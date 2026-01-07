Onnettomuuden sattuessa tämä auton istuin pelastaisi eniten ihmishenkiä.

Autoon noustessamme ajattelemme harvoin turvallisuuttamme istumapaikkaamme valitessamme. Tavasta, mukavuudesta tai yksinkertaisesta refleksistä mieluummin istumme etupenkillä nähdäksemme tien tai takapenkillä sivupenkillä nojataksemme päämme ikkunaan. Tieteellinen tutkimus kuitenkin paljastaa, että eräs toinen, usein unohdettu istuin on itse asiassa kaikista turvallisin.

Eniten unohdettu… ja turvallisin paikka

Zutobin, kuljettajakoulutusalustan toisen perustajan, Lucas Waldenbackin kokoamien tietojen mukaan takaistuimen keskipaikka tarjoaa parhaat mahdollisuudet selviytyä törmäyksessä. Vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että tällä paikalla istuvilla matkustajilla on 46 % suurempi mahdollisuus selviytyä kuolemaan johtavassa onnettomuudessa verrattuna etuistuimiin. Vaikka tarkasteltaisiin vain takaistuimia, etu säilyy: keskipaikka tarjoaa 13 % enemmän turvallisuutta kuin reunapaikat.

Miksi ero? Se on insinöörikysymys.

Salaisuus piilee ajoneuvon geometriassa ja siinä, miten se vaimentaa iskuja. Törmäyksessä etu- ja taka-alueet on suunniteltu muuttamaan muotoaan ja hajauttamaan törmäysenergiaa – näitä alueita kutsutaan "rypistymisalueiksi". Takaistuimen keskimmäinen istuin sijaitsee juuri kauimpana kaikista näistä alttiista alueista, mikä vähentää merkittävästi törmäyksen voimaa siinä istuvaan matkustajaan. Yksinkertaisesti sanottuna, olipa kyseessä sitten etu-, sivu- tai peräänajo, tämä istuin on keskeisin ja siten vähiten alttiina törmäykselle.

Mutta varoitus, yksi yksityiskohta muuttaa kaiken

Tämä etu on järkevä vain, jos matkustaja käyttää turvavyötään oikein. Ja juuri siinä piilee ongelma: tutkimukset osoittavat, että takana istuvat ihmiset unohtavat viisi kertaa todennäköisemmin kiinnittää turvavyön. Tämän seurauksena he ovat alttiita vakaville, jopa kuolemaan johtaville vammoille törmäyksen sattuessa, mikä mitätöi täysin tämän turvallisemman alueen hyödyt.

Turvallisuus on tottumiskysymys.

Kuten Lucas Waldenback muistuttaa meitä: ”Ei ole olemassa täysin turvallista istuinta, on vain turvallisempia käyttäytymismalleja.” Paras tapa suojata itseäsi on käyttää turvavyötä johdonmukaisesti missä tahansa istutkin – myös lyhyillä matkoilla.

Tarinan opetus on, että kun seuraavan kerran nouset autoon, pidä tämä mielessäsi: vaikka takaistuimen keskimmäinen istuin ei aina vaikuta mukavimmalta, se on tilastojen mukaan paras liittolaisesi turvallisuuden takaamiseksi.