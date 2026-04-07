Sydänkohtaukset naisilla: nämä merkit jätetään liian usein huomiotta

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Puwadon Sang-ngern / Pexels

Sydänkohtauksia pidetään edelleen usein miesten vaivoina. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat kuitenkin yksi naisten johtavista kuolinsyistä monissa maissa. Useat tutkimukset osoittavat, että oireet voivat joskus olla erilaisia tai vaikeammin tunnistettavissa, mikä voi viivästyttää lääkärinhoitoa.

Oireita, jotka ovat joskus epätyypillisempiä kuin rintakipu

Toisin kuin klassinen kuva voimakkaasta rintakivusta, jotkut naiset saattavat kokea sydänkohtauksen aikana epämääräisempiä oireita. Tieteellinen katsaus osoittaa, että naiset raportoivat useammin oireita, kuten hengenahdistusta, epätavallista väsymystä, pahoinvointia tai selkä- tai olkapääkipua.

Muiden tutkimusten mukaan oireita voivat olla sydämentykytys, huimaus tai yleinen huonovointisuus, joskus ilman huomattavaa rintakipua. Jotkut naiset kuvailevat lievempää rintakipua tai paineen tunnetta terävän kivun sijaan.

Epätavallinen väsymys, joka voi joskus ilmetä useita päiviä ennen

Jotkut tutkimukset viittaavat niin sanottujen "prodromaalisten" oireiden esiintymiseen, jotka voivat ilmetä useita päiviä ennen sydänkohtausta. Näitä ovat jatkuva väsymys, unihäiriöt tai epätavallinen hengenahdistus.

Näitä oireita voi olla vaikea tunnistaa, koska ne liittyvät joskus muihin syihin, mikä voi viivästyttää lääkärin hoitoon hakeutumista. Tutkijoiden mukaan oireiden monimuotoisuus tekee diagnoosista joillakin potilailla monimutkaisemman.

Kipu muualla kuin rinnassa

Useat tieteelliset julkaisut osoittavat, että kipua voi tuntua ylävartalon eri alueilla. Naiset voivat raportoida kipua leuassa, niskassa, selässä tai käsivarsissa, joskus ilman voimakasta rintakipua.

Heart & Lung -lehdessä julkaistu analyysi osoittaa myös, että naisilla on sydänkohtauksen aikana useammin selkäkipua, pahoinvointia tai hengitysvaikeuksia. Näitä oireita voidaan virheellisesti tulkita ruoansulatus-, lihas- tai stressiin liittyviksi ongelmiksi.

Myöhemmän diagnoosin riski joidenkin tutkimusten mukaan

Jotkut tutkimukset korostavat, että naisilla sairaus voidaan diagnosoida myöhemmin sydänkohtauksen jälkeen, erityisesti epäspesifisten oireiden vuoksi. Eräässä julkaisussa esimerkiksi todetaan, että naisilla on suurempi todennäköisyys saada alidiagnoosi akuutin sydäninfarktin jälkeen. Toiset tutkimukset osoittavat myös, että erilaiset oireet voivat viivästyttää lääkärin hoitoon hakeutumista. Nämä havainnot korostavat varoitusmerkkien paremman ymmärtämisen tärkeyttä.

Asiantuntijat korostavat, että rintakipu on edelleen yleisin oire sekä naisilla että miehillä, mutta siihen voi liittyä muita oireita. Nämä erot eivät tarkoita, että oireet olisivat täysin erilaisia kuin miehillä havaitut oireet, vaan pikemminkin, että ne voivat olla monimuotoisempia ja joskus vähemmän välittömästi havaittavissa. Näiden merkkien parempi tuntemus voi johtaa nopeampaan diagnoosiin ja asianmukaisempaan hoitoon.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Tämä kolmekymppisten keskuudessa suosittu elämäntapa voi heikentää mielenterveyttä.

Tämä kolmekymppisten keskuudessa suosittu elämäntapa voi heikentää mielenterveyttä.

Pidempään sinkkuna pysyminen on yleistynyt monien kolmekymppisten keskuudessa. Itsenäisyyden halu, urakeskeisyys ja itsensä tutkiminen tekevät tästä elämäntavasta houkuttelevan....

Iltatapa, jota tutkijat suosittelevat välttämään ennen nukkumaanmenoa

Useiden tieteellisten tutkimusten mukaan tapa, jota tulisi välttää ennen nukkumaanmenoa, on nukkumaanmenon tarkoituksellinen lykkääminen vapaa-ajan "raapimiseksi". Tämä käyttäytyminen...

Muisti: Miksi tämä neurologi suosittelee tämän erittäin suositun juoman rajoittamista

Muistisi on todellinen arjen aarre: se auttaa sinua oppimaan, muistamaan ja sopeutumaan. Tietyt elämäntapatekijät voivat kuitenkin vaikuttaa siihen,...

Mielenterveys ja kehopositiivisuus: miksi unohdamme edelleen kaksisuuntaisen mielialahäiriön?

Maailman kaksisuuntaisen mielialahäiriön päivän kunniaksi 30. maaliskuuta on syytä kysyä: miksi tietyt kokemukset jäävät hyvinvointikeskustelun marginaalille? Vaikka inklusiivisuudesta...

Nopeasti räpyttelevä: mitä se voi peittää, asiantuntijoiden mukaan

Teet sen edes tajuamatta sitä. Silmäluomesi räpyttelevät nopeammin, eikä se yleensä tapahdu pölyhiukkasen pyyhkimiseksi pois. Vaikka elokuvissa tämä...

Vähäinen uni ja hyväkuntoisuus: mitä DNA voisi selittää

Vaikka jotkut ihmiset tarvitsevat unta läpi yön ja nauttiakseen keskeytymättömästä levosta voidakseen parhaalla mahdollisella tavalla, sinä voit nukkua...