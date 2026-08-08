Nämä jooga-asennot auttavat purkamaan jännitystä työpäivän jälkeen

Jäykkä niska, kireät hartiat, selkä, joka kaipaa hieman huomiota: pitkän työpäivän jälkeen keho saattaa haluta hidastaa. Muutama lempeä jooga-asento voi auttaa luomaan rentoutumisen hetken ilman suorituspaineita. Noin 15 minuuttia voi riittää tauolle.

Aloita saamalla kolonna uudelleen liikkeelle

Useiden tuntien samassa asennossa vietettyään kissa-lehmä-asento auttaa vähitellen palauttamaan liikkuvuuden. Aloita kontallasi, kädet hartioiden alla ja polvet lantion alla. Sisäänhengittäessäsi kaareuta selkääsi varovasti. Uloshengittäessäsi pyöristä selkärankaasi ja tuo leukaa hieman kohti rintaa. Toista tämä noin kymmenen kertaa hitaasti ja lempeästi keskittyen sujuvuuteen eikä syvyyteen. Ajatuksena ei ole "korjata" kehoasi, vaan yksinkertaisesti tarjota sille liikettä usein hyvin staattisen päivän jälkeen.

Anna alaselällesi lepoa

Asetu kontallasi ja vedä lantiota vähitellen taaksepäin kohti kantapäitäsi. Otsaasi voi nojata lattiaan, jos se tuntuu mukavalta. Pysy tässä asennossa yhdestä kahteen minuuttia hengittäen luonnollisesti ja yrittämättä mennä syvemmälle kuin tuntuu mukavalta. Jos lantiosi pysyvät kaukana kantapäistäsi, tyyny voi tarjota lisämukavuutta. Tämä asento voi olla todellinen siirtymä työpäivän ja illan välillä, kunhan se on sinulle miellyttävä kokemus.

Anna tilaa lantiolle

Pitkäaikainen istuminen voi jättää lantion jäykkyyden tunteen. Perhosasento tarjoaa hellävaraisen tavan liikuttaa tätä aluetta. Istuessasi tuo jalkapohjat yhteen ja anna polvien avautua luonnollisesti sivuille. Jos haluat, kallista vartaloasi hieman eteenpäin. Polvilla ei tarvitse ponnistaa tai yrittää laskeutua enempää: anna asennon kehittyä hengityksesi tahdissa. Yksi tai kaksi minuuttia voi riittää hyvän olon tuntemiseen.

Jalat seinää vasten: lempeä tauko

Eikö tarvitse tehdä juuri mitään? Makaa selälläsi ja aseta jalkasi seinää vasten mahdollisimman mukavasti. Kätesi voivat pysyä sivuilla. Tämä asento, jota usein arvostetaan pitkän seisoma- tai istumapäivän jälkeen, tarjoaa ensisijaisesti hetken rauhoittumista ja lepoa. Pysy tässä asennossa muutaman minuutin ajan, jopa viisi tai kymmenen minuuttia, jos se sopii sinulle. Jälleen kerran, tämä ei ole "ihmeasento": jotkut ihmiset arvostavat sitä suuresti, toiset paljon vähemmän.

Viimeistele mukavalla twistillä

Lopuksi makaa selälläsi ja tuo toinen polvi itseäsi kohti. Anna sen sitten vierittää varovasti vastakkaiselle puolelle ja katso samalla toiselle puolelle, jos se pysyy mukavana. Pidä hartiat mahdollisimman rentoina. Yksi minuutti kummallakin puolella riittää. Kierron tulisi olla lempeä: ei ole tarvetta mennä pitkälle tai saavuttaa voimakasta venytystä.

Lyhyesti sanottuna tästä pienestä rutiinista voi tulla miellyttävä päivän päättäjäisrituaali, mutta se ei välttämättä sovi kaikille, ja sen vaikutukset voivat vaihdella henkilöstä toiseen. Joillekin mukava asento voi olla toisille epämukava. Paras ohjenuora on siis se, miltä sinusta tuntuu. Jos sinulla on selkä-, niska- tai polvivaivoja, olet raskaana tai sinulla on nivelongelmia, on parasta neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen aloittamista.