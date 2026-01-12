Alzheimerin taudista kärsivänä hän on unohtanut kaiken... paitsi tanssimisen.

On tarinoita, jotka muistuttavat meitä voimakkaasti siitä, että muisti ei rajoitu sanoihin. Jotkut välittyvät kehon, liikkeen, puhtaan tunteen kautta. Marta Cinta González Saldañan tarina on tästä liikuttava ja valoisa osoitus.

Yksinkertainen kohtaus, josta on tullut universaali

Vuonna 2019 Valencian vanhainkodissa Espanjassa kuvattu video kosketti miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa ilman erityistä lavastusta. Videossa nähdään Marta Cinta González Saldaña, entinen balettitanssija, joka kärsii nykyään Alzheimerin taudista. Nojatuolissa istuen hän näyttää rauhalliselta, lähes liikkumattomalta. Sitten Tšaikovskin Joutsenlammen ensimmäiset sävelet alkavat soida.

Juuri sillä hetkellä jokin liikahtaa. Hänen vartalonsa suoristuu, hänen kätensä nousevat, hänen kätensä avautuvat täsmällisesti. Jokainen ele on sulava, siro ja täydellisesti hallittu. Tämä ei ole improvisoitu liike, vaan syvään juurtunut tanssi, baletin taiteelle omistetun elämän tanssi.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Bana_kongo2 (@bana_kongo2)

Kun keho muistaa ennen sanoja

Marta ei puhu. Silti hänen kehonsa kertoo koko tarinan. Hänen liikkeensä ovat tarkkoja, rytmisiä ja ehjän ruumiillisen muistin ohjaamia. Sairaudestaan huolimatta hänen kehonsa on edelleen tiedon, voiman ja kauneuden tila. Siitä tulee oma kieli, joka kykenee ilmaisemaan sitä, mitä sanat eivät enää pysty välittämään.

Tämä kohtaus muistuttaa meitä siitä, että keho ei ole koskaan tyhjä, ei koskaan hyödytön. Vaikka sairaus heikentää sitä, se säilyttää arvokkuutensa, älykkyytensä ja kykynsä tuntea. Martan eleet ovat todiste siitä, että keho sisältää syvälle juurtuneita muistoja, jotka ulottuvat paljon kognitiivisten kykyjen tuolle puolen.

Terapeuttisen musiikin keskeinen rooli

Videon kuvasi Música para Despertar -yhdistys, joka on erikoistunut musiikin käyttöön terapeuttisena työkaluna kognitiivisista häiriöistä kärsiville ihmisille. Heidän lähestymistapansa perustuu yksinkertaiseen mutta voimakkaaseen ajatukseen: personoitu musiikki voi stimuloida muistia, lievittää ahdistusta ja rakentaa uudelleen emotionaalisia yhteyksiä.

Martan tapauksessa vaikutus on välitön. Jo ensimmäisistä nuoteista lähtien melodia toimii laukaisevana tekijänä. Musiikki avaa tilan, jossa keho voi ilmaista itseään vapaasti, ilman pakkoa, ilman tuomitsemista.

Muisti, joka vastustaa sairautta

Neurotiede vahvistaa sen, minkä tämä kohtaus niin voimakkaasti havainnollistaa. Musiikillinen ja motorinen muisti katoavat usein viimeisten joukossa Alzheimerin tautia sairastavilla ihmisillä. Aivojen rytmiin, musiikkiin ja pitkään opittuihin eleisiin liittyvät alueet kärsivät joskus vähemmän rappeutumisesta. Tästä syystä jotkut ihmiset pystyvät edelleen laulamaan, pitämään tahtia tai tanssimaan, vaikka he eivät enää tunnista rakkaitaan. Musiikki toimii näkymättömänä lankana, joka yhdistää menneisyyden nykyhetkeen, kehon tunteisiin.

Video, joka levisi viraaliksi ja antoi toivoa

Martan video levisi nopeasti kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Se keräsi miljoonia katselukertoja ja herätti maailmanlaajuisen tunneaallon. Monet internetin käyttäjät jakoivat omia kokemuksiaan mainiten vanhemman, isovanhemman tai läheisen, johon sairaus oli vaikuttanut. Tämä kuvattu hetki auttoi muuttamaan käsityksiä Alzheimerin taudista. Sitä ei enää pidetty pelkästään unohduksen sairautena, vaan myös tilana, jossa herkkyydelle, nautinnolle ja fyysiselle ilmaisulle on edelleen tilaa.

Kohtaus on lyhyt, mutta sen vaikutus on valtava. Marta ei palauttanut muistojaan sanallisesti, mutta hän tanssi. Ja tämä ele riittää muistuttamaan meitä siitä, että jopa unohduksessa tietyt maamerkit pysyvät syvälle juurtuneina. Hänen ruumiistaan tulee toivon symboli: se osoittaa, että muisto voi saada muita muotoja, että kauneus on edelleen olemassa ja että tanssi joskus muistaa meidät.