Heräämisen aloittaminen nukahtaessa: mistä tämä yllättävä mekanismi tulee?

Nautittuasi kupin kamomillateetä ja kuunneltuasi hetken valkoista kohinaa olet vaipumassa uneen. Olet käytännössä unimaailman partaalla, kun yhtäkkiä kehosi herää nytkähtäen ja hyppäät sängystä. Olet luultavasti tuttu tästä oudosta tuntemuksesta, joka vetää sinut unesta varoittamatta. Näillä odottamattomilla kouristuksilla, jotka pilaavat yösi alun, on tieteellinen selitys.

Vaikuttava ilmiö, mutta lohduttava selitys.

Olet käpertynyt mukavan peiton alle ja sulkenut silmäsi ja päästänyt irti todellisuudesta. Sydämen koherenssin ja rauhoittavan lukukokemuksen jälkeen olet täydellisessä kunnossa rauhalliseen yöhön. Mikään ei tunnu häiritsevän untasi . Silti yhtäkkiä kehosi nytkähtää aivan kuin vaara vaanisi huoneessasi.

Tiedät tämän tunteen hyvin. Koet sen usein tietoisesti, kun auto soittaa torvea tai ovi paiskautuu kiinni vedon vuoksi. Joskus säpsähdät yllätyksestä. Paitsi että täällä, mukavasti patjallasi, tyynyjäsi vasten, sinulla ei ole näkyvää syytä paniikkiin.

Voit olla varma, että kyseessä ei ole aivohalvauksen alku eikä merkki kehosi toimintahäiriöstä. Lääkärit kutsuvat tätä reaktiota "hypniseksi nykäykseksi", ja se on hyvänlaatuinen. Se on melko dramaattinen myoklonuksen muoto, tieteellinen termi, joka yksinkertaisesti määrittelee lihassupistuksen. "Nämä tahattomat, hyvin lyhyet ja äkilliset supistukset tapahtuvat usein unen ensimmäisessä vaiheessa, hyvin kevyessä siirtymävaiheessa valveillaolon ja syvän unen välillä", vakuuttaa sairaanhoitaja Ellen Wermter HuffPostin sivuilla.

Miksi unen aikana tapahtuu niin, että hereillä säpsähtää?

Nämä hypnoottiset tärinät eivät vain saa sinua hyppäämään sängystä. Ne antavat joskus tunteen putoamisesta ja pakottavat sinut tarttumaan lakanoihin, aivan kuin jokin ylivoimainen voima nostaisi sänkyäsi pystyyn. Se on varsin vaikuttavaa eikä välttämättä kovin miellyttävää, mutta täysin vaaratonta.

Nämä "kouristukset" tapahtuvat yön pahimpaan mahdolliseen aikaan, nukahtamisvaiheen aikana. Eli kun rentoutut niin paljon, että tyynyyn jää muutama kuolaava suortuva. Aivot, jotka ovat tavallaan kehosi ohjauskeskus, hidastavat lihasten toimintaa. Joskus tässä siirtymässä on pieni häiriö, joka aiheuttaa äkillisen supistuksen.

Vaikka hypniset nykäykset tapahtuvat usein "sattumanvaraisesti", tietyt tavat, sairaudet tai lääkkeet voivat edistää niitä. Väsymys , stressi , unenpuute, voimakas liikunta ja liiallinen kofeiini laukaisevat niitä todennäköisemmin.

Milloin sinun pitäisi kääntyä lääkärin puoleen? Näitä merkkejä ei pidä jättää huomiotta.

Hypnoosikohtaukset eivät ole syy säännölliseen lääkärinkäyntiin. Ne toimivat kuitenkin joskus varoitusmerkkinä. Älä siis vähättele tunteitasi. Jos nämä yölliset tärinät ovat yleisiä ja niistä tulee ahdistuksen lähde ennen valojen sammuttamista, on parasta kääntyä lääkärin puoleen. Tarkoituksena ei ole dramatisoida tätä ilmiötä, vaan yksinkertaisesti kuunnella kehoasi.

Kuten terveydenhuollon ammattilainen selittää, se on joskus hienovarainen uniapnean oire. Mutta useimmiten se heijastaa levotonta sisäistä tilaa. Jotta nukut rauhallisesti läpi yön kehosi touhujen häiriintymättä, voit luoda rauhoittavan rutiinin. Sen sijaan, että selailisit kirjaa, käännä romaanin sivuja kuunnellen sateen ropinaa. Ennen kaikkea pidä yllä säännöllistä unirytmiä.

Viime kädessä tämä pieni tärinä nukahtaessa on täysin normaalia. Päinvastoin, se vain muistuttaa meitä siitä, että kehomme ja aivomme työskentelevät edelleen kulissien takana, kun me hitaasti vaivumme uneen.