Monet ihmiset kastelevat hammasharjansa ennen hammastahnan levittämistä: miksi jotkut hammaslääkärit eivät suosittele sitä

Hyvinvointi
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic/Freepik

Lähes 70 % ihmisistä huuhtelee hammasharjansa vedellä ennen hammastahnan levittämistä uskoen sen parantavan harjausta. Useat hammaslääkärit kuitenkin varoittavat, että tämä tapa heikentää puhdistustehoa. International Journal of Dental Hygiene -lehdessä julkaistu tutkimus vahvistaa tämän.

Vesi laimentaa hammastahnan vaikuttavia aineita.

Harjasten kostuminen muuttaa niiden pintajännitystä, mikä heikentää hammastahnan tarttumista. Tämän seurauksena fluori, antibakteeriset aineet ja hankausaineet huuhtoutuvat pois liian nopeasti, jolloin niiden tehokkuus heikkenee 20–30 %, tutkimuksen mukaan. Sylki riittää aktivoimaan tuotteen – sen esikostuttaminen vedellä tuhlaa sen tärkeimmät komponentit.

Karvat pehmenevät ja harjaaminen menettää tehoaan.

Pehmeitä hammasharjoja suositellaan jo, ja märät harjakset tekevät niistä vieläkin pehmeämpiä. Tutkimuksessa mitattiin plakin poistokyvyn vähenemistä 15 %. "Kuiva" harjaus (hammastahnan levittäminen suoraan) poistaa jäämiä paremmin, erityisesti poskihampaista ja ikenistä.

Liian nopea vaahtoaminen = ennenaikainen huuhtelu

Vesi muodostaa heti runsaasti vaahtoa. Syljemme tuotteen vaistomaisesti ulos aikaisemmin, mikä rajoittaa fluorin ja kiilteen välistä kosketusaikaa (mieluiten 2 minuuttia). Älä huuhtele suutasi harjauksen jälkeen: anna fluorin vaikuttaa vielä 30 sekuntia.

Hyvä, tieteellisesti validoitu rutiini

  • Kuiva harja + hammastahna.
  • 2 minuuttia, joka puolelta pehmeä ja notkea.
  • Ei välitöntä suun huuhtelua.
  • Harjapää alaspäin, kuivuu 24 tuntia.

Hammasharjan kostuttaminen ennen hammastahnan levittämistä saattaa vaikuttaa hygieeniseltä, mutta tämä tutkimus osoittaa päinvastaista: laimenemista, pehmeitä harjaksia ja fluoridin menetystä. Harjaa kuivaksi optimaalisen puhdistuksen saavuttamiseksi – hammaslääkärisi kiittää sinua!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Avant l’été, ces réflexes simples peuvent vraiment aider votre peau face au soleil

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Prosopagnosia": mikä on tämä neurologinen häiriö, joka estää kasvojen tunnistamisen?

Se, ettei tunnista työtoverin, rakkaan tai edes oman kasvonsa, voi tuntua yllättävältä, mutta jotkut ihmiset kokevat sitä päivittäin....

"Sairaus vei minulta kaiken": tämä urheilija avautuu taistelustaan endometrioosia vastaan

"Kivun sivuuttamisessa ei ole mitään rohkeutta." Tällä lauseella Svana Bjarnason tiivisti 20 vuotta kestäneen taistelun sairautta vastaan, jota...

Kävely juuri tällä hetkellä voi olla hyödyllistä keholle

Entä jos yksi yksinkertaisimmista arjen toimista voisi auttaa kehoasi hallitsemaan energiaa paremmin aterioiden jälkeen? Useat tieteelliset tutkimukset viittaavat...

Tämä vaihdevuosien jälkeisen libidon lisäämiseen tarkoitettu pilleri aiheuttaa kiistoja.

Vaikka miehet ovat kyenneet lisäämään haluansa ja laukaisemaan seksuaalisen vasteen vuosien ajan kuuluisalla sinisellä pillerillä, naisilla ei ollut...

Hantavirus: mitkä ovat oireet ja miten tämä virus tarttuu?

Nimi hantavirus on kiertänyt laajalti mediassa jo useiden päivien ajan, erityisesti sen jälkeen, kun Ranskassa ilmoitettiin ensimmäisestä vahvistetusta...

Ensimmäinen "mieskierukka" voisi pian mullistaa ehkäisyn

Entä jos ehkäisystä tulisi vihdoin todella yhteinen vastuu? Lillessä tutkijaryhmä työskentelee parhaillaan "STEOMin" parissa, jota esitellään "maailman ensimmäisenä...