Näitä yllättäviä asioita keho tekee nukkuessaan

Joka yö nukkuessasi kehosi työskentelee kulissien takana vaikuttavalla tarkkuudella. Uni ei ole pelkkä tauko, vaan intensiivisen toiminnan ja välttämättömän säätelyn jakso. Tässä on 8 hämmästyttävää faktaa, jotka osoittavat, kuinka paljon yllätyksiä yösi ovat täynnä.

1. Kaksivaiheinen nukkuminen oli aikoinaan yleistä

Nykyään kuvittelemme unen pitkäksi, yhtäjaksoiseksi jaksoksi. Silti vuosisatojen ajan eurooppalaiset nukkuivat kahteen erilliseen jaksoon. He nukahtivat alkuillasta, heräsivät keskellä yötä lukemaan, puhumaan tai rukoilemaan ja nukahtivat sitten takaisin aamuun asti. Tämä kaksivaiheinen rytmi oli osa jokapäiväistä elämää ennen modernin valaistuksen ja nykyaikaisten tapojen tuloa.

2. Aivosi pysyvät erittäin aktiivisina

Nukkuessasi kehosi hidastuu vähitellen: ydinlämpötilasi laskee noin asteen, hengityksesi rauhoittuu ja sykkeesi hidastuu. Aivosi kuitenkin pysyvät täysin aktiivisina. Ne lajittelevat muistoja, vahvistavat muistia, säätelevät tunteita ja analysoivat päivän aikana kerättyä tietoa.

3. Aivosi puhdistuvat

Unen aikana aktivoituu eräs vähän tunnettu järjestelmä: glymfaattinen järjestelmä. Tämä verkosto mahdollistaa aivo-selkäydinnesteen kiertämisen ja tiettyjen aivotoiminnan tuottamien kuona-aineiden poistamisen. Näihin kuuluvat proteiinit, jotka liittyvät neurodegeneratiivisiin sairauksiin. Lyhyesti sanottuna uni kirjaimellisesti antaa aivojesi puhdistaa itseään.

4. Unenpuute voi vaikuttaa nälkäsi

Riittämätön uni ei vaikuta ainoastaan energiatasoihin, vaan myös ruokahalua sääteleviin hormoneihin. Leptiinin, joka viestii kylläisyydestä, määrä vähenee, kun taas nälkää stimuloivan greliinin määrä lisääntyy. Tämän seurauksena saatat kokea enemmän mielitekoja, usein täyteläisiin ja lohduttaviin ruokiin.

5. Immuunijärjestelmäsi vahvistuu

Yön aikana kehosi vapauttaa sytokiineja, jotka ovat vastustuskyvylle välttämättömiä proteiineja. Ne auttavat puolustautumaan infektioilta ja tukevat kudosten korjaantumista. Tämä prosessi selittää, miksi hyvä uni auttaa kehoa toipumaan tehokkaammin sairauden tai vamman jälkeen.

6. Jotkut ihmiset tarvitsevat luonnostaan vähän unta

On ihmisiä, jotka pystyvät nukkumaan vain 4–6 tuntia yössä pysyen silti täysin terveinä. Heitä kutsutaan joskus "lyhyiksi nukkujiksi". Näillä ihmisillä tietyt geneettiset variaatiot mahdollistavat sen, että he selviävät unen palauttavista vaiheista nopeammin kuin useimmat.

7. Unet eivät ole aina värillisiä

Vaikka useimmat unet ovat värikkäitä, pieni osa väestöstä kertoo näkevänsä unia vain mustavalkoisina. Tutkijat uskovat, että tämä ilmiö voisi liittyä visuaaliseen ympäristöön, jossa ihmiset kasvoivat. Ennen väritelevision ja -elokuvien laajamittaista käyttöönottoa yksiväriset unet olivat paljon yleisempiä.

8. Liian pitkä nukkuminen voi myös aiheuttaa ongelmia

Puhumme usein unenpuutteen vaikutuksista, mutta säännöllinen yli yhdeksän tunnin nukkuminen voi myös liittyä tiettyihin terveysriskeihin. Tutkimukset ovat havainneet yhteyksiä ylipainoon, diabetekseen ja joihinkin sydän- ja verisuonitauteihin. Tarkkoja mekanismeja vielä ymmärretään, mutta tasapaino näyttää olevan avainasemassa.

Uni ei siis ole pelkästään toimettomuuden aikaa. Kehosi jatkaa elintärkeiden toimintojen järjestämistä tänä aikana. Jokaisesta yöstä tulee näin todellinen biologinen työpaja, jossa kehosi huolehtii sinusta, usein jopa tietämättäsi.