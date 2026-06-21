"Fexting": Miksi tekstiviestillä väittely usein mutkistaa asioita

Impulsiivisesti reagointi, kolmen kostonhimoisen rivin kirjoittaminen, lähetä-painikkeen painaminen. Fexting, englannista lainattu portmanteau-sana, viittaa pariskuntien välisiin riitoihin, jotka nykyään ratkaistaan tekstiviestillä. Käytäntö, joka vaikuttaa kätevältä, mutta jota terapeutit kuvailevat erityisen riskialttiiksi romanttisille suhteille.

Fexting, englanninkielinen sana, josta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö

Termi "fexting" on yhdistelmä kahdesta englanninkielisestä sanasta: fighting (riiteleminen) ja texting (tekstittely). Se viittaa yksinkertaisesti väittelyyn kirjallisten viestien välityksellä, olivatpa ne sitten perinteisiä tekstiviestejä, WhatsApp-keskusteluja tai muita viestisovelluksia. Sana nousi esiin laajalti keskusteltua haastattelusta Yhdysvaltain entisen ensimmäisen naisen Jill Bidenin kanssa. Biden selitti Harper's Bazaarille, että hän ja hänen miehensä Joe Biden harrastavat säännöllisesti seksiä välttääkseen väittelyä salaisen palvelun agenttien edessä. Tämä presidenttianekdootti auttoi tekemään tunnetuksi miljoonien tavallisten pariskuntien jakaman todellisuuden.

Käytäntö, joka petollisesti muistuttaa käytännöllistä ratkaisua

Ensi silmäyksellä fexting tarjoaa lukuisia etuja, ainakin pinnallisesti. Joillekin aiheesta haastatelluille terapeuteille tämä käytäntö auttaa välttämään voimakkaimpia suoria konfrontaatioita. "Asiakkaani sanovat, että tekstiviestien lähettäminen antaa heille mahdollisuuden ylläpitää tiettyä yhteyden tasoa, samalla kun heillä on tilaa ilmaista itseään vapaasti", selittää Cindy Shu, avioliitto- ja perheasioihin erikoistunut terapeutti. Tekstiviestit poistavat myös paineen konfliktien välittömästä ratkaisemisesta. Pariterapeutti Lia Huynhin mukaan nämä kirjalliset keskustelut voivat osoittautua hyödyllisiksi jopa introverteille ihmisille tai niille, joilla on vaikeuksia ilmaista tunteitaan ääneen. Teoriassa formaatti mahdollistaa askeleen taaksepäin ottamisen, rauhallisen pohdinnan ennen vastaamista ja katumusta herättävien sanojen välttämisen hetken tuoksinassa.

Suurin ongelma: sanattoman viestinnän täydellinen puuttuminen.

Mutta näiden näennäisten etujen takana parisuhdeasiantuntijat varoittavat suuresta sudenkuopat. Psykologian tutkija Albert Mehrabianin pitkään viitatun tutkimuksen mukaan noin 55 % tunneviestistä välittyy kehonkielen, 38 % äänensävyn ja vain 7 % itse sanojen kautta. Vaikka näitä tarkkoja lukuja on syytä tarkentaa, niiden kokonaisviesti on pitkälti tutkimusten vahvistama: merkittävä osa keskustelussa viestitystä on sanatonta. Nämä signaalit puuttuvat kuitenkin kokonaan tekstiviesteistä. On mahdotonta nähdä kumppanin kasvoja, katsetta, hymyä, kyyneleitä tai ristissä olevia käsivarsia. On myös mahdotonta kuulla hänen ääntään. Kaikki, mikä muodostaa pariskunnan välisen keskustelun rikkauden – ja turvallisuuden – katoaa ruudun taakse.

Jatkuvan väärinymmärryksen riski

Tämä sanattomien vihjeiden puute avaa oven toiselle ongelmalle: toistuville väärinkäsityksille. "Tekstiviestien vaihdossa on pahasti vivahteiden puutetta. Yksinkertainenkin hetki voidaan tulkita kylmyydeksi tai aggressiivisuudeksi, vaikka se ei ollutkaan lähettäjän tarkoitus", toteaa parisuhdepsykologi Marie Durand . Viivästynyt vastaus voidaan tulkita välinpitämättömyydeksi, kun toinen henkilö oli vain kokouksessa. Emojin puuttuminen voi tuntua jäiseltä. Neutraali sävy voi vaikuttaa tylyltä. Jokainen hahmo saa suhteettoman voimakkaan tunnelatauksen. Ilman välittömän selvennyksen mahdollisuutta väärinkäsitykset kasaantuvat ja ruokkivat riitaa sen ratkaisemisen sijaan.

