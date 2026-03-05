Kolesteroli: Tämä unen määrä voi suojata sydäntäsi, kardiologi sanoo

Hyvinvointi
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Miriam Alonso/Pexels

Puhumme usein tasapainoisesta ruokavaliosta ja liikunnasta kolesterolin hallinnassa. Toinen, joskus aliarvioitu, tekijä voi olla ratkaisevan tärkeä: uni. Kardiologien mukaan öiden pituus on merkittävässä roolissa sydämen ja aineenvaihdunnan tasapainossa.

Klo 7–9: sydäntä tukeva haarukka

Uni ei ole vain palautumista kiireisen päivän jälkeen. Yöllä kehosi työskentelee aktiivisesti, erityisesti kolesterolin säätelyssä. Kardiologi Dr. Nivee Amin muistuttaa meitä siitä, että keho metaboloi joitakin lipidejä unen aikana. Tästä syystä jotkut kolesterolilääkkeet määrätään illalla: ne vaikuttavat, kun keho säätelee luonnollisesti lipidien tuotantoa.

Asiantuntijat ovat yleisesti yhtä mieltä aikuisten ihanteellisesta unen määrästä: 7–9 tuntia yössä. Tässä välillä pysyminen auttaa ylläpitämään hormonaalista ja aineenvaihdunnallista tasapainoa, jotka ovat kaksi keskeistä tekijää LDL:n, usein "pahan" kolesterolin, hallinnassa ja jolla on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin. Lyhyesti sanottuna riittävän levon antaminen voi auttaa kehoa hallitsemaan näitä tärkeitä sisäisiä prosesseja paremmin.

Kun unenpuute häiritsee tasapainoa

Liian vähäinen uni ei aiheuta vain väsymystä. Se voi myös häiritä kehosi sokerien ja rasvojen käsittelyä. Kun unta ei ole riittävästi, aineenvaihdunta heikkenee. Keholla voi olla vaikeuksia säädellä tiettyjä parametreja, kuten kolesterolia.

Uni vaikuttaa myös päivittäisiin tapoihisi. Levollinen yöuni antaa usein energiaa aktiiviseen elämään, ruoanlaittoon, tasapainoisempien ruokavalintojen tekemiseen ja itsestäsi huolehtimiseen. Toisaalta krooninen väsymys voi johtaa sokeristen tai rasvaisten ruokien himoon, mikä yleensä vaikuttaa negatiivisesti lipidiprofiiliisi. Itse asiassa jotkut tieteelliset tutkimukset ovat havainneet, että riittämätön uni liittyy LDL-kolesterolin nousuun sekä erilaisiin aineenvaihdunnan epätasapainoihin.

Liian pitkä nukkuminen ei välttämättä ole ratkaisu

Vaikka unenpuute voi häiritä aineenvaihdunnan tasapainoa, paljon pidempi nukkuminen kuin on tarpeen ei myöskään ole ihanteellista. Japanilainen tutkimus osoitti , että alle viiden tunnin, mutta myös yli kahdeksan tunnin yöunet voivat liittyä korkeampiin LDL-kolesterolitasoihin. Tutkijat uskovat, että nämä äärimmäiset unenkestot voivat heijastaa laajempia aineenvaihdunnan tai terveyden häiriöitä, vaikka tarkkoja mekanismeja on vielä selvitettävä.

Tavoitteena ei ole viettää enemmän tunteja sängyssä, vaan pyrkiä säännölliseen ja omaan rytmiisi sopivaan nukkumisaikaan. Useimmille aikuisille 7–9 tunnin sängyssäoloaika näyttää tukevan parhaiten sydän- ja verisuoniterveyttä.

Stressi, palapelin toinen palanen

Unesta on mahdotonta puhua mainitsematta stressiä. Kardiologit muistuttavat meitä siitä, että krooninen stressi stimuloi verenpainetta nostavien ja sykettä kiihdyttävien hormonien tuotantoa. Ongelmana on, että stressi häiritsee myös unta. Ja kun yöt muuttuvat epäsäännöllisiksi tai liian lyhyiksi, aineenvaihdunnan epätasapaino voi pahentua. Se on noidankehä, jota voi olla vaikea rikkoa.

Stressinhallinnan parantaminen voi siis vaikuttaa epäsuorasti positiivisesti kolesteroliisi. Liikunta, rentoutuminen, hengitysharjoitukset, lukeminen tai rauhoittava iltarutiini voivat auttaa kehoasi hidastamaan tahtia ja edistämään levollisempaa unta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että liiallinen LDL-kolesteroli voi edistää plakkien kertymistä valtimoihin ja lisätä sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiä. Uni ei ole ajanhukkaa; se on aikaa, jolloin kehosi pitää sinusta huolta. Pyrimällä 7–9 tunnin uneen yössä tarjoat kehollesi ihanteelliset olosuhteet toimia omaan tahtiinsa ja tukea pitkän aikavälin sydän- ja verisuoniterveyttäsi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Kahdesti yössä virtsaamiseen herääminen: oire, jota ei pidä jättää huomiotta

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kahdesti yössä virtsaamiseen herääminen: oire, jota ei pidä jättää huomiotta

Nukumme rauhallisesti, kun yhtäkkiä virtsarakkomme herättää meidät. Sitten kadumme "iltarituaaliamme" yrttiteen ja höyryjen kulkemista sängystä vessanpönttöön, mutta emme...

Verrattavissa tupakoitsijoihin? Mitä kotitaloustuotteita koskeva tutkimus sanoo

Puhdistus, kiillotus, desinfiointi: nämä ovat osa päivittäistä rutiiniasi. Mutta tiesitkö, että jotkut kotitaloustuotteet voivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa hengitykseesi?...

Korkea kortisoli: nämä ovat kehon lähettämiä hienovaraisia signaaleja.

Sitä kutsutaan usein "stressihormoniksi", mutta kortisoli on ennen kaikkea arvokas liittolainen. Se auttaa sinua nousemaan ylös, reagoimaan ja...

Suihkussa pimeässä käyminen: miksi jotkut lääkärit ylistävät sen hyötyjä

Valon sammuttaminen ennen suihkua saattaa tuntua yllättävältä, mutta tämä tapa kiehtoo yhä enemmän terveydenhuollon ammattilaisia. Vähemmän valoa, enemmän...

Miksi tämä nukkumisasento voi olla pahin selällesi

Saatat rakastaa nukahtaa vatsallesi käpertymällä. Tunne siitä, että olet ympäröity, vaikutelma täydellisestä rentoutumisesta... sillä hetkellä mukavuus tuntuu taatulta....

Tämä hyvinvointitrendi on kiistanalainen; mitä hyötyä siitä on?

Tuntuuko sinusta rohkealta pulahtaa aamulla heti aamulla 10-asteiseen veteen? Sosiaalisessa mediassa jääkylvyistä on tullut lähes rituaali. Ne esitetään...