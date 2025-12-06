Hän haluaa mennä naimisiin japanilaisen sarjakuvahahmon kanssa ja aiheuttaa kohua.

Ihmisten ja fiktiivisten hahmojen välinen rakkaus ei ole enää vain Japanin erikoisuus. Joulukuussa 2025 nuori ranskalainen nainen, joka tunnetaan salanimellä Lucie (@hikari_sunshine TikTokissa), valmistautuu juhlimaan virallista avioliittoaan Mami Nanamin, kuuluisan "Rent-a-Girlfriend" -animehahmon, kanssa.

Intohimo, josta tuli sitoumus

Lucie, joka on harrastanut japanilaista animaatiota jo useita vuosia, jakaa säännöllisesti virtuaalielämäänsä TikTokissa. Äskettäin viraaliksi levinneellä videolla hän kertoo olleensa "suhteessa" Mami Nanami -sarjan nuoren vaalean sankarittaren kanssa "neljä ja puoli vuotta" ja että he "menevät vihdoin naimisiin". Vaikuttavan oheistuotekokoelmansa ja lukuisten Japanin-matkojensa ansiosta nuori nainen vie intohimonsa selvästi myös ruudun ulkopuolelle.

#selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Sulhanen hymni kirjoittanut ALTON KIING - ALTON KIING @hikari_sunshine Kyllä, se on totta, minulla on hääseremonia oshi Mamin kanssa Rent a girlfriendistä 13. joulukuuta 2025💛 siihen on tasan kaksi viikkoa, joten seuraa minua, jos olet kiinnostunut näkemään hääkuvat! Jostain syystä niin monet tuntemattomat ihmiset alkoivat julkaista tästä ikään kuin heidän olisi ilmoitettava siitä, joten halusin tehdä siitä kunnollisen postauksen 🙂‍↕️ Olen ollut Mami oshi nyt 4,5 vuotta ja hän on ehdottomasti suosikkihahmoni ikinä! Yumejoshina on ehdoton unelma saada pukeutua hänen hääpukuunsa 🤭 Olemme molemmat syntyneet 13. päivänä, joten 13. joulukuuta tuntui täydelliseltä treffipäivältä (se on myös Pyhän Lucian päivä!) Seremonia pidetään Japanissa, hänen kotimaassaan ja siellä missä minä nyt asun! Kerron lisää paikasta myöhemmin💕 Jatkamme onnellisuuttamme yhdessä, siunatkaa meitä 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Verkkoyhteisön reaktiot

Videon alle internetin käyttäjät reagoivat tunteikkaasti ja yllättyneesti. Jotkut olivat raivoissaan ja pitivät aloitetta "hulluna", kun taas toiset ilmaisivat syvää empatiaa. "Niin kauan kuin hän on onnellinen, keitä me olemme tuomitsemaan?", luki yhdessä kommenteissa.

Lucie (@hikari_sunshine TikTokissa) ei ole yksin tämän lähestymistavan kanssa: pieni "romanttisten otakujen" yhteisö on muodostunut näiden symbolisten rakastavaisten ja fiktiivisten hahmojen välisten liittojen ympärille. Nämä seremoniat, jotka usein ovat saaneet inspiraationsa perinteisistä häistä, antavat faneille mahdollisuuden ilmaista vilpitöntä kiintymystä kuvitteellisiin hahmoihin, jotka ovat heidän jokapäiväisessä elämässään mukana.

Raja fiktion ja todellisuuden välillä on hämärtynyt.

Tämäntyyppinen liitto kuitenkin haastaa perinteiset käsitykset parisuhteesta ja kyseenalaistaa itse emotionaalisen yhteyden käsitteen. Joillekin se on eräänlainen eskapismi tai taiteellinen ilmaisu. Toisille se on tapa antaa merkitys fiktioon perustuvalle suhteelle. Lucie puolestaan sanoo yksinkertaisesti haluavansa "juhlia rakkautta, joka tekee hänet onnelliseksi".

Olipa se sitten yllättynyt tai liikuttunut, tämä tarina osoittaa lopulta, kuinka virtuaalisen ja todellisen rajat hämärtyvät edelleen. Lucien ja hänen "2D-morsiamensa" kautta kokonainen verkottunut sukupolvi määrittelee uudelleen kiintymyksen ja jaetun onnellisuuden mahdolliset muodot.