Unihalvaus: tämä häiriö vaikuttaa lähes joka kolmanteen ihmiseen

Julia P.
Kuvittele, ettet pysty liikkumaan, vakuuttuneena siitä, että huoneessasi vaanii uhkaava olento. Tämä ei ole kauhuelokuva, vaan unihalvaus, sairaus, joka paleltuttaa lähes 30 % maailman väestöstä ainakin kerran elämässään, Cleveland Clinicin mukaan.

Hetki unelman ja todellisuuden välissä

Tämä ilmiö tapahtuu juuri sillä hetkellä, kun keho siirtyy unen ja valveen välillä. Olet tajuissasi, näet huoneesi, mutta et pysty liikuttamaan lihastakaan. Rintakehän kireyden tunne, kauhistuttavat hallusinaatiot (pahansuovat hahmot, aavemaiset äänet) ja tukehtumisen paniikki kestävät muutamasta sekunnista kahteen minuuttiin. Jäätävä kokemus, joka jättää pysyvän vaikutuksen.

Miksi aivosi lamauttavat sinut?

REM-unen aikana aivot estävät lihasten liikkeitä estääkseen unien toteuttamista. Unihalvaus tapahtuu, kun tietoisuus palaa ennen kuin keho on täysin hereillä. Yleisiä syitä ovat unenpuute, epäsäännölliset aikataulut, uniapnea, stressi, ahdistus, narkolepsia tai jopa tietyt lääkkeet.

Merkit, jotka eivät valehtele

Et pysty puhumaan etkä elehtimään, mutta silmäsi liikkuvat. Pelko on hallitseva oire, johon joskus liittyy tunne siitä, että ihminen lähtee kehostaan. Tämä häiriö on yleisempi 20–30-vuotiailla, ja se pahenee stressin aikana; henkilön herättäminen yleensä riittää lopettamaan kohtauksen.

Noidankehän katkaiseminen

Täysimittaiseen kohtaukseen ei ole ihmelääkettä, mutta ehkäisy on mahdollista. Joten noudata moitteetonta unihygieniaa: säännölliset unirytmit, pimeä huone ja ei näyttöjä. Hoida mahdolliset taustalla olevat ongelmat (kognitiivinen käyttäytymisterapia, tarvittaessa masennuslääkkeet). Kohtauksen aikana keskity pieneen liikkeeseen (kuten sormen liikuttamiseen), jotta voit "poistaa" itsesi nopeammin.

Yksikin kohtaus voi laukaista ilta-ahdistuksen, joka pilaa seuraavat yösi. Ole kiltti itsellesi: kohtauksen jälkeinen väsymys ja sekavuus ovat normaaleja. Jos ne uusiutuvat, unitutkimus voi paljastaa narkolepsian tai uniapnean.

Unihalvaus ei ole pohjimmiltaan yliluonnollinen ilmiö, mutta se voi olla melko häiritsevä. Voit olla varma: tämä tilapäinen sähkökatkos ei uhkaa terveyttäsi, ainoastaan yörauhaasi. Aseta uni etusijalle rauhallisten heräämisten saamiseksi.

Nukkuminen ikkunaluukut auki: "hollantilainen menetelmä", joka voi parantaa unta

