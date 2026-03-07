Tämä istuma-asento voi selittää joitakin toistuvia vaivoja.

Jalkojen ristiminen on hyvin yleinen refleksi istuessa. Tällä asennolla voi kuitenkin olla vaikutuksia kehoon, varsinkin jos sitä pidetään yllä pitkiä aikoja. Useiden ryhti- ja tuki- ja liikuntaelimistön terveyden asiantuntijoiden mukaan tämä asento voi vaikuttaa verenkiertoon, lantion linjaukseen ja jopa myötävaikuttaa tiettyihin kroonisiin kipuihin.

Hyvin yleinen asenne… mutta ei aina ihanteellinen

Monille ihmisille jalkojen ristiminen on yksi niistä automaattisista eleistä, joita omaksumme edes ajattelematta sitä. Silti tämä tapa voi muuttaa kehon luonnollista tasapainoa. Kun jalat ristitään, lantio on hieman kallistunut, ja kehon on kompensoitava tätä pysyäkseen vakaana. Pitkällä aikavälillä tämä epäsymmetria voi vaikuttaa yleiseen ryhtiin ja aiheuttaa jännitystä tietyillä kehon alueilla, erityisesti alaselässä ja lantiossa.

Mahdolliset vaikutukset verenkiertoon

Jalkojen ristiminen voi myös häiritä verenkiertoa, varsinkin jos tätä asentoa pidetään pitkiä aikoja. Asiantuntijoiden mukaan tämä asento voi hidastaa laskimoiden paluuta alaraajoihin, koska laskimot voivat puristua nivusalueella. Tämä voi johtaa raskaiden jalkojen tunteeseen tai pahentaa tiettyjä verenkierto-ongelmia riskiryhmään kuuluvilla ihmisillä.

Ranskan kansallinen sairausvakuutus muistuttaa myös, että jalkojen pitäminen ristissä pitkään voi hidastaa laskimoveren paluuta jalkoihin, mikä voi pahentaa suonikohjujen oireita.

Asento, joka voi edistää tiettyjä kipuja

Suurin vaikutus on kuitenkin ryhtiin. Kun jalat ristitään, lantion asento muuttuu hieman. Keho kompensoi tätä tasapainon ylläpitämiseksi , mikä voi aiheuttaa lantion kiertymistä ja selkärangan epäsymmetriaa. Ajan myötä nämä epätasapainot voivat johtaa lihasjännitykseen ja alaselkäkipuihin.

Joidenkin lähteiden mukaan tämä asento rasittaa lonkka- ja reisilihaksia epätasaisesti, mikä voi aiheuttaa kipua lantiossa, pakaroissa tai alaselässä. Lancasterin yliopiston anatomi Adam Taylorin mukaan tässä asennossa usein pysyminen voi jopa johtaa muutoksiin tiettyjen lihasten pituudessa ja lantion linjauksessa. Nämä muutokset voivat puolestaan vaikuttaa selkärangan ja hartioiden linjaukseen.

Todellinen ongelma: liian pitkä paikallaan pysyminen

Asiantuntijat korostavat yhtä tärkeää seikkaa: ongelma ei ole jalkojen ristiminen, vaan pikemminkin saman asennon pitäminen pitkiä aikoja. Pitkäaikainen istuminen rasittaa selkärankaa merkittävästi. Jotkut tutkimukset osoittavat, että lannevälilevyihin kohdistuva paine voi olla suurempi istuttaessa kuin seisten, mikä voi pahentaa selkäkipuja, jos pysyt liikkumattomana liian kauan.

Lyhyesti sanottuna jalkojen ristiminen istuessa on yleinen ele ja yleensä vaaraton, kun sitä tehdään satunnaisesti. Jos tätä asentoa noudatetaan pitkiä aikoja tai se toistetaan hyvin usein, se voi kuitenkin aiheuttaa lihasjännitystä, ryhdin epätasapainoa tai jopa verenkierto-ongelmia joillakin ihmisillä. Paras strategia on yksinkertainen: vaihdella asentoa, välttää liian pitkää istumista ja liikkua säännöllisesti.