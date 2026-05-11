Ensimmäinen "mieskierukka" voisi pian mullistaa ehkäisyn

Entä jos ehkäisystä tulisi vihdoin todella yhteinen vastuu? Lillessä tutkijaryhmä työskentelee parhaillaan "STEOMin" parissa, jota esitellään "maailman ensimmäisenä miesten kierukkana". Hormoniton, palautuva ja muutamassa minuutissa asetettava laite voisi hyvinkin muuttaa heteroseksuaalisten parien lähestymistapaa ehkäisyyn tulevina vuosina.

Miten "miesten kierukka" tarkalleen ottaen toimii?

"STEOM"-laite toimii samanlaisella mekaanisella periaatteella kuin naisten kierukka: se estää siittiöiden kulkeutumisen muuttamatta hormoneja tai estämättä hedelmällisyyttä pysyvästi. Laite asetetaan pienessä toimenpiteessä, joka suoritetaan paikallispuudutuksessa. Leikkaus kestää noin viisitoista minuuttia ja vaatii pienen viillon kivespussiin. Projektin lääkäreiden mukaan tikkejä tai laajoja sidoksia ei tarvita.

Kolme vuotta paikallaan pysyväksi suunniteltu laite voidaan poistaa tai vaihtaa koulutetun ammattilaisen toimesta. Tavoite on selkeä: tarjota yksinkertainen, ei-hormonaalinen ja palautuva ehkäisymenetelmä miehille.

Keksintö syntyi uusien vaihtoehtojen tarpeesta

Hankkeen aloitti andrologi Julie Prasivoravong , joka halusi laajentaa miesten saatavilla olevia ehkäisyvaihtoehtoja. Tällä hetkellä miesten vaihtoehdot ovat edelleen rajalliset: kondomit, niin sanotut "luonnolliset" menetelmät tai vasektomia, joita usein pidetään pysyvinä, vaikka ne joskus ovatkin palautuvia.

"STEOM"-hanke suunniteltiin siksi joustavammaksi vaihtoehdoksi. Hanketta johtaa Lillen yliopistollinen sairaala yhteistyössä Liègen yliopiston ja useiden lääketieteelliseen teknologiaan erikoistuneiden tutkijoiden kanssa. Ajatus on jo saamassa kannatusta, koska se käsittelee ehkäisyä koskevissa keskusteluissa yhä useammin esiin nousevaa kysymystä: miksi tämä taakka lankeaa edelleen ensisijaisesti naisten harteille?

Kliinisiä tutkimuksia on suunniteltu tuleville vuosille.

Prekliiniset kokeet alkoivat toukokuussa 2026 Liègen yliopistossa. Jos tuloksia pidetään tyydyttävinä, kliinisiä kokeita on tarkoitus suorittaa noin sadalle vapaaehtoiselle Ranskassa ja Belgiassa.

Ennen kuin laite voidaan tuoda markkinoille, sen on läpäistävä lukuisia sääntelyyn liittyviä esteitä. "STEOM" kuuluu tarkasti säänneltyyn lääkinnällisten laitteiden luokkaan, jolla on erityisen tiukat turvallisuusvaatimukset. Tämän seurauksena kestää todennäköisesti 7–10 vuotta ennen kuin se mahdollisesti pääsee markkinoille.

Ehkäisyä käyttävät edelleen laajalti naiset

"STEOMin" tulo sytyttää uudelleen myös tunnetun keskustelun ehkäisymenetelmän taakan jakamisesta . Vielä nykyäänkin suurin osa käytetyistä ehkäisymenetelmistä on riippuvaisia naisen kehosta. Pilleri, hormonikierukka, implantti tai laastari sisältävät usein merkittäviä fyysisiä, henkisiä tai hormonaalisia rajoitteita.

Samaan aikaan yhä useammat miehet valitsevat vasektomiaa. Ranskassa toimenpiteiden määrä on kasvanut jyrkästi viime vuosina, mikä on merkki siitä, että osa miesväestöstä haluaa osallistua enemmän ehkäisyyn. "STEOM" voisi siksi olla uusi askel tässä trendissä.

Yksityiskohta, joka herättää jo keskustelua

Sosiaalisessa mediassa keskusteluissa yksi asia nousee jatkuvasti esiin: monet naiset huomauttavat, kuinka silmiinpistävää on nähdä niin sanotun miesten ehkäisyn, joka on erityisesti suunniteltu "hormonittomaksi", ilmaantuminen, vaikka naiset ovat käyttäneet hormonaalisia ehkäisyvälineitä vuosikymmeniä, joskus merkittävin sivuvaikutuksin. Painonnousu, migreeni, libidon heikkeneminen, väsymys tai mielialan vaihtelut: monet naiset jakavat säännöllisesti vaikeita kokemuksiaan tiettyjen hormonaalisten menetelmien käytöstä.

Joillekin nettikommentaattoreille tämä ero korostaa historiallista eroa siinä, miten lääketiede on lähestynyt ehkäisyä sukupuolen perusteella. Toiset taas huomauttavat, että ehkäisyvaihtoehtojen laajentaminen miehille on edelleen myönteinen askel eteenpäin, varsinkin jos se johtaa ehkäisyvastuun parempaan jakautumiseen pariskuntien kesken.

Yhteenvetona voidaan todeta, että "STEOM"-hankkeen myötä miesten ehkäisy siirtyy uuteen pohdintavaiheeseen. Lääketieteellisen innovaation lisäksi tämä hanke avaa oven laajemmalle keskustelulle jaetusta vastuusta, kehojen kuuntelemisesta ja ehkäisyvaihtoehtojen monimuotoisuudesta.