Tämä vaihdevuosien jälkeisen libidon lisäämiseen tarkoitettu pilleri aiheuttaa kiistoja.

Vaikka miehet ovat kyenneet lisäämään haluansa ja laukaisemaan seksuaalisen vasteen vuosien ajan kuuluisalla sinisellä pillerillä, naisilla ei ollut vastinetta markkinoilla. Nyt vaihdevuosien läpikäyneillä ja "tyttömäisen libidon" takaisin saamista tavoittelevilla on oma suosikkinsa Viagra. Vaikka intiimi nautinto ei tunne ikää, tämä laboratoriossa valmistettu lemmenrohdos ei välttämättä ole yleisesti suosittu.

Mitä sinun tarvitsee tietää tästä "vaaleanpunaisesta pilleristä", josta kaikki puhuvat

Kyseessä on lääke, jota lääketieteellinen yhteisö ylistää "minivallankumouksena". Addyi, miehille tarkoitettu Viagran vastine, on tarkoitettu alle 65-vuotiaille vaihdevuosien ohittaneille naisille, jotka haluavat "käynnistää moottorin uudelleen" ja saada takaisin hallinnan heikkenevästä libidostaan. "Pieneksi vaaleanpunaiseksi pilleriksi" kutsuttu, sukupuolittunut nimi vihjaa jo lääkkeen tarkoitukseen, tämä aikoinaan premenopausaalisille naisille varattu pilleri on nyt saatavilla laajemmalle yleisölle ja lupaa eloisampaa seksielämää. Tämä aloite tehtiin mahdolliseksi Yhdysvaltain kansanterveydestä vastaavan viraston, Food and Drug Administrationin, ansiosta.

Se ei ole enää mysteeri: vaihdevuosien vaikutukset ovat hyvin dokumentoituja. Vaihdevuodet eivät ole vain muutamia kuumia aaltoja ja kuukautisten loppuminen. Tänä käänteentekevänä aikana, joka merkitsee yhden aikakauden loppua ja uuden alkua, naisten kehot menevät joskus "valmiustilaan". Ne säätävät parametrejaan, ohjelmoivat itsensä uudelleen eivätkä ole enää yhtä reagoivia kuin ennen. Se, mikä ennen sai heidät värisemään, vapisemaan ja tuntemaan itsensä kiehuvaksi, jättää heidät nyt välinpitämättömiksi. Tähän biologiseen todellisuuteen lisätään emättimen kuivuus, energian väheneminen, mielialan vaihtelut ja intiimi kipu. Adam & Eve -deittisovellus raportin mukaan 43 % naisista kokee libidon laskua vaihdevuosien aikana.

Tämän "vaaleanpunaisen pillerin", jonka oletetaan olevan tehokkaampi kuin inkiväärieliksiirit ja maca-keitteet, sanotaan auttavan naisia, joilla on alhainen libido, ylläpitämään haluansa ja "kompensoimaan" väitettyjä kehon toimintahäiriöitä. Se ei kuitenkaan ole taikasauva. Toisin kuin Viagra, joka mekaanisesti suoristaa miehen peniksen, Addyi vaikuttaa välittäjäaineisiin, mukaan lukien serotoniini, "hyvän olon" hormoni.

Lisävaatimus vai vastaus aitoon tarpeeseen?

Vaikka libidon heikkeneminen ei sinänsä ole tragedia, saati sitten korjattava poikkeavuus, joillekin naisille se edustaa aitoa henkistä kärsimystä. Intiimiysasiantuntijat kutsuvat tätä hypoaktiiviseksi seksuaalisen halun häiriöksi (HSDD). Halu olla yhteydessä rakkaaseesi on kyllä läsnä, mutta keho ei reagoi eikä reagoi kaikkiin hyväilyihin, edes vastustamattomimpiin. Tässä Addyi osoittautuu erityisen hyödylliseksi: koska se puuttuu levottomuuden tunteeseen, ei normiin eikä suorituspaineisiin. Tämä intiimiä polttoainetta muistuttava pilleri voisi auttaa joka kymmenestä tästä häiriöstä kärsivästä naisesta International Society for Sexual Medicinen mukaan.

Puhtaasti lääketieteellisen näkökulman lisäksi terveysasiantuntijat korostavat SELF- lehden sivuilla myös tämän pillerin symbolista ulottuvuutta. Heidän mukaansa Addyi kyseenalaistaa yleisen väärinkäsityksen, jonka mukaan naisten seksielämä päättyy äkillisesti vaihdevuosien aikana, ikään kuin halulla olisi viimeinen käyttöpäivä.

Sen myöhäinen markkinoilletulo verrattuna Viagraan, jota on ollut saatavilla reseptillä vuodesta 1998, heijastaa naisten nautintoon liittyvää laajalle levinnyttä stigmaa. "Tämän vaihtoehdon tarjoaminen on ratkaiseva tunnustus siitä, että nautinto on tärkeää kypsille naisille", sanoo tohtori Rahman, "sekä heidän elämänlaadunsa että yleisen terveytensä kannalta." Tästä pilleristä ei kuitenkaan saa tulla "tavallista" lääkettä, jota määrätään summittaisesti aktiivisen seksielämän ylläpitämiseksi tai nuoruuden ihanteen tavoitteluksi.

Lääke, jota on käytettävä varoen.

Jokainen kokemus on ainutlaatuinen. Kaksi naista ei koe vaihdevuosia samalla tavalla. Jotkut tuskin huomaavat sitä, kun taas toiset tuntevat itsensä vieraiksi omassa kehossaan. Epäilysten herättämisen lisäksi tämä Viagran kaltainen lääke on edelleen tiivistetty kemikaali. Lisäksi sitä on mahdotonta saada ilman reseptiä. Yhdysvalloissa, ainoassa maassa, joka sallii sen, sen saamiseksi vaaditaan resepti.

Eniten kärsivät epäröivät myös niellä pilleriä, joka kohdistuu suoraan heidän aivoihinsa ja manipuloi heidän hormonejaan. Asiantuntijoiden mukaan se ei ole ihmelääke, jonka tarkoituksena on lumota keho tai huijata nautintoa; se on lääke, joka vaatii yksilöllistä lähestymistapaa. Vaikka monet naiset käyttävät ehkäisypillereitä jo vuosia ja kärsivät niiden sivuvaikutuksista, Addyi vaarantaa tämän huonon tavan pitkittymisen.

Asian ydin on tämä: pillerin tekeminen vaihtoehdoksi, ei koskaan peitellyksi velvollisuudeksi. Koska todellinen edistys ei ole pelkästään lääkkeen olemassaolossa, vaan naisille annetussa vapaudessa päättää ilman sosiaalista tai lääketieteellistä painetta, mitä he haluavat löytää uudelleen, tutkia tai jättää taakseen.