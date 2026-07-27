"Synestesia", tämä hämmästyttävä henkinen kyky, jota esiintyy vain 4 prosentilla väestöstä

Hyvinvointi
Fabienne Baure
Photo d'illustration : ROMAN ODINTSOV / Pexels

Entä jos melodialla voisi olla väri tai nimi voisi herättää tietyn maun? Tämä kiehtova ilmiö, jota kutsutaan synestesiaksi, antaa joillekin ihmisille mahdollisuuden kokea ainutlaatuisia aistihavaintoja. Pitkään mysteerinä pidetty aivojen ominaisuus on nyt tutkijoiden tutkittavina.

Kun aistit kohtaavat ainutlaatuisella tavalla

Synestesia tarkoittaa kirjaimellisesti "aistien yhdistymistä". Se on neurologinen ilmiö , jossa yksi aisti stimuloi automaattisesti toista. Ihminen saattaa nähdä värin lukiessaan kirjainta, yhdistää muodon ääneen tai kokea makuaistimuksen kuullessaan sanan. Tämä kokemus ei ole mielikuvituksen tuotetta, illuusiota eikä pelkästään taiteellista ilmaisua. Synestesialaiset aidosti havaitsevat nämä assosiaatiot, jotka yleensä pysyvät muuttumattomina läpi heidän elämänsä. Heille kirjaimella, numerolla tai musiikkikappaleella on hyvin erityinen aistihavainto.

Tieteen tunnustama kyky

Synestesiaa pidettiin pitkään "hämmästyttävänä erikoisuutena", joskus jopa "keksintönä", joka yhdistettiin taiteilijoiden luovuuteen. Nykyään neurotieteellinen tutkimus on vahvistanut, että se todellakin on spesifinen aivotoiminto.

Lääketieteellisen kuvantamisen edistymisen ansiosta tutkijat ovat havainneet, että tietyt aivoalueet kommunikoivat läheisemmin keskenään synesteettisilla henkilöillä. Kun ärsyke ilmenee, useat aistialueet voivat siis aktivoitua samanaikaisesti. Isossa-Britanniassa tutkijoiden Julia Simnerin ja Jamie Wardin tekemä laaja tutkimus, johon osallistui lähes 20 000 henkilöä, arvioi, että ainakin 4,4 prosentilla väestöstä on jonkinlainen synestesia. Ranskassa tämä edustaisi useita miljoonia ihmisiä.

Yli kuusikymmentä tapaa kokea maailma eri tavalla

Synestesia ei rajoitu yhteen kokemukseen. Tutkijat ovat tunnistaneet yli kuusikymmentä muunnelmaa yleisimmistä yllättävimpiin.

  • Tunnetuin muoto on grafeemi-värisynestesia: jotkut ihmiset yhdistävät automaattisesti värin jokaiseen kirjaimeen tai numeroon. Esimerkiksi "A" voi aina näyttää punaiselta, kun taas "7" havaitaan aina tietyllä sävyllä.
  • Toinen paljon tutkittu muoto on kromistesia, joka luo yhteyksiä äänien ja värien välille. Jotkut muusikot kuvailevat nuotteja valopurkauksina, muotoina tai kuvitteellisina maisemina.
  • Toiset kokemukset ovat vieläkin hämmästyttävämpiä: tietyt sanat voivat herättää makuaistimuksen, kun taas numerot, kuukaudet tai viikonpäivät voivat näyttää olevan järjestettyinä ympärillämme olevaan tilaan.
  • On myös peilitaktiilinen synestesia, jossa henkilö tuntee fyysisesti tiettyjä aistimuksia tarkkailemalla jonkun toisen kokevan niitä.

Aivot yhdistetty eri tavalla

Tutkijat uskovat nyt, että synestesia liittyy tiettyyn aivojen organisaatioon. Synestesiasta kärsivillä henkilöillä tiettyjen aistihavainnoille omistautuneiden alueiden uskotaan olevan paremmin yhteydessä toisiinsa, mikä luo intensiivisemmän vuoropuhelun eri aistien välille.

Tällä kyvyllä näyttää olevan myös perinnöllinen ulottuvuus. Synestesiaa esiintyy usein useilla saman perheen jäsenillä, mikä viittaa siihen, että geneettiset tekijät voivat vaikuttaa siihen . Se ilmenee yleensä lapsuudessa, pysyy vakaana vuosien varrella, eikä sitä pidetä korjattavana ongelmana. Päinvastoin, sitä pidetään ihmisen havaintokyvyn luonnollisena muunnelmana.

Kun synestesia ruokkii luovuutta

Monet kuuluisat taiteilijat ovat kertoneet synesteettisistä kokemuksistaan. Kirjailija Vladimir Nabokov selitti yhdistäneensä tietyt kirjaimet tiettyihin väreihin. Myös muusikot, kuten Pharrell Williams, Billy Joel ja Tori Amos, ovat puhuneet tästä erityisestä tavasta kokea ääniä. Tämä aistien välinen yhteys voi jopa edistää tiettyjä luovia ominaisuuksia. Useat tutkimukset viittaavat siihen, että synesteetikot kehittävät usein suuren kyvyn luoda omaperäisiä assosiaatioita, muistaa tietoa ja tutkia maailmaa eri näkökulmista.

Synestesia ei ole mikään outo ilmiö, vaan se paljastaa ihmisaivojen moninaisuuden, jolla ne muokkaavat käsitystämme maailmasta. Niille, jotka sen kokevat, jokainen ääni, jokainen sana tai jokainen numero voi rikkaammaksi kokemukseksi, jossa aistit ovat jatkuvassa vuoropuhelussa. Tämä harvinainen kyky muistuttaa meitä jostakin olennaisesta: ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa kokea todellisuutta.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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