Search here...

Käytkö kuumassa suihkussa talvella? Tässä on mitä sinun tulee tietää

Hyvinvointi
Émilie Laurent
Douche chaude en hiver mauvais peau
Freepik

Talvella suihkupäästä tuleva vesi on polttavan kuumaa, mikä lievittää päivän aikana kokemiasi vilunväristyksiä. Viileämpinä kuukausina suihkusta tulee lähes saunan kaltainen, niin että siitä nousee höyryä. Kuumien suihkujen ottaminen kylmällä säällä ei kuitenkaan välttämättä ole niin hyödyllistä kehon lämpötilan nostamiseksi.

Kuumat suihkut, lohdun lähde talvella

Kun kylmyys iskee, meillä on useita vaihtoehtoja: kääriytyä paksuun peittoon, istua nuotion ääressä tai rentoutua kuumassa suihkussa. Väsyttävän ja polaaripuuskia uhmaneen päivän jälkeen sukellamme pää edellä suihkuun ja luomme kylpyhuoneeseen improvisoidun höyrysaunan.

Helleaallon keskellä haemme viileyttä suihkupään alta ja siedämme helposti jäätävän rankkasateen, mutta talvella kiirehdimme lämmittelemään suihkussa. Nostamme lämpötilaa, vaikka se merkitsisikin hieman vesilaskun nousua. Lämpenemisen vaikutuksesta lihakset rentoutuvat, jännitys helpottaa ja ongelmat huuhtoutuvat pois. Vaikka lämpöä usein määrätään lievittämään särkyjä ja rentouttamaan kehoa, kuumat suihkut ovat jonkinlainen poikkeus säännöstä.

Ne eivät sinänsä ole pahoja, kunhan niitä käydään satunnaisesti. Kuumien suihkujen ottaminen talvella on vertaansa vailla olevan autuuden kokemus. Kuuma vesi toimii kuin "taukopainike" hermostolle. Se laajentaa verisuonia, rentouttaa lihaksia ja stimuloi verenkiertoa. Tämän seurauksena aivot saavat turvallisuuden tunteen. Lämpötilan kontrasti ulkolämpötilaan on kuitenkin niin voimakas, että se voi "järkyttää" kehoa ja väsyttää sen sen sijaan, että se vain rentouttaisi sitä.

Mutta myös huono kokemus ihollesi

Entä jos ihosi karheus ei johdukaan kovasta kylmyydestä, vaan liian kuumista suihkuista? Kuumassa suihkussa käynti talvella saattaa tuntua henkisesti hyvältä, mutta samaa ei voi sanoa ihostasi.

Sitä suojaa näkymätön lipideistä koostuva kalvo, jota kutsutaan ihon suojakerrokseksi. Tämä suojakerros estää veden haihtumisen liian nopeasti ja suojaa sinua ulkoisilta aggressiivisilta tekijöiltä. Erittäin kuuma vesi liuottaa tämän kalvon paljon nopeammin kuin haalea vesi. Tämän seurauksena, vaikka ihosi olisi puhdas, siitä tulee myös alttiimpi vaurioille.

Talvella se on kaksinkertainen isku. Ilma on jo valmiiksi kuivempaa, lämmitys kuivattaa ilmaa ja kiehuvat suihkut vain pahentavat nestehukkaa. Iho tuntuu kireältä, kutisevalta ja reagoivammalta. Monet talven punoitukset, erityisesti jaloissa tai kasvoissa, eivät johdu pelkästään kylmästä, vaan tästä kontrastista voimakkaan kuumuuden ja kuivan ilman välillä.

Mitä voit tehdä sen sijaan

Tärkeintä ei ole luopua kuumista suihkuista kokonaan, vaan pitää ne kohtuullisena. Kymmenen minuuttia kiehuvan kuuman veden alla ei tee samaa vaikutusta kuin kolme minuuttia. Lämpötilan alentaminen, erityisesti kasvoilla, tekee jo suuren eron. Ja ihon kosteuttaminen heti suihkun jälkeen, kun se on vielä hieman kostea, auttaa palauttamaan tuon tärkeän suojakerroksen.

Talvella suihku voi olla edelleen mukava hetki, mutta se on vielä parempi, kun sitä yhdistetään asianmukaiseen ihonhoitoon. Runsas voide, öljy tai balsami on välttämätön liittolainen estämään lämmön muuttumisen kuivumiseksi. Ja talvella voit myös pidentää suihkussa käyntien kestoa: loppujen lopuksi kehosi on suojattu bakteereilta paksun vaatekerroksen alla.

Eikä siinä ole epäilystäkään, sinulla on pariisilaisen ihotautilääkärin, tohtori Mostefa Rafaan, hyväksyntä. "Suihkussa käyntiä kahden päivän välein suositellaan ihmisille, joilla ei ole iho-ongelmia, ja harvemmin atooppisesta ekseemasta kärsiville", hän selittää Au Fémininille .

Viimeinen sana? Kuumia suihkuja tulisi nauttia kohtuudella. Jos tarvitset lämpöä, voit löytää sitä muualta: höyryävästä mukista, mukavasta peitosta tai kumppanisi käsivarsista.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
Miksi tylsistymisestä on tulossa todellinen "trendi" vuonna 2026?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miksi tylsistymisestä on tulossa todellinen "trendi" vuonna 2026?

Entä jos vuoden 2026 rohkein innovaatio olisikin… tekemättä mitään? Jatkuvan ylistimulaation vastaisesti tylsyydestä on tulossa harkittu käytäntö. Sosiaalisessa...

Se, mitä hän oli luullut vanhaksi arveksi kaksikymmentä vuotta, kätki itse asiassa paljon enemmän

32-vuotias Kavita oli puhdistamassa tulehtunutta haavaa reitessään, kun hän veti ulos odottamattoman metalliesineen: luodin, joka oli ollut jumissa...

Tämä yksinkertainen refleksi voi auttaa sinua hallitsemaan stressiä työssä

Työpaikkastressi on kasvava ongelma, joka vaikuttaa sekä työntekijöiden terveyteen että yrityksen suorituskykyyn. Perusteellisen tutkimuksen mukaan mindfulness-harjoittelu, erityisesti luontokontaktin...

Kuinka "horrostila" voi pelastaa mielenterveytesi

Talvella kadehdit salaa karhuja, joilla on etuoikeus horrosta ilman, että heidän tarvitsee perustella itseään. Haluaisit vetäytyä viihtyisään pesääsi...

"Kehon optimoinnin" trendi on huolestuttava: kuinka pitkälle he menevät?

Pitkään urheilijoille varatusta kehon optimoinnista on nyt tulossa osa tavallisen ihmisen arkea. Suorituskyvyn parantaminen, energian lisääminen tai ulkonäön...

Nämä näennäisen merkityksettömät aamurituaalit muokkaavat syvällisesti ajattelutapaasi.

Sillä, mitä teemme päivän ensimmäisinä minuutteina, on paljon suurempi vaikutus kuin tajuammekaan. Nopean kahvikupillisen lisäksi tietyillä aamurituaaleilla –...

© 2025 The Body Optimist