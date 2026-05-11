Miksi naiset ovat usein herkempiä kylmälle kuin miehet

Se on klassinen arkipäiväinen ilmiö: jotkut ihmiset nappaavat viltin, kun taas toiset avaavat ikkunan ja julistavat: "Onpa ihanaa!" Ja vastoin yleistä uskomusta tämä käsitysten ero ei ole pelkkä oikku. Tiede osoittaa, että naiset todellakin tuntevat kylmän useammin kuin miehet... hyvin todellisista syistä.

Tarina lihaksista ja kuumuudesta

Keho tuottaa luonnollisesti lämpöä aineenvaihduntansa kautta. Lihasmassalla on merkittävä rooli tässä prosessissa. Samassa painossa naisilla on kuitenkin keskimäärin vähemmän lihasmassaa kuin miehillä. Tämän seurauksena heidän kehonsa tuottaa yleensä hieman vähemmän lämpöä. Tätä pahentaa usein alhaisempi perusaineenvaihdunta. The Conversationin raportoimien tietojen mukaan miesten aineenvaihdunta on keskimäärin noin 23 % korkeampi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että miehen keho polttaa energiaa nopeammin… ja tuottaa enemmän lämpöä päivittäin. Kyse ei siis ole "tahdonvoimasta" tai henkisestä vastustuskyvystä: se on yksinkertaisesti normaali biologinen ero.

Miksi kädet ja jalat kylmenevät nopeammin?

Myös hormoneilla on merkittävä rooli kylmäherkkyydessä. Estrogeeni ja progesteroni vaikuttavat verenkiertoon ja edistävät verisuonten supistumista: ihon lähellä olevat pienet verisuonet supistuvat, erityisesti raajoissa. Tämän seurauksena kädet, jalat ja korvat saavat vähemmän lämmintä verta ja ne jäähtyvät nopeammin.

Utahin yliopiston tekemässä ja The Lancet -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin jopa, että naisten kädet olivat keskimäärin noin 3 °C kylmemmät kuin miesten. Mielenkiintoista kyllä, heidän ydinlämpötilansa on itse asiassa hieman korkeampi. Juuri tämä kontrasti säilyneen ydinlämmön ja kylmempien raajojen välillä korostaa kylmyyden tunnetta.

Tuntemukset, jotka muuttuvat ajanjaksosta riippuen

Kylmän aistimus voi myös vaihdella kuukautiskierron aikana. Ovulaation jälkeen progesteronitasot nousevat, mikä nostaa hieman ruumiinlämpöä. Tämä ero voi saada ympäröivän ilman tuntumaan viileämmältä verrattuna kylmän tunteeseen, mikä voimistaa kylmän tunnetta.

Raskaus, vaihdevuodet tai tietyt hormonihoidot voivat myös muuttaa tätä käsitystä. Toisin sanoen on täysin mahdollista sietää kuumetta täydellisesti yhtenä päivänä... ja sitten tarvita paksua villapaitaa saman lämpömittarilukeman saamiseksi muutamaa päivää myöhemmin.

Toimistolla termostaatti ei ole aina neutraali

Biologia ei selitä kaikkea. Lämpötilastandardien historialla on myös yllättävä rooli. Pitkään toimistojen lämpötilastandardit laskettiin 1960-luvulla aikuisen miehen keskimääräisen aineenvaihdunnan perusteella. Tämän seurauksena monet työtilat suunniteltiin sopivammiksi miehille kuin naisille.

Ei siis ihme, että jotkut ihmiset palelevat kokousten aikana, kun taas toiset pitävät ilmastointia "täydellisenä". Nykyään monet yritykset alkavat miettiä asetuksiaan uudelleen ottaakseen paremmin huomioon lämpömukavuuden erot.

Ei, se ei ole tekosyy seksistisille kommenteille.

Ymmärrystä siitä, että naiset ovat usein herkempiä kylmälle, ei pitäisi koskaan käyttää kliseiden tai pilkkaavien kommenttien ruokkimiseen. Lauseet, kuten "naiset ovat aina kylmiä", "todellinen mies ei koskaan tunne kylmää" tai "älä ole niin hauras", perustuvat vanhentuneisiin stereotypioihin. Kylmän tuntemisella ei ole mitään tekemistä rohkeuden, vahvuuden tai luonteen kanssa.

Jokainen keho toimii eri tavalla, eikä ylimääräisen villapaidan tarve ole heikkous eikä liioittelu. Kyky kuunnella fyysisiä tuntemuksiaan oikeuttamatta niitä edistää myös hyvinvointia ja itsekunnioitusta.

Kun kylmästä voi tulla merkki

Useimmissa tapauksissa kylmän tunne on täysin normaalia, mutta jos kylmän tunne muuttuu hyvin voimakkaaksi tai siihen liittyy merkittävää väsymystä, huimausta, hyvin kalpeaa ihoa tai sinertäviä kynsiä, voi olla hyödyllistä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tietyt sairaudet, kuten anemia tai kilpirauhasen häiriöt, voivat lisätä herkkyyttä kylmälle.

Sillä välin ei ole häpeä lämmittää, vetää esiin paksut sukat tai pitää lempivillapaitaa hartioilla. Joskus kehosi yksinkertaisesti tietää tarkalleen, mitä se tarvitsee.