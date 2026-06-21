83 avioliittovuoden jälkeen "maailman vanhin pari" kiehtoo internetiä

Rakkauselämä
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : tiago tins / Pexels

Heidän rakkaustarinansa ulottuu sukupolvien taakse. Lyle ja Eleanor Gittens, jotka ovat olleet naimisissa 83 vuotta, on juuri virallisesti tunnustettu "maailman vanhimmaksi elossa olevaksi aviopariksi". Heidän matkansa on kiehtonut internetin käyttäjiä maailmanlaajuisesti .

Guinnessin ennätystenkirjan vahvistama ennätys

Se on nyt virallista: Lyle ja Eleanor Gittens, 108 ja 107-vuotiaat, ovat päässeet Guinnessin ennätysten kirjaan. Yhdysvalloista kotoisin oleva ja nykyään Miamissa asuva pariskunta omistaa useita vaikuttavia ennätyksiä. Heidät tunnetaan mm.

  • maailman vanhin elossa oleva aviopari,
  • kaikkien aikojen vanhin aviopari,
  • elossa oleva pari, jolla on ollut pisin liitto.

Poikkeuksellinen kolmikko erinomaisia ominaisuuksia, jotka vertailuelin on vahvistanut vuoden 1942 avioliittotodistuksen ja LongeviQuestin, satavuotiaiden sertifiointiin erikoistuneen organisaation, tekemien amerikkalaisten väestönlaskennan tarkastusten jälkeen.

Kohtaaminen koripallo-ottelun aikana vuonna 1941

Kaikki alkoi vuonna 1941 Clark Atlanta Universityn kampuksella. Saman yliopiston opiskelijat Lyle ja Eleanor tapasivat ensimmäisen kerran koripallo-ottelussa – lajissa, jossa Lyle oli tuolloin tähtipelaaja. Katsoessaan yhtä Lylen otteluista Eleanor huomasi hänet. Lyle teki nopeasti aloitteen ja käytti hyväkseen sattumanvaraista kohtaamista kampuksella. Tarina tuo mieleen vanhojen amerikkalaisten elokuvien tarinat, mutta se on itse asiassa kattanut yli kahdeksan vuosikymmentä.

Armeijan loman aikana vietetty hääpäivä

Heidän liittonsa ei odottanut: pari meni naimisiin 4. kesäkuuta 1942 Bradentonissa, Floridassa. Ajankohtaiset olosuhteet tekivät kuitenkin seremoniasta vaarallisen. Lylen, joka oli värväytynyt Yhdysvaltain armeijaan vuonna 1941, kohtalo muuttui äkillisesti japanilaisten hyökkäyksen jälkeen Pearl Harboriin 7. joulukuuta 1941. Tietoisena siitä, että hänet voitaisiin lähettää taisteluun minä hetkenä hyvänsä, hän sai vain kolmen päivän loman mennäkseen naimisiin Eleanorin kanssa. Häät vietettiin kiireessä – ja sinä päivänä Lyle tapasi tulevan vaimonsa perheen ensimmäistä kertaa. Liitto syntyi sodan kiireessä, ja se lopulta selvisi kaikista 1900- ja 2000-lukujen mullistuksista.

Sodan jälkeen rakennettu perhe-elämä

Sodan jälkeen pariskunta asettui New Yorkiin, missä he perustivat perheensä. Perheeseen liittyi kaksi tytärtä, Angela ja Ignae. Lyle, joka opiskeli sähkötekniikkaa Ohion osavaltionyliopistossa sodan aikana, ja Eleanor jatkoivat molemmat työelämässä. He sanovat nauttineensa erityisesti yhteistyöstä, joka vahvisti heidän sidettään vuosikymmenten aikana. Viime aikoina heidän tyttärensä on lähentänyt heitä itseensä asettumalla Miamiin, jossa he nyt elävät rauhallista elämää.

Pitkän iän salaisuus: "Arvostaa toisiaan yhtä paljon kuin rakastaa toisiaan"

Kun Eleanorin vastaus on yllättävän yksinkertainen ja viisas, hän kysyy heidän uskomattoman pitkän suhteensa salaisuudesta. "Sinun täytyy arvostaa toista ihmistä yhtä paljon kuin rakastat häntä. Mielestäni jopa itsensä arvostaminen on vielä tärkeämpää", hän uskoutuu. Hienovarainen ero, mutta sellainen, joka kertoo paljon heidän filosofiastaan parina: romanttisten tunteiden lisäksi päivittäinen kunnioitus ja luonteenlaatujen yhteensopivuus ovat mahdollistaneet heidän suhteensa kestämisen. Lyle puolestaan tarjoaa vieläkin hillitymmän selityksen: "Ei oikeastaan ole mitään salaisuutta. Sinä vain elät. Elät joka päivä, ja teistä tulee melkein yksi ihminen."

Heidän tyttärensä StoryCorpsille keräämä todistus

Ystävänpäivänä 2026 yksi heidän tyttäristään, Angela, äänitti heidän tarinansa StoryCorpsille, amerikkalaiselle suullisten historiankertomusten keräämiseen erikoistuneelle organisaatiolle. Haastattelu esitettiin 13. helmikuuta 2026 NPR:n aamuohjelmassa, joka on yksi amerikkalaisista julkisista radioverkoista, osana "Brightness in Black" -projektia.

Haastattelussa Lyle tarjosi erityisen koskettavan kuvan heidän suhteestaan: "Ajattelen meitä prinsessana ja kerjäläisenä. Ja prinsessa ja kerjäläinen voittivat 83 vuotta." Tämä metafora kertoo paljon hänen nöyryydestään tarinaansa kohtaan ja ihailusta, jota hän edelleen tuntee Eleanoria kohtaan kaikkien näiden vuosien jälkeen. "Olin onnekas", hän lisäsi, ennen kuin Eleanor vastasi heti: "Rakastan häntä."

Tarina, joka kiehtoo internetin käyttäjiä maailmanlaajuisesti

Haastattelun lähettämisen ja Guinnessin ennätystenkirjan virallisen ennätyksen julkistamisen jälkeen Gittens-pariskunnan tarina on levinnyt kulovalkean tavoin. Kansainväliset mediat, sosiaalisen median tilit ja lifestyle-sivustot jakavat kaikki heidän matkaansa ja lausuntojaan. Tämä kiehtovuus on helposti selitettävissä aikana, jolloin kestävät parisuhteet tuntuvat harvinaisemmilta ja deittisivustot ovat muuttaneet syvällisesti rakkauden maisemaa. Heidän tarinansa toimii loistavana vastaesimerkkinä, joka muistuttaa meitä siitä, että päivästä toiseen rakennettu syvä side voi kestää kaikki haasteet – mukaan lukien vuosisadan historiallisen mullistuksen aiheuttamat haasteet.

83 avioliittovuoden jälkeen Lyle ja Eleanor Gittens ovat kirjoittaneet yhden kauneimmista luvuista pariskuntien lähihistoriassa. Yliopistotapaamisesta toisen maailmansodan aikaisiin häihin ja yli kahdeksan vuosikymmentä kestäneeseen yhteiseen elämään, heidän matkansa ilmentää kaikkea, mitä suurelta rakkaustarinalta voi toivoa. Ja kun Lyle 108-vuotiaana uskoutuu, että "ei ole mitään salaisuutta, me vain elämme", hän tarjoaa kenties kauneimman opetuksen, jonka tämä pari voi antaa maailmalle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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