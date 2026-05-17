"Sairaus vei minulta kaiken": tämä urheilija avautuu taistelustaan endometrioosia vastaan

"Kivun sivuuttamisessa ei ole mitään rohkeutta." Tällä lauseella Svana Bjarnason tiivisti 20 vuotta kestäneen taistelun sairautta vastaan, jota kukaan ei ollut vielä nimennyt. Ranskalais-islantilainen kiipeilijä rikkoi hiljaisuuden aseistariisuvalla avoimuudella – ja hänen viestinsä kaikui paljon kiipeilyyhteisön ulkopuolellakin.

Kaksikymmentä vuotta tuskaa ilman diagnoosia

Svana Bjarnason on kärsinyt endometrioosista lähes 20 vuotta, mutta tauti diagnosoitiin vasta aivan äskettäin, vuosien lääketieteellisen epävarmuuden jälkeen. Hänen ensimmäinen gynekologinsa yksinkertaisesti sanoi, ettei se ole "mitään", ja määräsi kipulääkkeitä. Hän itse pyysi magneettikuvausta. Sitten hänelle kerrottiin, että hänellä on "vähän endometrioosia" – muoto, joka tuntui täysin ristiriidassa hänen kokemansa intensiteetin kanssa.

Lopulta endometrioosiin erikoistunut lääkäri teki tarkan diagnoosin: vaikea syvä endometrioosi, johon liittyi neuropatiaan ja nivelsiteisiin liittyvää vaurioitumista. Tämä diagnoosi toi hänelle helpotusta: "Lopulta sanoin itselleni, etten ollut hullu", hän selittää.

"Andy oli vienyt minulta kaiken."

Syyskuussa 2025 Instagramissa julkaistussa postauksessa Svana Bjarnason antoi sairaudelleen nimen – "Andy", lyhenne sanoista endometrioosi – ja kuvaili, mitä se oli hänelle maksanut: "Neljä kuukautta sitten Andy vei minulta kaiken – hymyni, henkeni, suunnitelmani. Hän jätti jälkeensä vain kalpean kopion siitä, kuka olin. Kokonaisia päiviä odotellen sängyssäni. Öitä niellessä kipulääkkeitä nukkumatta. Tuntikausia kytkettynä TENS-laitteeseen. Pitkiä minuutteja itkien raivosta. Kymmeniä kertoja oksennusta lääkityksen takia. Ja niin paljon aikaa, jolloin en ymmärtänyt yhtään mitään."

Kymmenen päivää ennen tämän Instagram-viestin julkaisemista Svana Bjarnason oli käynyt leikkauksessa. Hän selitti: "Kirurgini, robotti, ja minä olemme vihdoin lähteneet sotaan Andyä vastaan. Kolmen tunnin leikkauksen jälkeen he onnistuivat poistamaan neljän senttimetrin kyhmyn ja kaikki endometrioosivauriot." Lääketieteellinen voitto kuukausien epävarmuuden jälkeen.

Olympiavuosi - kiipeilyä itkien tuskissa

Vuosi, jona Svana Bjarnason yritti päästä Pariisin 2024 olympialaisiin, oli uskomattoman vaikea: oksentelua, kipua, unettomuutta ja toistuvia kohtauksia. Joskus hän kiipesi heti huudettuaan tuskissaan. Hänen dokumenttisarjansa "The Outsider", joka seuraa hänen matkaansa Pariisiin 2024, kertoo tästä kaoottisesta tiestä – vaikeuksista, uhrauksista ja jatkuvasta kamppailusta unelmiensa tavoittelun puolesta kaikesta huolimatta. Tämä visuaalinen todistus kertoo paljon siitä, mitä sairaus (endometrioosi) pakottaa naisurheilijat kestämään hiljaisuudessa.

"Urheilu pelasti minut masennukselta."

Haastattelussaan ÀBLOCK!:lle Svana Bjarnason selitti: "Ilman urheilua endometrioosi olisi syössyt minut masennukseen." Kalliokiipeily on siis ollut hänen purkautumiskeinonsa, terapiansa ja syynsä taistella oikean diagnoosin ja hoidon puolesta. Hän myös toistaa tärkeän asian, joka usein unohdetaan: kipu ei ole riippuvainen leesioiden koosta. Ja vaikka joka kymmenes nainen sairastuu, tauti on edelleen huonosti ymmärretty.

Viesti kaikille naisille

Svana Bjarnason korostaa omiin tunteisiinsa luottamisen ja koulutettujen asiantuntijoiden konsultoinnin tärkeyttä. Hän toistaa lauseen, josta on tullut hänen tarinansa keskeinen teema: "Kivun sivuuttaminen ei ole rohkeaa." Hän jakaa myös käytännön resursseja sairastuneille naisille: Facebook-ryhmän "Endometrioosi ja adenomyoosi", verkkosivuston "La Belle et L'Endo" ja hakemiston "EndoFrance".

Kaksikymmentä vuotta tuskaa, vuosia lääketieteellistä epävarmuutta, yksi leikkaus ja lause, joka tiivistää kaiken: "Kivun sivuuttaminen ei ole rohkeutta." Svana Bjarnason ei vain jakanut tarinaansa. Hän antoi nimen sille, mitä miljoonat naiset kokevat kykenemättä pukemaan sitä sanoiksi.