Fatigue constante ? Cette cause méconnue pourrait tout expliquer

Vous dormez correctement, vous réduisez les écrans le soir… et pourtant, la fatigue persiste. Si l’épuisement est devenu votre compagnon de route au quotidien, il se pourrait qu’un facteur souvent négligé soit en cause : la température de la pièce dans laquelle vous vivez, travaillez ou dormez.

Un coupable invisible : l’ambiance thermique

En 2025, alors que l’on parle de plus en plus de santé mentale et de rythme circadien, peu de gens prennent en compte un élément essentiel à notre bien-être : la température ambiante. Trop chaude ou trop froide, elle influence en effet directement notre niveau d’énergie, notre capacité de concentration et même notre humeur.

Selon une étude de l’Université de Harvard, la température idéale pour favoriser un bon fonctionnement cognitif et un niveau d’énergie stable se situe entre 18 et 22 degrés Celsius. Au-delà ou en deçà, le corps dépense plus d’énergie pour réguler sa température interne, ce qui peut entraîner une sensation persistante de fatigue, même si l’on a dormi 8 heures.

Trop chaud : un sommeil de mauvaise qualité

Les températures trop élevées, notamment la nuit, nuisent à la qualité du sommeil profond. Le corps a besoin de baisser sa température pour s’endormir correctement. Une pièce trop chaude peut donc provoquer des micro-réveils répétés, souvent inconscients, qui empêchent le cerveau d’atteindre les phases réparatrices du sommeil.

Résultat : on se réveille fatiguée, irritable, et avec l’impression de ne pas avoir dormi du tout. Ce phénomène est particulièrement répandu en été, mais aussi dans les logements mal isolés ou surchauffés en hiver.

Trop froid : fatigue musculaire et tension nerveuse

À l’inverse, une pièce trop froide oblige le corps à se contracter en permanence pour maintenir sa chaleur interne. Cette tension musculaire continue, même minime, peut générer une sensation de lourdeur ou d’épuisement, surtout après plusieurs heures passées dans un environnement froid, comme un bureau mal chauffé.

La fatigue liée au froid peut aussi se manifester par une diminution de la concentration, des maux de tête ou une sensation de lenteur cognitive. Autant de signaux que le corps envoie lorsqu’il lutte pour rester à température constante.

Un impact amplifié chez les personnes sensibles

Certaines personnes sont plus réactives que d’autres aux variations thermiques, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes neuroatypiques et celles souffrant de troubles du sommeil ou d’anxiété. Pour ces profils, la température de la pièce peut alors être un déclencheur majeur de fatigue chronique. Un environnement trop chaud ou trop froid peut également accentuer les symptômes de maladies comme la fibromyalgie, la dépression saisonnière ou les troubles de l’attention.

Comment ajuster la température pour mieux vivre ?

Voici quelques recommandations pour adapter votre environnement :

Chambre à coucher : maintenir une température entre 16 et 19°C favorise l’endormissement et un sommeil profond.

Bureau : entre 20 et 22°C pour optimiser la concentration sans générer de somnolence.

Aération régulière : même en hiver, aérer 10 minutes le matin permet de renouveler l’air et de réguler l’humidité.

Équipements adaptés : investir dans un thermomètre d’ambiance, des rideaux thermiques ou un ventilateur silencieux peut faire une réelle différence.

Habitudes vestimentaires : privilégier les couches superposables pour ajuster sa tenue aux variations de la journée.

La température d’une pièce peut sembler un détail, mais elle agit comme un régulateur silencieux de notre bien-être quotidien. Si vous êtes en proie à une fatigue constante et inexpliquée, il est ainsi peut-être temps de lever les yeux de votre horloge biologique et de jeter un œil à votre thermostat. Parfois, un petit degré de moins ou de plus suffit pour retrouver l’énergie qui vous manque.