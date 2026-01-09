Search here...

Lähdetkö ulos ilman huivia? Tässä syy, miksi kehosi ei anna sinulle anteeksi tänä talvena.

Hyvinvointi
Émilie Laurent
Huivista on tullut enemmän muotiasuste kuin käytännöllinen esine. Se ei kuitenkaan ole vain koristeellinen osa asuasi: se myös suojaa sinua vilustumiselta ja säästää sinut valkosipulilla ja hunajalla tehdyiltä kotikonsteilta. Jos isoäitisi on niin innokas neulomaan sinulle käsintehdyn huivin hyvästä villasta, se ei johdu vain sen kauneudesta.

Kaula: paljon herkempi alue kuin luuletkaan

Kauan muotiasusteena pidetty huivi ei ole vain Pinterestin arvoinen esine. Sen ensisijainen tehtävä on suojata kaulaa ja optimoida kehon lämpöä. Lisäksi se peittää erityisen herkän alueen, jota on vaikea suojata pelkällä korkealla kauluksella.

Kaula on kehon strateginen alue. Siellä sijaitsevat tärkeimmät verisuonet, herkät lihakset ja imusolmukkeet, jotka ovat välttämättömiä immuunijärjestelmällemme . Kylmälle altistuessaan keho reagoi välittömästi supistamalla lihaksiaan lämmön säästämiseksi. Tuloksena on jännitystä, jäykkyyttä ja joskus kipua, joka alkaa päivän loppuun mennessä.

Tämä päivästä toiseen toistuva suojarefleksi voi aiheuttaa salakavalaa lihasväsymystä. Silloin olo on jatkuvasti jännittynyt, hartiat raskaat tai niska kipeä, ilman että aina ymmärrät yhteyttä huivin puuttumiseen.

Näkymätön mutta todellinen energiankulutus

Kun keho altistuu kylmälle, se käyttää enemmän energiaa sisäisen lämpötilansa ylläpitämiseen. Ulos meneminen ilman huivia pakottaa kehon kompensoimaan tätä, joskus muiden tärkeiden toimintojen, kuten ruoansulatuksen, keskittymisen tai palautumisen, kustannuksella.

Tämä lisääntynyt energiankulutus voi selittää, miksi tunnemme olomme väsyneemmiksi talvella, jopa ilman intensiivistä fyysistä aktiivisuutta. Oikea pukeutuminen myös antaa kehollesi mahdollisuuden toimia tehokkaammin tuhlaamatta resurssejaan tarpeettomasti.

Kylmyys, äänen huomaamaton vihollinen

Ääni on usein talven unohdettu elementti. Kylmä ja kuiva ilma voi kuitenkin ärsyttää äänihuulia, varsinkin paljon puhuttaessa tai siirryttäessä lämpimästä paikasta pakkaslämpötiloihin. Ilman huivia kurkku altistuu suoraan lämpötilan muutoksille, mikä voi aiheuttaa käheyttä ja ääniongelmia.

Niille, jotka työskentelevät äänensä kanssa tai nauttivat vain puhumisesta ilman rasitusta, tämän alueen suojaamisesta tulee todellinen itsestä huolehtimisen teko, aivan kuten nesteytys tai lepo. Virologi kuitenkin kumoaa Femme Actuellen sivuilla suurimman talvimyytin. Todellisuudessa on mahdotonta saada vilustumista. Se on harhaanjohtava nimitys, mutta ennen kaikkea lääketieteellinen myytti.

”Emme kuitenkaan vilustu, mutta kylmyys lisää mikrobien tai virusten tarttumisriskiä, koska kylmällä säällä meillä on taipumus pysyä enemmän sisätiloissa ja olla suljetumpia, joten mikrobien pitoisuus on korkea ja voimme helpommin saada esimerkiksi virustauteja”, hän selittää.

Huivi, talven itsestä huolehtimisen ele

Pitkään pelkäksi muotiasusteeksi pidetty huivi ansaitsee nyt uudelleenarvostuksen hyvinvoinnin välineenä. Se ympäröi, lämmittää ja rauhoittaa. Se luo suojaavan tunteen, joka rauhoittaa sekä kehoa että mieltä, erityisesti aikana, jolloin kaikki kannustaa meitä hidastamaan tahtia.

Pehmeän, hengittävän ja ihoa vasten miellyttävän tuntuisen kankaan valitseminen muuttaa tämän eleen todelliseksi itsestä huolehtimisen rituaaliksi. Ja hyvä uutinen on: tyylin ja suojan yhdistäminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

Ulkona oleminen ilman huivia saattaa vaikuttaa harmittomalta, mutta keho rekisteröi jokaisen altistumisen kylmälle. Se viestii hienovaraisten signaalien kautta: väsymys, jännitys, pienet säryt ja kivut, vähentynyt energia. Talvi on vaativa vuodenaika, joka vaatii enemmän huomiota ja lempeyttä itseä kohtaan. Ja se alkaa pitkästä, pörröisestä huivista. Koska lopulta se syleilee sinua kuin kaksi lämmintä käsivartta.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
