32-vuotias malli kertoo avoimesti endometrioosin kanssa eläneestä matkastaan ennen raskauttaan

Hyvinvointi
Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Unkarilainen malli ja näyttelijä Barbara Palvin kertoi yksityiskohtaisesti endometrioosidiagnoosiin johtaneesta matkastaan aviomiehensä, italialais-amerikkalaisen näyttelijän Dylan Sprousen, ja kirjailija Brendan Columbusin isännöimässä podcastissa . Ensimmäisestä lapsestaan raskaana ollessaan hän kuvaili "vuosien tuskaa ja viivästynyttä diagnoosia".

Pitkään lieventyneet oireet

Barbara Palvin kertoo lattialla vietetyistä öistä, kivun aiheuttamasta oksentelusta ja täydellisestä helpotuksen puutteesta useista hoidoista huolimatta. Hänen todistuksensa mukaan useissa gynekologisissa konsultaatioissa ei saatu diagnoosia: hänelle kerrottiin, että kipu johtui normaaleista kuukautisista, ja häntä neuvottiin muuttamaan elämäntapaansa tai vahvistamaan lihaksiaan. Tästä heikkenemisen kokemuksesta kertovat usein tästä sairaudesta kärsivät.

Krooninen sairaus, jota vielä ymmärretään huonosti

Endometrioosille on ominaista kohdun ulkopuolella olevan kudoksen esiintyminen, joka on samanlaista kuin sen sisäpuolella oleva kudos. Se voi aiheuttaa lamaannuttavaa lantion kipua, runsaita kuukautisia, kroonista väsymystä ja joskus hedelmällisyyteen vaikuttavia komplikaatioita. Kuten Barbara Palvin itse huomautti, tavallinen gynekologinen tutkimus ei aina riitä sen havaitsemiseen, mikä osittain selittää diagnostisten viivästysten pitkää historiaa.

Lapsiprojektia edeltävä interventio

Konsultoituaan asiantuntijaa Barbara Palvin leikattiin vuonna 2025, ja hän ilmoitti leikkauksesta sosiaalisessa mediassa julkaistussa julkaisussa. Hän selvensi, ettei leikkaus paranna sairautta, mutta että se oli merkittävästi lievittänyt hänen oireitaan. Barbara Palvin ja Dylan Sprouse selittivät, että he päättivät ottaa tämän toimenpiteen ennen raskauden harkitsemista. Heidän tyttärensä lasketaan syntyvän elokuussa 2026.

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Barbara Palvinin (@realbarbarapalvin) jakama julkaisu

Todistus, joka toimii varoituksena

Kirjoituksessaan Barbara Palvin kannustaa tautia epäileviä kääntymään erikoislääkärin puoleen ja korostaa varhaisen diagnoosin merkitystä pitkäaikaisten komplikaatioiden rajoittamiseksi. Myös hänen aviomiehensä Dylan Sprouse huomautti, että tutkimusta tästä sairaudesta on edelleen riittämätöntä.

Tämä selonteko valottaa vuosia dokumentoitua mekanismia: kuukautiskipujen trivialisointi viivästyttää kroonisen sairauden tunnistamista. Julkisuuden henkilön, kuten Barbara Palvinin, johdolla se auttaa tekemään näkyväksi todellisuuden, jonka monet naiset kohtaavat ilman sanoja tai lääketieteellisiä vastauksia.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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