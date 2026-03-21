Tämän kehon alueen sanotaan olevan todellinen negatiivisten tunteiden aarreaitta.

Viha, turhautuminen, suru, yksinäisyys, syyllisyys. Nämä negatiiviset tunteet, jotka joskus valtaavat sinut, eivät vain katoa. Kehosi varastoi ne yhteen hyvin tiettyyn paikkaan: lanteihisi. Samoihin, joita katsot halveksivasti peilistä ja haaveilet laihtumisesta. Yksi syy lisää matkia Shakiraa ja improvisoida vatsatanssi heti, kun blues uhkaa iskeä.

Lonkat, negatiivisten tunteiden säiliö

Negatiiviset tunteet, jotka vaivaavat sinua riidan jälkeen kumppanisi kanssa tai huonojen työuutisten jälkeen, jäävät syövereihin kehoosi. Kirjaimellisesti. Kun olet kokenut kyyneleet silmissäsi ja saanut sydämesi hakkaamaan, ne laskeutuvat suoraan lantiollesi, jonne ne varastoituvat. Sinne päivittäiset murheesi kerääntyvät. Voit olla varma, että tämä on vain metafora. Se ei ole syy siihen, ettet enää pysty nappaamaan farkkujasi tai miksi vyötärösi kasvaa.

On kuitenkin korostettava myös toista anatomista tosiasiaa. Lonkat ovat keskeisessä asemassa kaikissa liikkeissämme. Ne ovat luurankomme perusta. Ne yhdistävät vartalomme jalkoihimme. Niiden ansiosta voimme istua, kävellä ja juosta. Lyhyesti sanottuna ne toimivat kehomme kehyksenä ja tukevat sitä sen liikkeissä. Nämä lonkat, jotka antavat muodon siluetillemme ja herättävät epävarmuutemme uudelleen jokaisen päälle pukemasi vaatekappaleen myötä, sisältävät lihaksen, jota et melkein koskaan kohtaa kuntoiluohjelmissa: psoasin.

Tämä kulissien takana toimiva lihas yhdistää selkärangan jalkoihin ja edistää kehon tasapainoa. Kokonaisvaltaisissa käytännöissä sitä kutsutaan joskus "sielun lihakseksi", koska se supistuu rasituksessa. Toinen ominaisuus: se on erityisen altis krooniselle jännitykselle. "Psoas-lihas sisältää munuaiset, jotka vastaavat myrkkyjen suodattamisesta kehosta, sekä lisämunuaiset, jotka kontrolloivat taistele tai pakene -reaktiota. Tämä auttaa selittämään yhteyden lantion ja tunteiden välillä, joihin tukahdutetut tunteet jäävät loukkuun", selittää somaattisen koulutuksen asiantuntija, tohtori Martha Eddy, Healthline- lehdessä.

Lantio, jota kutsutaan myös "sakraalichakraksi"

Jos polvesi ovat heiluvia, nilkkasi ovat taipuvaisia nyrjähtämään tai jalkasi ovat kipeät, se ei välttämättä johdu "väärästä liikkeestä" tai laktoosin puutteesta. Se voi johtua siitä, että lantiosi ovat täynnä negatiivisia tunteita, ja tämä epämukavuuden "tulva" on päästettävä pois. Lantio, negatiivisten tunteidesi keskus, on symbolisesti tärkeä muinaisissa perinteissä. Ei ole sattumaa, että nykyajan jooganopettajat käyttävät jalkapohjiaan ja tekevät perhosasennon jaloillaan. Se on tarkoitettu "nollaamaan" heidän kehonsa ja vapauttamaan heidät kaikista näistä traumoista.

Tämä chakra liittyy tunteisiin, nautintoon ja luovuuteen, ja lonkat, jotka mahdollistavat nestemäisen liikkeen, symboloivat juuri tätä kykyä "päästää tunteemme virtaamaan". Kun ne ovat joustavat, puhumme emotionaalisesta virtaavuudesta; kun ne ovat jännittyneet, jotkut näkevät tukoksia. Lantio, joka on myös ihmiselämän lähtökohta ja elintärkeän energian kehto, on joskus henkisen taakan "tukossa".

”Jos energia ei virtaa hyvin sakraalichakrassasi, meidät estetään luovasta voimastamme, nautinnostamme sekä itseluottamuksestamme ja itseluottamuksestamme muihin. Seksuaaliset tukokset, itsetunnon puute, motivaation puute, välinpitämättömyys…” jooganopettaja Mariana Roth luettelee ylikuormitetun, tukkeutuneen ja epätasapainoisen lantion seurauksia.

Nämä tärkeät vaiheet lantion vapauttamiseksi

Sosiaalisessa mediassa monet käyttäjät reagoivat tähän uutiseen huumorilla, pyörivät kuin Shakira kappaleessa "Hips Don't Lie" ja twerkkaavat innokkaasti. Iskiasriskin tai sijoiltaanmenon lisäksi se ei ole kovin puhdistavaa. Lantion heiluttelu kuin yökerhossa ei ole tehokkain tekniikka.

Vaikka naiset ovat kiireisiä kyykkyjen ja bulgarialaisten halkikyykkyjen kanssa pyöristääkseen kurvejaan, he hyötyisivät keskittymisestä lantioonsa. Eikä "rasvan" poistamiseksi, kuten painonpudotusartikkelit suosittelevat, vaan pikemminkin tämän ylimääräisen epämukavuuden vuoksi. Joogaohjaajat suosittelevat usein perhosasentoa, jolla on voima ulkoistaa kaikki painava ja laukaista spontaania vapinaa. Toiset suosittelevat tämän harjoituksen yhdistämistä henkiseen visualisointiin pitäen oranssin värin toistuvana teemana.

Kevyt venyttely, kävely, hengitysharjoitukset tai tietyt joogaharjoitukset voivat auttaa vapauttamaan jännitystä turvautumatta liian kirjaimellisiin kehon tulkintoihin. Lonkkasi eivät ole vain stressimagneetteja; ne ovat myös henkilökohtaisen kasvusi näyttämö. Siksi on tärkeää olla ystävällinen itsellesi.