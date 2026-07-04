Pariskunnassa kotitöiden jakaminen vaikuttaa myös haluun

Entä jos yksinkertainen pölynimuri kahden huonekalun päällä tai voimakkaasti väännetty sieni voisivat sytyttää halusi uudelleen? Tutkimuksen mukaan kotitöiden jakaminen parisuhteessa voi vaikuttaa libidoon. Eikä kumppanisi tarvitse kanavoida sisäistä Chippendales-tähteään yksinkertaiseen esiliinaan tiskiä varten tai muuttaa luutaa tankotanssitankoksi Dirty Dancingin soundtrackin tahtiin, jotta taika tapahtuisi. Hänen tarvitsee vain olla mukana kodinhoidossa ilman, että sinun tarvitsee muistuttaa häntä jääkaapin tarralapuilla.

Kun henkinen taakka valtaa makuuhuoneen

Pitkään kotitöitä pidettiin puhtaasti käytännön asioina: kuka vie roskat ulos, kuka käynnistää pesukoneen, kuka muistaa ostaa lisää astianpesuainetta. Näiden päivittäisten askareiden takana piilee kuitenkin paljon intiimimpi todellisuus. Kun yksi puoliso kantaa yksin taakan kodin järjestämisestä, lasten lääkärikäyntien aikatauluttamisesta, ruokaostoksien tekemisestä, pyykinpesusta ja tuhansista näkymättömistä yksityiskohdista, jotka pitävät perheen pyörimässä, iloisuudelle jää harvoin paljon tilaa.

Toisaalta, kun kumppani osallistuu spontaanisti kotitöihin odottamatta tehtävän antamista kuten koeajalla oleva harjoittelija, se lähettää voimakkaan viestin: "Olemme tiimi." Ja tämä tuen tunne toimii joskus todellisena emotionaalisena lemmenrohdoksena . Koska halu ei synny vain makuuhuoneessa. Se rakentuu myös arjessa, niissä pienissä eleissä, jotka osoittavat toiselle osapuolelle, ettei hän ole yksin perheen järjestämisen taakan kanssa.

Ranskan tasa-arvon seurantakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan naiset käyttävät kuitenkin keskimäärin 3 tuntia ja 26 minuuttia päivässä kotitöihin, kun taas miehet käyttävät siihen 2 tuntia. He käyttävät enemmän aikaa huonekalujen ja astioiden kiillottamiseen kuin kumppaninsa vartalon puhdistamiseen, vaikka kumppanit hyötyisivätkin osallistumisesta kotitöihin.

Tehtävien jakaminen, eräänlainen moderni romantiikka

Unohda toimistolle tuodut ruusukimput tai suuret, intohimoiset julistukset. Monille ihmisille on erityisen viehättävä ele nähdä kumppaninsa tyhjentävän astianpesukoneen pyytämättä tai siivoavan kylpyhuoneen oma-aloitteisesti.

Tämä vetovoima ei johdu itse kotitöistä. Kukaan ei rakastu pölynimuriin. Viehättävää on se, mitä se edustaa: osallistumista, huomaavaisuutta ja kunnioitusta. Kuten seksologi Céline Vendé tiivisti Doctissimo- lehdessä, tasapainoisempi kotitöiden jakaminen vähentää turhautumista ja edistää vahvempaa emotionaalista yhteyttä. Vähemmän kaunan tunnetta tarkoittaa usein suurempaa myötätuntoa, hellyyttä ja saatavuutta pariskunnan sisällä.

Lisäksi yli 1 000 vuosikymmeniä naimisissa olleen parin kanssa tehty tutkimus osoittaa, että seksuaalinen tyytyväisyys on korkeampaa, kun kumppanit kokevat työnjaon oikeudenmukaiseksi ja tasapainoiseksi. Kääntäen, kun toinen kumppani kokee tekevänsä huomattavasti enemmän kuin toinen, kokonaistyytyväisyys yleensä laskee.

Miten voisimme tehdä kotitöistä houkuttelevampia?

Lattian pesu, roskien vieminen, murusien lakaiseminen, vessan desinfiointi… Nämä aktiviteetit, vaikka ne ruokkivatkin muutamia erityisiä fantasioita, eivät ole maailman romanttisimpia. Ne esiintyvät harvoin aikakauslehtien romanssisuosituksissa, joissa suositaan kynttiläillallisia tai kävelyretkiä tähtien alla.

Romanttisissa komedioissa siivoustyöt usein eskaloituvat jännittäväksi vaahtosotaksi, mutta tosielämässä huomaat todennäköisemmin olevasi nutturalla, lateksihanskat tiukasti paikoillaan ja haalarit päälläsi. Kotityöt voivat kuitenkin tarjota tilaisuuden vahvistaa sidettänne ja elvyttää parisuhdettanne. Sen sijaan, että vuorottelisitte aikataulun mukaan, siivoakaa käsi kädessä, kuin tiimi. Toinen pesee astiat, toinen kuivaa ne. Toinen lakaisee, toinen moppaa.

Voit piristää asioita lisäämällä näihin rutiiniaktiviteetteihin muutamia haasteita. Mikset luoisi purkkia, jossa on pieniä haasteita, joihin kirjoitat tehtävän yhdelle paperille ja "kuumaa" menetystä toiselle? Esimerkiksi: "Pese lattia kuin autopesulassa" tai "Viikittele pyykit samalla kun tanssit 'Hips Don't Lie' -kappaleen tahtiin". Kotityöt tuntuvat sitten enemmän esileikiltä kuin epämiellyttäviltä tehtäviltä.

Todiste siitä, että halu ulottuu paljon ulkonäköä pidemmälle

Tämä tutkimus muistuttaa meitä lopulta yhdestä olennaisesta asiasta: halu ei ole pelkästään ulkonäkökysymys tai välitön kemia. Se ruokkii myös tunnetta siitä, että sinua ymmärretään, kunnioitetaan ja tuetaan.

Joten ei, lattian moppaaminen ei automaattisesti tee kenestäkään romanttista elokuvasankaria. Mutta aktiivinen osallistuminen kotitöihin ilman, että tarvitsee antaa ohjeita tai jatkuvasti muistuttaa, voi vahvistaa siteitä paljon tehokkaammin kuin ehkä kuvitteletkaan.

Loppujen lopuksi parisuhteessa päivittäisten tehtävien jakaminen tarkoittaa myös henkisen taakan jakamista. Ja joskus juuri se antaa halulle tilaa ilmaista itseään.