Kolesteroli: Tämä unen määrä voi suojata sydäntäsi, kardiologi sanoo

Puhumme usein tasapainoisesta ruokavaliosta ja liikunnasta kolesterolin hallinnassa. Toinen, joskus aliarvioitu, tekijä voi olla ratkaisevan tärkeä: uni. Kardiologien mukaan öiden pituus on merkittävässä roolissa sydämen ja aineenvaihdunnan tasapainossa.

Klo 7–9: sydäntä tukeva haarukka

Uni ei ole vain palautumista kiireisen päivän jälkeen. Yöllä kehosi työskentelee aktiivisesti, erityisesti kolesterolin säätelyssä. Kardiologi Dr. Nivee Amin muistuttaa meitä siitä, että keho metaboloi joitakin lipidejä unen aikana. Tästä syystä jotkut kolesterolilääkkeet määrätään illalla: ne vaikuttavat, kun keho säätelee luonnollisesti lipidien tuotantoa.

Asiantuntijat ovat yleisesti yhtä mieltä aikuisten ihanteellisesta unen määrästä: 7–9 tuntia yössä. Tässä välillä pysyminen auttaa ylläpitämään hormonaalista ja aineenvaihdunnallista tasapainoa, jotka ovat kaksi keskeistä tekijää LDL:n, usein "pahan" kolesterolin, hallinnassa ja jolla on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin. Lyhyesti sanottuna riittävän levon antaminen voi auttaa kehoa hallitsemaan näitä tärkeitä sisäisiä prosesseja paremmin.

Kun unenpuute häiritsee tasapainoa

Liian vähäinen uni ei aiheuta vain väsymystä. Se voi myös häiritä kehosi sokerien ja rasvojen käsittelyä. Kun unta ei ole riittävästi, aineenvaihdunta heikkenee. Keholla voi olla vaikeuksia säädellä tiettyjä parametreja, kuten kolesterolia.

Uni vaikuttaa myös päivittäisiin tapoihisi. Levollinen yöuni antaa usein energiaa aktiiviseen elämään, ruoanlaittoon, tasapainoisempien ruokavalintojen tekemiseen ja itsestäsi huolehtimiseen. Toisaalta krooninen väsymys voi johtaa sokeristen tai rasvaisten ruokien himoon, mikä yleensä vaikuttaa negatiivisesti lipidiprofiiliisi. Itse asiassa jotkut tieteelliset tutkimukset ovat havainneet, että riittämätön uni liittyy LDL-kolesterolin nousuun sekä erilaisiin aineenvaihdunnan epätasapainoihin.

Liian pitkä nukkuminen ei välttämättä ole ratkaisu

Vaikka unenpuute voi häiritä aineenvaihdunnan tasapainoa, paljon pidempi nukkuminen kuin on tarpeen ei myöskään ole ihanteellista. Japanilainen tutkimus osoitti , että alle viiden tunnin, mutta myös yli kahdeksan tunnin yöunet voivat liittyä korkeampiin LDL-kolesterolitasoihin. Tutkijat uskovat, että nämä äärimmäiset unenkestot voivat heijastaa laajempia aineenvaihdunnan tai terveyden häiriöitä, vaikka tarkkoja mekanismeja on vielä selvitettävä.

Tavoitteena ei ole viettää enemmän tunteja sängyssä, vaan pyrkiä säännölliseen ja omaan rytmiisi sopivaan nukkumisaikaan. Useimmille aikuisille 7–9 tunnin sängyssäoloaika näyttää tukevan parhaiten sydän- ja verisuoniterveyttä.

Stressi, palapelin toinen palanen

Unesta on mahdotonta puhua mainitsematta stressiä. Kardiologit muistuttavat meitä siitä, että krooninen stressi stimuloi verenpainetta nostavien ja sykettä kiihdyttävien hormonien tuotantoa. Ongelmana on, että stressi häiritsee myös unta. Ja kun yöt muuttuvat epäsäännöllisiksi tai liian lyhyiksi, aineenvaihdunnan epätasapaino voi pahentua. Se on noidankehä, jota voi olla vaikea rikkoa.

Stressinhallinnan parantaminen voi siis vaikuttaa epäsuorasti positiivisesti kolesteroliisi. Liikunta, rentoutuminen, hengitysharjoitukset, lukeminen tai rauhoittava iltarutiini voivat auttaa kehoasi hidastamaan tahtia ja edistämään levollisempaa unta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että liiallinen LDL-kolesteroli voi edistää plakkien kertymistä valtimoihin ja lisätä sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiä. Uni ei ole ajanhukkaa; se on aikaa, jolloin kehosi pitää sinusta huolta. Pyrimällä 7–9 tunnin uneen yössä tarjoat kehollesi ihanteelliset olosuhteet toimia omaan tahtiinsa ja tukea pitkän aikavälin sydän- ja verisuoniterveyttäsi.