Tämän aliarvioidun fyysisen aktiivisuuden sanotaan vaikuttavan suoraan hermosoluihisi.

Puhumme usein aivoista itsenäisenä elimenä, joka sijaitsee korkealla kehossa ja jota ravitsevat yksinomaan ristisanatehtävät ja pulmat. Silti ne rakastavat liikkumista... varsinkin kun jalkasi tekevät työtä. Nämä voimakkaat, vahvat ja luotettavat lihakset ovat todellisia liittolaisia yleiselle elinvoimallesi, mukaan lukien henkiselle hyvinvoinnillesi.

Kun jalat tukevat aivoja

Joka kerta kun kävelet, kiipeät portaita tai nouset tuolista vauhdilla, alavartalon lihaksesi aktivoituvat, mikä parantaa verenkiertoa takaisin sydämeen. Tämän seurauksena aivot saavat enemmän happea ja välttämättömiä ravintoaineita. Useiden tutkimusten mukaan tämä verenkierron tehostuminen liittyy keskeisten toimintojen, kuten tarkkaavaisuuden, muistin ja henkisen ketteryyden, paranemiseen. Siinä ei ole mitään taianomaista tai välitöntä: vain keho toimii harmonisesti omaan tahtiinsa.

Lihakset, mielenterveyden viestinviejät

Kun jalkasi liikkuvat, ne eivät ainoastaan kannattele painoasi tai vie sinua pisteestä A pisteeseen B. Ne kommunikoivat. Työskennellessään ne vapauttavat myokineiksi kutsuttuja aineita, jotka ovat pieniä biologisia sanansaattajia, jotka kommunikoivat aivojen kanssa. Joitakin näistä tutkitaan parhaillaan niiden mahdollisen roolin vuoksi hermoston plastisuudessa, aivojen merkittävässä kyvyssä sopeutua, oppia ja luoda uusia yhteyksiä. Viesti on selvä: koko kehosi edistää henkistä hyvinvointiasi.

Voima, sujuvuus ja kognitio: vivahteikas yhteys

Tutkimukset osoittavat , että toimivat jalat, jotka pystyvät tukemaan sinua vaivattomasti, liittyvät usein parempaan kognitiiviseen suorituskykyyn, erityisesti iän myötä. Tavoitteena ei ole maksimaalinen voima, vaan kyky liikkua itsevarmasti ja mukavasti. Sujuva kävely, vakaa ryhti ja alavartalon vakaus ovat kaikki positiivisia indikaattoreita itsenäisyydestä ja elämänlaadusta.

Liikkuminen, kyllä… itsensä pakottaminen, ei

On tärkeää muistaa: sinulla ei ole velvollisuutta noudattaa tiukkaa ohjelmaa, treenata tiettyinä aikoina tai muuttaa arkea kuntoiluaikatauluksi. Jokainen keho on ainutlaatuinen, ja niin on jokainen henkilökohtainen tarina. Ikääntyminen ei ole ongelma, joka pitäisi korjata, vaan kokemus, joka tulisi omaksua täysin. Tavoitteena ei ole taistella aikaa vastaan, vaan se, että tunnet olosi edelleen hyväksi kehossasi, arvostetuksi ja kuulluksi.

Muutaman minuutin kävely, portaiden kiipeäminen, jos siltä tuntuu, puutarhanhoito, olohuoneessa tanssiminen tai vain tietoinen venytteleminen: kaikki tämä on tärkeää. Kehosi tietää, mitä se tarvitsee. Liikkeen antaminen sille on sen huomioon ottamista, ei rajoitusten asettamista.

Yksinkertaisia ideoita, ei paineita

Tietyt aktiviteetit, olivatpa ne sitten lempeitä tai raskaampia, riippuen päivän energiatasostasi, voivat tukea yleistä hyvinvointiasi:

Kävely omaan tahtiin, hengittämisen ilosta ja tukien tunteesta nauttien.

Muutaman portaiden nousu, jos se tuntuu sinulle sopivalta, ilman suoritusvaatimuksia.

Hellävaraiset vahvistavat liikkeet, kuten hitaasti ylösnouseminen ja alas istuminen, vakauden ja kehonkuvan kehittämiseksi.

Voimaan hyvin, nyt ja myöhemmin

Tutkimukset korostavat säännöllisen liikunnan hyödyt aivojen terveydelle, mutta ne eivät sanele yhtä ainoaa lähestymistapaa. Keskeisenä periaatteena on edelleen itsekunnioitus. Liikunta voi liittyä ikääntymiseen, ei kieltääkseen sitä, vaan omaksuakseen sen suuremmalla mukavuudella, vapaudella ja nautinnolla.

Jaloista huolehtiminen on viime kädessä koko itsestä huolehtimista. Ei mukautumista mihinkään standardiin, vaan positiivisen, välittävän ja kestävän suhteen luomista kehoosi, tänään ja huomenna.