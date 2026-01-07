Hän herää koomasta… ja puhuu sujuvasti kieltä, jota hän ei ole koskaan oppinut.

Rutiininomaisen kirurgisen toimenpiteen jälkeen 30-vuotias utahilainen amerikkalainen Stephen Chase hämmästytti lääkintähenkilökuntaa: herättyään hän puhui sujuvasti espanjaa. Ongelmana oli, että hän ei ollut koskaan opiskellut Cervantesin kieltä. Tämä harvinainen ilmiö, josta amerikkalainen lehdistö on kertonut, sytyttää uudelleen keskustelun ihmisaivojen ja tiedostamattoman kielimuistin mysteereistä.

Herääminen, jota leimaa selittämätön

Stephen oli 19-vuotias, kun hänelle tehtiin ensimmäinen leikkaus jalkapallossa tapahtuneen vamman jälkeen. Herättyään hän puhui spontaanisti espanjaa lähes 20 minuuttia ennen kuin palasi äidinkieleensä englantiin. Siitä lähtien jokainen nukutus näyttää laukaisevan saman skenaarion: tilapäisen paluun tähän kieleen, jota hän ei tietoisesti hallitse. Häiritsevää kyllä, vaikka Stephen ei ole koskaan käynyt virallisilla espanjan tunneilla, hän kasvoi espanjankielisessä naapurustossa. Hän uskoo, että hänen aivonsa ovat saattaneet "nauhoittaa" ääniä, sanoja ja lauserakenteita hänen tietämättään.

Aivot, odottamaton kirjasto

Neurologit kuvailevat harvinaista häiriötä, joka tunnetaan nimellä vieraskielinen oireyhtymä. Tämä ilmiö esiintyy joskus pään vamman, leikkauksen tai kooman jälkeen. Anestesia-aineiden herättämät tai "uudelleenohjelmoimat" aivot pääsevät aiemmin lepotilassa oleviin muistialueisiin. Babbel Magazinen mukaan tietyt aivovauriot tai -ärsykkeet voivat "aktivoida" haudattuja kielipiirejä, jolloin henkilö voi tilapäisesti käyttää passiivisesti opittua tai kauan sitten unohdettua kieltä.

Lääketieteellisestä uteliaisuudesta uusiin taitoihin

Tuosta episodista lähtien Stephen on halunnut löytää merkityksen tälle odottamattomalle lahjalle. Hän asui Chilessä kaksi vuotta ja hioi espanjan kielen taitoaan lähes äidinkielen tasolle. "On kiehtovaa huomata, mitä kaikkea aivot pystyvät säilyttämään edes tajuamattamme", hän sanoo. Nykyään hänen tapaustaan tutkivat useat kielimuistin ja neuroplastisuuden asiantuntijat, jotka näkevät sen lupaavana keinona ymmärtää, miten kielet painuvat – ja joskus heräävät uudelleen – hermoverkkoihimme.

Stephen Chasen tarina muistuttaa siitä, että ihmisaivot ovat edelleen suurelta osin tutkimatonta aluetta. Haudattujen muistojen, passiivisen oppimisen ja edelleen huonosti ymmärrettyjen tietoisuuden mekanismien keskellä tämä kiehtova tapaus hämärtää luonnon ja kasvatuksen välisiä rajoja.