Tunneellista etäisyyttä on kehittymässä.

Pitkällä aikavälillä seksiseuraukset voivat ulottua paljon yksinkertaisen, kertaluonteisen riidan pidemmälle. "Tekstiviestittely voi luoda pysyvän emotionaalisen etäisyyden parisuhteeseen", toteaa psykologi Samantha Rodman. Useat vaikutukset kasaantuvat ajan myötä. Toistuvat väärinkäsitykset rapauttavat vähitellen luottamusta. Virtuaalinen viestintä korvaa vähitellen kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen ja vähentää läheisyyttä. Ratkaisemattomat ongelmat kasaantuvat, koska niitä ei ole käsitelty henkilökohtaisesti. Ja pari menettää lopulta terveen kommunikoinnin tavan ja unohtaa, kuinka tärkeää on istua alas ja puhua aidosti toisilleen.

Väärä vaikutelma kontrollista

Toinen feksaamisen sudenkuoppa on sen luoma illuusio. Monet ihmiset kokevat hallitsevansa riitaa paremmin tekstiviestitse kuin kasvotusten. Ruudun takana annamme kuitenkin usein itsellemme luvan sanoa asioita, joita emme koskaan sanoisi ääneen. Puhelimen suojamuuri toimii esteiden hälventäjänä: ankarampana, terävämpänä, joskus loukkaavampana. Vielä pahempaa on, että viesti pysyy. Vaikka vihaisesti sanotut sanat saattavat haalistua ajan myötä, tekstiviesti jää painetuksi toisen henkilön näytölle, luetuksi uudelleen, pohdituksi, joskus jopa kuvakaappaukseksi. Aamulla katunut lause voi kummitella parin mielessä illalla.

Kun itse muoto muuttuu ongelmalliseksi

Viestien sisällön lisäksi joskus jo pelkkä tämän kanavan käyttäminen arkaluonteisten aiheiden käsittelyyn on ongelmallista. "Ennen kuin aloitat arkaluonteisen keskustelun tekstiviestitse, kysy itseltäsi, onko tämä muoto todella sopiva", suosittelee pariterapeutti Paul Martin. Jotkut aiheet vaativat aikaa, fyysistä läsnäoloa ja tarkkaavaista kuuntelua: pettäminen, suuri pettymys, pariskunnalle tärkeä päätös. Niiden käsitteleminen tekstiviestitse on kuin niiden läpi kiirehtimistä ilman tarvittavaa rauhallisuutta ja seesteisyyttä. Vaarana on, että todellinen keskustelu muuttuu lyhyiden keskustelujen sarjaksi, jossa kumpikin osapuoli pysyy omassa kannassaan kuuntelematta aidosti toista.

Miten rajoittaa vahinkoa

Pariskunnille, jotka tunnistavat itsensä tästä kaavasta, on olemassa useita strategioita vahingon rajoittamiseksi. Ensimmäinen on tunnistaa, mitä on ehdottomasti sanottava kasvotusten, ja luoda yksinkertainen sääntö: ei vakavia riitoja tekstiviestitse. Toinen on oppia viivyttämään ärsyttävään tekstiviestiin vastaamista. Muutaman tunnin odottaminen tai jopa kasvokkain tapahtuva tapaaminen estää usein jo ennestään hauraan tilanteen pahenemisen. Kolmas on varata aikaa jännittyneen keskustelun jälkeen selventääkseen, mitä viesteissä tapahtui. Kuten psykologi Sue Johnson tiivistää : "Joskus ulkopuolinen näkökulma on välttämätön negatiivisista kaavoista irtautumiseksi ja emotionaalisen yhteyden palauttamiseksi." Pariterapeutin konsultointi voi silloin tehdä kaiken eron.

Vaikka seksi vaikuttaa kätevältä, se itse asiassa peittää hauraan dynamiikan, joka uhkaa parisuhteen terveyttä. Poistamalla kommunikaatiosta kaiken sitä rikastuttavan – äänen, katsekontaktin, eleet – se muuttaa pienimmänkin virheaskeleen pysyväksi haavaksi. Tämä ei tarkoita tekstiviestien täydellistä kieltämistä riidan aikana, vaan pikemminkin niiden harkittua käyttöä. Ja yksinkertaisen totuuden muistamista: aidot keskustelut, sellaiset jotka parantavat ja sovittavat, tapahtuvat harvoin ruudun takana.