Monet ihmiset kastelevat hammasharjansa ennen hammastahnan levittämistä: miksi jotkut hammaslääkärit eivät suosittele sitä

Lähes 70 % ihmisistä huuhtelee hammasharjansa vedellä ennen hammastahnan levittämistä uskoen sen parantavan harjausta. Useat hammaslääkärit kuitenkin varoittavat, että tämä tapa heikentää puhdistustehoa. International Journal of Dental Hygiene -lehdessä julkaistu tutkimus vahvistaa tämän.

Vesi laimentaa hammastahnan vaikuttavia aineita.

Harjasten kostuminen muuttaa niiden pintajännitystä, mikä heikentää hammastahnan tarttumista. Tämän seurauksena fluori, antibakteeriset aineet ja hankausaineet huuhtoutuvat pois liian nopeasti, jolloin niiden tehokkuus heikkenee 20–30 %, tutkimuksen mukaan. Sylki riittää aktivoimaan tuotteen – sen esikostuttaminen vedellä tuhlaa sen tärkeimmät komponentit.

Karvat pehmenevät ja harjaaminen menettää tehoaan.

Pehmeitä hammasharjoja suositellaan jo, ja märät harjakset tekevät niistä vieläkin pehmeämpiä. Tutkimuksessa mitattiin plakin poistokyvyn vähenemistä 15 %. "Kuiva" harjaus (hammastahnan levittäminen suoraan) poistaa jäämiä paremmin, erityisesti poskihampaista ja ikenistä.

Liian nopea vaahtoaminen = ennenaikainen huuhtelu

Vesi muodostaa heti runsaasti vaahtoa. Syljemme tuotteen vaistomaisesti ulos aikaisemmin, mikä rajoittaa fluorin ja kiilteen välistä kosketusaikaa (mieluiten 2 minuuttia). Älä huuhtele suutasi harjauksen jälkeen: anna fluorin vaikuttaa vielä 30 sekuntia.

Hyvä, tieteellisesti validoitu rutiini

Kuiva harja + hammastahna.

2 minuuttia, joka puolelta pehmeä ja notkea.

Ei välitöntä suun huuhtelua.

Harjapää alaspäin, kuivuu 24 tuntia.

Hammasharjan kostuttaminen ennen hammastahnan levittämistä saattaa vaikuttaa hygieeniseltä, mutta tämä tutkimus osoittaa päinvastaista: laimenemista, pehmeitä harjaksia ja fluoridin menetystä. Harjaa kuivaksi optimaalisen puhdistuksen saavuttamiseksi – hammaslääkärisi kiittää sinua!