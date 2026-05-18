"Prosopagnosia": mikä on tämä neurologinen häiriö, joka estää kasvojen tunnistamisen?

Fabienne Ba.
Se, ettei tunnista työtoverin, rakkaan tai edes oman kasvonsa, voi tuntua yllättävältä, mutta jotkut ihmiset kokevat sitä päivittäin. Tätä prosopagnosiaksi kutsuttua häiriötä kutsutaan kyvyksi tunnistaa kasvoja heikentämättä näköä.

Mikä on prosopagnosia?

Prosopagnosia, jota joskus kutsutaan "kasvosokeudeksi", on neurologinen häiriö, jolle on ominaista vaikeus tunnistaa tuttuja kasvoja. Sairastuneet näkevät kasvonpiirteet, mutta heillä on vaikeuksia tunnistaa henkilö, jopa perheenjäseniä tai läheisiä ystäviä. Joillakin voi olla myös vaikeuksia tunnistaa omaa heijastustaan.

Yhdysvaltain neurologisten häiriöiden ja aivohalvauksen instituutin mukaan prosopagnosia voi olla läsnä syntymästä lähtien tai ilmetä aivovamman jälkeen, joka vaikuttaa tiettyihin aivojen alueisiin, jotka osallistuvat visuaaliseen tunnistukseen.

Häiriö, joka on yleisempi kuin luuletkaan

Prosopagnosia voi ilmetä vaihtelevassa määrin. Jotkut ihmiset kokevat vain satunnaisia vaikeuksia, kun taas toiset eivät pysty tunnistamaan kasvoja ilman lisävihjeitä.

Tutkijoiden arvioiden mukaan häiriön kehitysmuoto voi vaikuttaa jopa kahteen prosenttiin väestöstä, vaikka monet tapaukset jäävät diagnosoimatta. Sairastuneet käyttävät usein vaihtoehtoisia strategioita henkilön tunnistamiseen, kuten ääntä, kävelyä tai kampausta.

Aivojen rooli kasvojentunnistuksessa

Kasvojentunnistus perustuu useisiin aivoalueisiin, erityisesti ohimolohkossa sijaitsevaan fusiform gyrus -nimiseen alueeseen. Brain-lehdessä julkaistujen tutkimusten mukaan tällä aivoalueella on keskeinen rooli kasvojen tunnistamisessa ja erityispiirteiden muistamisessa. Tämän alueen heikentynyt toiminta voi johtaa vaikeuksiin kasvojen erottamisessa, vaikka kokonaisnäkö pysyisi normaalina.

Vaikutus sosiaaliseen ja ammatilliseen elämään

Prosopagnosialla voi olla seurauksia jokapäiväisessä elämässä, erityisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Prosopagnosiasta kärsivät saattavat välttää tiettyjä tilanteita pelätessään, etteivät tunnista keskustelukumppaniaan. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin tai sosiaalisen ahdistuksen tunteisiin. Harvard Health Publishingin mukaan jotkut ihmiset kehittävät selviytymisstrategioita, kuten erityispiirteiden ulkoa muistamista tai vaikeuksistaan kertomista ympärillään oleville.

Voidaanko prosopagnosiaa hoitaa?

Prosopagnosiaan ei ole parannuskeinoa. Tietyt lähestymistavat voivat kuitenkin auttaa hallitsemaan siihen liittyviä vaikeuksia. Esimerkiksi kognitiiviset harjoitusohjelmat pyrkivät parantamaan kasvojentunnistusta tai vahvistamaan vaihtoehtoisten vihjeiden käyttöä. Asiantuntijat korostavat myös tarkan diagnoosin merkitystä häiriön toiminnan ymmärtämiseksi paremmin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että prosopagnosia on edelleen suhteellisen tuntematon suurelle yleisölle. Henkilökohtaisten kertomusten mediahuomio kuitenkin auttaa lisäämään tietoisuutta siitä kärsivien kohtaamista haasteista. Neurotieteellisen tutkimuksen edistysaskeleet parantavat ymmärrystämme kasvojentunnistukseen liittyvistä mekanismeista. Parempi tieto voi johtaa tämän häiriön parempaan huomioon ottamiseen jokapäiväisessä elämässä, koulussa ja työssä.

