ja tämä jalkaan lyömisen tapaus on vain yksi esimerkki tästä taustalla olevasta ongelmasta. Äiti ei reagoinut väkivaltaisesti näihin hyökkäyksiin, vaan pysyi lujana, mutta teki sen pedagogisella tavalla. Hän muistutti kaikkia: "Et suojele lapsia opettamalla heitä noudattamaan järjettömiä sääntöjä." Hän kasvattaa lastaan ystävälliseksi, kun taas toiset pysyvät vanhentuneiden uskomustensa vankeina.

Nämä leggingsit ovat toissijaisia lapsen ilmaisemaan iloon ja naurunremakoihin verrattuna. Ne ovat vain tausta. Silti jotkut näkevät ne edelleen varoitusmerkkinä, ikään kuin puistossa käytetty asu voisi ratkaista lapsen koko tulevaisuuden.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
Äitiä kritisoidaan 4-vuotiaan tyttärensä imetyksen jatkamisesta, mutta hän puolustaa päätöstään

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

