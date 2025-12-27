Search here...

65 vuoden iästä alkaen naisilla näyttää olevan odottamaton terveysetu miehiin verrattuna.

Hyvinvointi
Anaëlle G.
Terveyden ja elinajanodotteen osalta naisten ja miesten välisiä vertailuja tehdään usein. Ja hyvästä syystä: biologiset, sosiaaliset ja lääketieteelliset kehityskulut eroavat edelleen merkittävästi. Ranskassa DREES:n (Directorate for Research, Studies, Evaluation, and Statistics) äskettäin tekemä analyysi tuo esiin mielenkiintoisen tosiasian: naiset eivät ainoastaan elä pidempään, vaan he myös viettävät pidempään terveinä ja toimivat sekä itsenäisinä. Tämä havainto kehottaa meitä tarkastelemaan ikää eri tavalla ja siirtymään hälyttävien stereotypioiden ulkopuolelle.

Uusi työkalu puhumiseen hyvin ikääntyvästä kehosta

Pitkään elinajanodote oli ensisijainen väestön terveyden mittaamiseen käytetty indikaattori. Pitkä elinikä ei kuitenkaan kerro mitään näiden vuosien laadusta. Juuri tämän aukon täyttämiseksi DREES (Directorate of Research, Studies, Evaluation and Statistics) on sisällyttänyt tutkimuksiinsa uuden indikaattorin: vammattoman elinajanodotteen. Tämän työkalun avulla on mahdollista arvioida niiden vuosien määrää, jotka on eletty ilman merkittäviä rajoituksia, jotka haittaavat päivittäisiä toimintoja tai itsenäisyyttä.

Tämän vivahteikkaamman lähestymistavan ansiosta ikääntyminen näkyy monimutkaisemmassa valossa. Kehoa ei enää pidetä heikkenevänä organismina, vaan liittolaisena, joka kykenee kestämään, sopeutumaan ja säilyttämään resurssejaan pidempään kuin aiemmin on ajateltu.

Ranska on melko hyvässä asemassa Euroopassa

Tämän analyysin tulokset ovat rohkaisevia Euroopan tasolla. Ranska on yksi kärkimaista terveen elinajanodotteen suhteen 65 vuoden iästä alkaen. Ranskalaiset miehet ovat neljännellä sijalla ja naiset kolmannella sijalla.

Tämä suorituskyky heijastaa terveydenhuoltojärjestelmän laatua, ennaltaehkäiseviä toimia ja kasvavaa keskittymistä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Nämä luvut muistuttavat siitä, että ikääntyminen ei ole vain yksilöllinen asia, vaan myös kollektiivinen. Ne korostavat mallia, jossa ikääntyvää kehoa tuetaan, kunnioitetaan ja siitä huolehditaan.

Naiset säilyttävät elinvoimansa pidempään

65 vuoden iästä alkaen ero kasvaa entisestään. Naiset voivat odottaa elävänsä lähes 12 vuotta ilman vammaa, kun taas miehet elävät hieman yli 10 vuotta. Kaksi vuotta enemmän aikaa nauttia liikkuvasta, toimintakykyisestä ja läsnä olevasta kehosta. Kaksi vuotta, joiden aikana itsenäisyys, liikkumisen, ulkona käymisen, luomisen tai itsestään huolehtimisen ilo ovat täysin saatavilla. Tämä ero on havaittavissa syntymästä lähtien. Naiset elävät keskimäärin yli 65 vuotta ilman vammaa, kun taas miehet elävät hieman vähemmän.

Positiivinen dynamiikka kaikille kehoille

Hyviä uutisia: miehet eivät ole jääneet jälkeen. Myös heidän terveen elinajanodotteensa on kasvussa. Pandemian aiheuttaman takaiskun jälkeen indikaattorit ovat jälleen nousussa. Ikääntyminen hidastuu, muuttuu lempeämmäksi ja sitä tuetaan paremmin koko väestölle.

Nämä trendit muistuttavat meitä siitä, että jokaisella keholla, sukupuolesta riippumatta, on kyky kestää ja ikääntyä hyvin, kunhan kuuntelemme sitä, kunnioitamme sitä ja annamme sille ansaitsemaansa hoitoa.

Vaikka naiset saattavat näyttää säilyttävän "etumatkan" 65 ikävuoden jälkeen, keskeinen viesti onkin jossain muualla: ikääntyminen voi olla synonyymi terveydelle, itsenäisyydelle ja itseluottamukselle. Ja tämä pätee kaikkiin kehoihin.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
