Käytkö kuumassa suihkussa talvella? Tässä on mitä sinun tulee tietää

Talvella suihkupäästä tuleva vesi on polttavan kuumaa, mikä lievittää päivän aikana kokemiasi vilunväristyksiä. Viileämpinä kuukausina suihkusta tulee lähes saunan kaltainen, niin että siitä nousee höyryä. Kuumien suihkujen ottaminen kylmällä säällä ei kuitenkaan välttämättä ole niin hyödyllistä kehon lämpötilan nostamiseksi.

Kuumat suihkut, lohdun lähde talvella

Kun kylmyys iskee, meillä on useita vaihtoehtoja: kääriytyä paksuun peittoon, istua nuotion ääressä tai rentoutua kuumassa suihkussa. Väsyttävän ja polaaripuuskia uhmaneen päivän jälkeen sukellamme pää edellä suihkuun ja luomme kylpyhuoneeseen improvisoidun höyrysaunan.

Helleaallon keskellä haemme viileyttä suihkupään alta ja siedämme helposti jäätävän rankkasateen, mutta talvella kiirehdimme lämmittelemään suihkussa. Nostamme lämpötilaa, vaikka se merkitsisikin hieman vesilaskun nousua. Lämpenemisen vaikutuksesta lihakset rentoutuvat, jännitys helpottaa ja ongelmat huuhtoutuvat pois. Vaikka lämpöä usein määrätään lievittämään särkyjä ja rentouttamaan kehoa, kuumat suihkut ovat jonkinlainen poikkeus säännöstä.

Ne eivät sinänsä ole pahoja, kunhan niitä käydään satunnaisesti. Kuumien suihkujen ottaminen talvella on vertaansa vailla olevan autuuden kokemus. Kuuma vesi toimii kuin "taukopainike" hermostolle. Se laajentaa verisuonia, rentouttaa lihaksia ja stimuloi verenkiertoa. Tämän seurauksena aivot saavat turvallisuuden tunteen. Lämpötilan kontrasti ulkolämpötilaan on kuitenkin niin voimakas, että se voi "järkyttää" kehoa ja väsyttää sen sen sijaan, että se vain rentouttaisi sitä.

Mutta myös huono kokemus ihollesi

Entä jos ihosi karheus ei johdukaan kovasta kylmyydestä, vaan liian kuumista suihkuista? Kuumassa suihkussa käynti talvella saattaa tuntua henkisesti hyvältä, mutta samaa ei voi sanoa ihostasi.

Sitä suojaa näkymätön lipideistä koostuva kalvo, jota kutsutaan ihon suojakerrokseksi. Tämä suojakerros estää veden haihtumisen liian nopeasti ja suojaa sinua ulkoisilta aggressiivisilta tekijöiltä. Erittäin kuuma vesi liuottaa tämän kalvon paljon nopeammin kuin haalea vesi. Tämän seurauksena, vaikka ihosi olisi puhdas, siitä tulee myös alttiimpi vaurioille.

Talvella se on kaksinkertainen isku. Ilma on jo valmiiksi kuivempaa, lämmitys kuivattaa ilmaa ja kiehuvat suihkut vain pahentavat nestehukkaa. Iho tuntuu kireältä, kutisevalta ja reagoivammalta. Monet talven punoitukset, erityisesti jaloissa tai kasvoissa, eivät johdu pelkästään kylmästä, vaan tästä kontrastista voimakkaan kuumuuden ja kuivan ilman välillä.

Mitä voit tehdä sen sijaan

Tärkeintä ei ole luopua kuumista suihkuista kokonaan, vaan pitää ne kohtuullisena. Kymmenen minuuttia kiehuvan kuuman veden alla ei tee samaa vaikutusta kuin kolme minuuttia. Lämpötilan alentaminen, erityisesti kasvoilla, tekee jo suuren eron. Ja ihon kosteuttaminen heti suihkun jälkeen, kun se on vielä hieman kostea, auttaa palauttamaan tuon tärkeän suojakerroksen.

Talvella suihku voi olla edelleen mukava hetki, mutta se on vielä parempi, kun sitä yhdistetään asianmukaiseen ihonhoitoon. Runsas voide, öljy tai balsami on välttämätön liittolainen estämään lämmön muuttumisen kuivumiseksi. Ja talvella voit myös pidentää suihkussa käyntien kestoa: loppujen lopuksi kehosi on suojattu bakteereilta paksun vaatekerroksen alla.

Eikä siinä ole epäilystäkään, sinulla on pariisilaisen ihotautilääkärin, tohtori Mostefa Rafaan, hyväksyntä. "Suihkussa käyntiä kahden päivän välein suositellaan ihmisille, joilla ei ole iho-ongelmia, ja harvemmin atooppisesta ekseemasta kärsiville", hän selittää Au Fémininille .

Viimeinen sana? Kuumia suihkuja tulisi nauttia kohtuudella. Jos tarvitset lämpöä, voit löytää sitä muualta: höyryävästä mukista, mukavasta peitosta tai kumppanisi käsivarsista.