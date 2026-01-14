Search here...

Se, mitä hän oli luullut vanhaksi arveksi kaksikymmentä vuotta, kätki itse asiassa paljon enemmän

Fabienne Ba.
32-vuotias Kavita oli puhdistamassa tulehtunutta haavaa reitessään, kun hän veti ulos odottamattoman metalliesineen: luodin, joka oli ollut jumissa hänen lihaksessaan kaksi vuosikymmentä. Tammikuun alussa 2026 Faridabadissa (Haryana, Intia) näennäisesti vähäinen infektio paljasti poikkeuksellisen lääketieteellisen salaisuuden.

Unohdettu kipu palaa pintaan 20 vuoden jälkeen

Tulehdus alkoi kaksi kuukautta aiemmin kivuliaana paiseena hänen oikean reiden takaosassaan. Turvotus puhkesi itsestään paljastaen luodin. Kavita muisteli sitten tapausta, joka oli sattunut vuonna 2005, kun hän oli 12-vuotias, lähellä armeijan ampuma-aluetta.

"Olin koulun kokeessa, kun reiteeni lävisti terävä kipu", hän kertoo. Opettajat lähettivät hänet kotiin vakuuttuneina siitä, että luokkatovereiden heittämä kivi oli vahingoittanut häntä. Haava sulkeutui ja muodosti tavallisen arven, jota kukaan ei kyseenalaistanut.

Ruumis kapseloi tunkeilijan ihmeellisesti.

Todennäköisesti automaattikivääristä ammuttu luoti lävisti reisilihaksen osumatta mihinkään tärkeimpiin valtimoihin tai hermoihin. Keho reagoi muodostamalla suojakapselin ammuksen ympärille, estäen sen kulkeutumisen tai tulehduksen 20 vuoden ajan. Tämä luonnollinen kapselointi selittää vakavien oireiden puuttumisen. Kavita eli normaalia elämää täysin tietämättömänä jalassaan olevasta vierasesineestä.

Tartunta vapauttaa unohdetun

Äskettäinen infektio häiritsi tätä haurasta tasapainoa. Suojapussi repesi ja vapautti kapseloidun luodin. Haavaa puhdistaessaan Kavita veti sen ulos manuaalisesti ilman leikkausta. "Kipu katosi heti, kun se tuli ulos", vahvisti hänen miehensä Pradeep Baisla. Paikallinen lääkäri tunnisti sen sotilaskaliiperiseksi ammukseksi, joka oli menettänyt nopeuttaan lennon aikana. Verisuoni- tai hermovaurioiden puuttuminen oli suorastaan lääketieteellinen ihme.

Kun keho piilottaa mysteerinsä

Tämä tapaus muistuttaa muita myöhäisiä ammusten löytöjä: luoteja, sirpaleita ja metallinpalasia, jotka joskus pysyvät pehmytkudoksissa vuosikymmeniä. Useimmat niistä muuttuvat oireettomiksi luonnollisen kudoskapseloinnin ansiosta. Kavita välttyi mahdollisesti kuolemaan johtavalta komplikaatiolta: siirtymiseltä suureen verisuoneen, syvältä paiseelta tai yleistyneeltä verenmyrkyltä. 20 vuoden ajan hänen ruumiinsa kantoi hiljaa unohdettua sodan todistajaa.

Se, mitä hän luuli "vanhaksi lapsuuden arpeksi", olikin todellisuudessa sotilaallinen vamma. Harhaluoti, tutkittava pieni tyttö, lähellä oleva ampumarata: tavallisen elämän olosuhteet kätkivät piilevän tragedian. Nyt parantuneella Kavitalla on arpi, joka on kaikkea muuta kuin tavallinen. Hän kertoo kahdenkymmenen vuoden hiljaisesta rinnakkailusta ruumiinsa ja metallisen tunkeilijan välillä, tahattomasta biologisen sitkeyden osoituksesta.

Fabienne Ba.
