Yksinkertainen ele, jonka voit omaksua ennen koko päivän istuen töissä olemista (ja se on herkullinen)

Jos sinulla on istumatyö ja olet liimautunut työtuoliisi lähes seitsemän tuntia putkeen, kehosi kärsii hiljaa. Eikä lyhyt kävely lounastauolla korjaa vahinkoa. Tukeaksesi kehoasi ja välttääksesi lisärasitusta tässä istuma-asennossa, vaihda kahvi mukavaan kupilliseen kuumaa kaakaota. Kaakao on herkullisen lisäksi loistava liittolainen toimistotyöntekijöille.

Kaakaon juominen ennen istumapäivää: epätavallinen vinkki

Yleensä mukillinen kuumaa kaakaota on varattu mukaviin iltapäiviin viltin alla ja sateisiin talvisunnuntaihin. Tämä lohduttava juoma, joka loputtomasti tuo mieleen lapsuuden naposteltavat, yhdistetään useammin Netflixin piippaukseen kuin näppäimistön napsahdukseen. Silti sinun kannattaa pitää raakakaakaotölkkiä työpöydän laatikossa ja aloittaa päiväsi suklaisella herkuttelulla. Tämä juoma on kuin taikajuoma, varsinkin kun istut hiljaa tietokoneen ääressä aamusta iltaan. Se on paljon lupaavampaa (ja herkullisempaa) kuin vetinen juoma, jota saat töissä.

Ranskassa yli kolmannes aikuisista yhdistää runsaan istumatyön riittämättömään fyysiseen aktiivisuuteen. Työsi saattaa pakottaa sinut passiiviseen asentoon: jalat lattialla ja sääret liimattuina istuimeen. Vain sormien lihakset saavat jatkuvaa rasitusta. Ongelmana on, että kehosi ei selviä näistä tehtävistä hyvin. Sydän- ja verisuonisairaudet, tyypin 2 diabetes, syöpä, liikalihavuus, tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja vaikutukset mielenterveyteen – kansanterveysjärjestöt ovat asiasta selvillä.

Kaakao ei tietenkään korvaa kymmentätuhatta päivittäistä askelta tai treeniä, joka katkaisee arjen rutiinit. Tämä lohduttava jauhe kuitenkin auttaa aktiivisesti kehoa, erityisesti silloin, kun se on passiivista. Tämä on ihastuttava johtopäätös The Journal of Psychology -lehdessä äskettäin julkaistusta tutkimuksesta.

Parempi verenkierto pitkäkestoiseen mukavuuteen

Tutkimukseensa osallistui 40 miestä, jotka kaikki olivat erinomaisessa terveydentilassa ja fyysisesti huippukunnossa. Ennen istumatyöskennelyn aloittamista he kaikki nauttivat kaakaojuomaa – ei sellaista, jonka lapsuuden makunystyräsi ehkä muistavat. Aitoa juomaa, jota eivät olleet muuttaneet mitkään kemialliset prosessit.

Teoriansa vahvistamiseksi he tarkkailivat osallistujien verisuonten toimintaa, ja bingo! Kahden tunnin istumisen jälkeen kaikilla osallistujilla havaittiin verisuonten toiminnan heikkenemistä heidän fyysisestä kunnostaan riippumatta. Myös vähäflavanoleja sisältävän juoman nauttiminen johti tämän toiminnan heikkenemiseen, kun taas runsaasti flavanoleja sisältävä juoma piti verisuonten toiminnan alkuperäisellä tasolla koko istumajakson ajan, mittausten pysyessä vakaina tai jopa hieman noustessa. Toisin sanoen: oikea kaakao, flavonolien voimanpesä, tukee verisuonten terveyttä pitkäaikaisen istumisen aikana.

Isoäitiemme valmistama kaakao, jolla on luonnetta ja makua, ei ole vain rentouttava juoma. Se on "nuoruuden eliksiiri" ja myös loistava piristysruiske niille, jotka tarvitsevat henkistä stimulaatiota. Kaakaon flavonoidit lisäävät verenkiertoa aivoihin, mikä edistää valppautta ja kirkastaa mieltä. Tämä on vain yksi syy lisää nauttia tästä yksinkertaisesta ja lohduttavasta juomasta.

Nämä ruoat auttavat myös istumatyötä tekeviä

Kuuman kaakaon juominen avokonttorissa ei ole epäkypsää. Ei, se on vastuullinen ele, hetki hyvää oloa vain mukillisen päässä. Matcha latten ystävät ja kahviaddiktit saattavat olla eri mieltä. Tutkimuksen yksityiskohdissa tutkijat kertovat käyttäneensä 150 mg epikatekiinia, joka on eräänlainen flavonoli.

Nauttiaksesi näistä hyödyistä teekupillisen rinnalla, voit lisätä teehen myös kourallisen punaisia marjoja tai ison omenan. Vaihtelua ja kaakaon yliannostuksen välttämiseksi voit nauttia vihreää teetä, joka sisältää myös flavonoleja.

Kaakaojauhe ei ole tarkoitettu vain makunystyröiden lämmittämiseen talven keskellä ja suklaanhimojen tyydyttämiseen terveellisellä tavalla. Se on myös loistava ystävä kotoa käsin työskenteleville. Disney-teemaisesta tuttipullosta "Vuoden työntekijä" -nimiseen mukiin – sitä on vain lusikallisen päässä.