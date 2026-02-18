Ahdistuksen vähentäminen kieltämättä sitä: psykologian validoima lähestymistapa

Sen sijaan, että pyrkisi täydellisyyteen hinnalla millä hyvänsä ja jatkuvasti huippusuoritukseen, on parempi oppia olemaan välittämättä ja päästämään irti. Se, ettei ota asioita liian henkilökohtaisesti – siinä on todellinen onnellisuuden salaisuus. Tätä hyvin rentoa lähestymistapaa harvoin ylistetään itseapukirjoissa tai median hyvinvointineuvoissa. Psykologian mukaan se kuitenkin muuttaa kaiken arjessa.

Välinpitämättömyys: paheksuttu mutta tehokas lähestymistapa

Viidakkokarhu Baloo lauloi "The Bare Necessities" -kappaleen, kun taas Pumbaa lauloi "Hakuna Matata" -kappaleen ilon hymninä. Disneyn hahmot, filosofit, jotka ovat helpommin lähestyttäviä kuin Descartes ja Platon, edistävät rentoa ajattelutapaa, mutta he eivät tiedä absoluuttista totuutta onnellisuudesta . Lisäksi näissä nykyaikaisissa tarinoissa kukaan ei mainitse "minua ei kiinnosta pätkääkään" -ajattelutapaa, joka puuttuu myös dopamiinipitoisilta sivuilta ja mediaresepteiltä.

Silti se on ehdottomasti paras neuvo voidaksesi tuntea olosi paremmaksi ja lopettaaksesi elämän pitämisen kilpailuna. Kirjailija Mark Manson omisti sille kokonaisen kirjan nimeltä " The Subtle Art of Not Giving a F*ck ", joka on New York Timesin bestseller. Siinä hän esittelee tämän filosofian ytimen, jota usein pidetään välinpitämättömänä ja erehdytään luulemaan ylimielisyydeksi. Tämä mantra, joka poikkeaa äärimmäisestä empatiasta ja kaikista muista itsensä toteuttamisen säännöistä, on kaikkea muuta kuin epäterveellinen.

Yhteiskunnassa, jossa meille on aina opetettu olemaan "paras versio itsestämme", on vaikea pysyä koskemattomana pomon nuhtelusta, kollegan peitellyistä kommenteista tai arjen ylivoimaisista vaatimuksista. On mahdotonta teeskennellä, ettei se vaikuta meihin. Tai vaikka ylläpidämme ulkonäköämme, sisällämme kuohuu. Tämä henkinen muutos kuitenkin muuttaa kaiken. Ei, välinpitämättömyys ei ole sydämettömien ihmisten refleksi eikä merkki tunteiden puutteesta. Se on tapa, joka on tyypillinen ihmisille, jotka todella välittävät itsestään.

Välittämättömyyden oppiminen on hyväksi mielenterveydelle

Välittämättömyys tarkoittaa sitä, että annamme sisäisen Dr. Housen ottaa vallan siltä pieneltä ääneltä sisällämme, joka jatkuvasti saa meidät tuntemaan itsemme uhriksi. Se on hyvä tapa karsia mieltä ja vapauttaa se tunkeilevista ajatuksista. Kalifornian yliopiston tekemä tutkimus osoitti, että ihmiset, jotka valitsevat tietoisesti, mihin suuntaavat huomionsa, ovat noin 23 % onnellisempia kuin ne, jotka yrittävät kontrolloida kaikkea.

Välinpitämättömyys ei tarkoita sitä, että käskee muita häipymään tai omaksuu ylimielisen ja kylmän sävyn. Kyse ei ole siitä, että "ottaa kaiken kevyesti", vaan yksinkertaisesti siitä, mikä meihin vaikuttaa. Kyse on siitä, että osaa sanoa "ei", kun muut nyökkäävät hyväksyvästi, vaikka ovat jo kyllästyneitä. Kyse on siitä, että pysyy rauhallisena perusteettomien, edes rakentamattomien nuhteiden edessä. Kyse on myös siitä, että onnittelee ystävää ylennyksestä sen sijaan, että kyseenalaistaa koko hänen elämänsä. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että päättää olla panostamatta tarpeetonta emotionaalista energiaa. Ja se on ratkaiseva ero välinpitämättömyyden ja täydellisen huolimattomuuden välillä.

Perusteet tahdikkaan ja välinpitämättömän olemisen oppimiseen

Ajatuksena ei ole teeskennellä, ettemme välitä, kun se satuttaa egoamme. Se ei ole kulissi; se on asenne, mielentila. Ja joskus se on herkkä tasapainottelu, varsinkin kun olemme tottuneet jatkuvasti oikeuttamaan itseämme, puolustamaan itseämme tai vertaamaan itseämme muihin. Jos teeskentelemme välinpitämättömyyttä, voimme nopeasti vaikuttaa vastenmielisiltä tai epämiellyttäviltä.

Siksi on tärkeää, ettei opetusta seurata sokeasti, vaan soveltaa sitä. Se on eräänlainen henkinen detox, sisäinen puhdistus. Ikään kuin aktivoisimme mielessämme "melunvaimennustilan". Ja kirja "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" tarjoaa erinomaisen pohjan tämän "itseään hellittävästä" käytännöstä aloittamiseen. On pidettävä mielessä keskeinen kysymys: "Onko tämä asia minulle todella tärkeä?"

Sieltä kaksi vaihtoehtoa:

Jos se on tärkeää: on järkevää antaa sille energiaa, huomiota ja panostaa siihen emotionaalisesti.

Jos se ei ole tärkeää, ei ole mitään järkeä tuhlata siihen henkistä tai emotionaalista aikaa. Päästä se vain menemään.

Yhteisessä mielikuvituksessa välinpitämättömyys nähdään merkkinä emotionaalisesta kypsymättömyydestä, hemmotellun lapsen tyypillisestä käyttäytymisestä. Välittämättömyydessä on kuitenkin taitonsa. Joskus se on itsekunnioituksen, itsesuojelun teko. Kyse ei ole maailman halveksunnasta, vaan yksinkertaisesti perspektiivin löytämisestä.