Sydänkohtaukset naisilla: nämä merkit jätetään liian usein huomiotta

Sydänkohtauksia pidetään edelleen usein miesten vaivoina. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat kuitenkin yksi naisten johtavista kuolinsyistä monissa maissa. Useat tutkimukset osoittavat, että oireet voivat joskus olla erilaisia tai vaikeammin tunnistettavissa, mikä voi viivästyttää lääkärinhoitoa.

Oireita, jotka ovat joskus epätyypillisempiä kuin rintakipu

Toisin kuin klassinen kuva voimakkaasta rintakivusta, jotkut naiset saattavat kokea sydänkohtauksen aikana epämääräisempiä oireita. Tieteellinen katsaus osoittaa, että naiset raportoivat useammin oireita, kuten hengenahdistusta, epätavallista väsymystä, pahoinvointia tai selkä- tai olkapääkipua.

Muiden tutkimusten mukaan oireita voivat olla sydämentykytys, huimaus tai yleinen huonovointisuus, joskus ilman huomattavaa rintakipua. Jotkut naiset kuvailevat lievempää rintakipua tai paineen tunnetta terävän kivun sijaan.

Epätavallinen väsymys, joka voi joskus ilmetä useita päiviä ennen

Jotkut tutkimukset viittaavat niin sanottujen "prodromaalisten" oireiden esiintymiseen, jotka voivat ilmetä useita päiviä ennen sydänkohtausta. Näitä ovat jatkuva väsymys, unihäiriöt tai epätavallinen hengenahdistus.

Näitä oireita voi olla vaikea tunnistaa, koska ne liittyvät joskus muihin syihin, mikä voi viivästyttää lääkärin hoitoon hakeutumista. Tutkijoiden mukaan oireiden monimuotoisuus tekee diagnoosista joillakin potilailla monimutkaisemman.

Kipu muualla kuin rinnassa

Useat tieteelliset julkaisut osoittavat, että kipua voi tuntua ylävartalon eri alueilla. Naiset voivat raportoida kipua leuassa, niskassa, selässä tai käsivarsissa, joskus ilman voimakasta rintakipua.

Heart & Lung -lehdessä julkaistu analyysi osoittaa myös, että naisilla on sydänkohtauksen aikana useammin selkäkipua, pahoinvointia tai hengitysvaikeuksia. Näitä oireita voidaan virheellisesti tulkita ruoansulatus-, lihas- tai stressiin liittyviksi ongelmiksi.

Myöhemmän diagnoosin riski joidenkin tutkimusten mukaan

Jotkut tutkimukset korostavat, että naisilla sairaus voidaan diagnosoida myöhemmin sydänkohtauksen jälkeen, erityisesti epäspesifisten oireiden vuoksi. Eräässä julkaisussa esimerkiksi todetaan, että naisilla on suurempi todennäköisyys saada alidiagnoosi akuutin sydäninfarktin jälkeen. Toiset tutkimukset osoittavat myös, että erilaiset oireet voivat viivästyttää lääkärin hoitoon hakeutumista. Nämä havainnot korostavat varoitusmerkkien paremman ymmärtämisen tärkeyttä.

Asiantuntijat korostavat, että rintakipu on edelleen yleisin oire sekä naisilla että miehillä, mutta siihen voi liittyä muita oireita. Nämä erot eivät tarkoita, että oireet olisivat täysin erilaisia kuin miehillä havaitut oireet, vaan pikemminkin, että ne voivat olla monimuotoisempia ja joskus vähemmän välittömästi havaittavissa. Näiden merkkien parempi tuntemus voi johtaa nopeampaan diagnoosiin ja asianmukaisempaan hoitoon.