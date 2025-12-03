Turkissa pelkkä Instagram-tykkäys voi nyt oikeuttaa avioeron.

Turkin korkein oikeus on luonut oikeudellisen ennakkotapauksen päättämällä, että pelkkä tykkäys vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kuvasta voi rikkoa avioliiton luottamuksen ja olla peruste avioerolle. Tämä Kayserissa, Turkissa, käsiteltyyn tapaukseen perustuva päätös edellyttää aviomiehen maksavan elatusapua ja korvauksia entiselle vaimolleen.

Kayserin tapaus, joka luo ennakkotapauksen

Kayserissa vaimo väittää, että hänen miehensä nöyryytti häntä säännöllisesti, teki hänestä riippuvaisen pidättämällä rahaa ja samanaikaisesti syyllistyi loukkaavaan käyttäytymiseen verkossa. Vaimon todistuksen mukaan mies vietti paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, erityisesti Instagramissa, jossa hän toistuvasti "tykkäsi" muiden naisten kuvista, joskus implisiittisten tai vihjailevien kommenttien säestyksellä.

Turkin perheoikeus totesi, että nämä digitaaliset vuorovaikutukset olivat kokonaisuutena paljon enemmän kuin pelkkää harmitonta toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tuomarit totesivat, että tällainen käytös todennäköisesti loukkasi vaimon arvokkuutta ja heikensi aviosuhteen ylläpitämiseksi välttämätöntä luottamusta. He luonnehtivat näitä "tykkäyksiä" ja niihin liittyviä asenteita "luottamusta tuhoavaksi käytökseksi" ja ottivat ne mukaan todisteiksi oikeudenkäyntiasiakirjoissa.

Alemmasta oikeusasteesta korkeimpaan oikeuteen: ennakkotapaus luotu

Aviomies riitautti päätöksen vedoten vaimonsa liialliseen mustasukkaisuuteen, mutta Turkin hovioikeus vahvisti päätöksen: "Kuvista tykkääminen voi olla ilmeisen epäkunnioittavaa käytöstä, joka todennäköisesti heikentää pariskunnan sisäistä luottamusta." Tuomareiden mukaan näillä toistuvilla digitaalisilla vuorovaikutustilanteilla, vaikka ne näennäisesti ovatkin harmittomia, on todellinen psykologinen vaikutus, joka ruokkii emotionaalisen epävarmuuden ilmapiiriä ja häiritsee avioliiton tasapainoa.

Turkin kassaatiotuomioistuin, viimeinen oikeusaste, vahvisti tuomion lopullisesti. Se totesi, että aviomiehen toiminta oli "lojaalisuuden ja keskinäisen huomaavaisuuden velvollisuuksien rikkomista". Näin ollen se vahvisti elatusapua 1 000 liiraa kuukaudessa sekä aineellisia ja henkisiä vahinkoja, joiden tarkoituksena on hyvittää vaimon henkinen kärsimys ja hänen elinolojensa heikkeneminen.

Digitaalisten avioerojen seuraukset

Tämä tapaus avaa oven digitaalisen todistusaineiston – kuten tykkäysten, kommenttien ja verkkovuorovaikutuksen – käytölle avioliittoriidoissa, muuttaen pelkät sosiaaliset jäljet oikeudellisesti kannekelpoisiksi elementeiksi. Turkkilaiset lakimiehet ennakoivat digitaaliseen toimintaan perustuvien avioerojen lisääntymistä, jossa jokainen virtuaalinen ele voidaan mahdollisesti tulkita merkiksi epäilyttävästä käyttäytymisestä.

Tämä kehitys edellyttää lisääntynyttä valppautta sosiaalisessa mediassa: se, mikä aiemmin pidettiin viattomana verkkovuorovaikutuksena, on nyt tutkinnan kohteena. Perheoikeuden asiantuntijat näkevät tämän merkittävänä muutoksena siinä, miten luottamus rakennetaan ja pariskuntien välisiä konflikteja dokumentoidaan.

Keskusteluja yksityisyydestä digitaalisella aikakaudella

Tämä Turkin päätös herättää kysymyksiä henkilökohtaisen vapauden ja virtuaalisen uskollisuuden välillä olevista joskus hämärtyvistä rajoista: tulevatko näennäisesti harmittomilta tuntuvat "tykkäykset" vihjeiksi väärinkäytöksistä tai piilotetuista aikomuksista? Se korostaa, kuinka tuomioistuimet arvioivat uudelleen digitaalista vuorovaikutusta, jossa yksinkertainen klikkaus, jota aiemmin pidettiin merkityksettömänä, voi nyt vaikuttaa merkittävästi avioliiton tasapainoon.

Se heijastaa myös laajempaa yhteiskunnallista muutosta: verkkotoimintamme, jopa näennäisen harmittomatkin, saavat symbolista ja emotionaalista painoarvoa, jota oikeusjärjestelmä ei voi enää sivuuttaa. Näin ollen digitaalinen arki tunkeutuu oikeusmaailmaan ja pakottaa kaikki harkitsemaan uudelleen yksityisyyden, julkisten esiintymisten ja avioliittovelvoitteiden välisiä rajoja.

Tämä tapaus ainutlaatuisen luonteensa lisäksi havainnollistaa avioelämän syvällistä muutosta digitaalisella aikakaudella. Tunnistamalla yksinkertaisen tykkäyksen emotionaalisen ja sosiaalisen vaikutuksen Turkin oikeusjärjestelmä määrittelee uudelleen luottamuksen ja uskollisuuden rajat pariskunnan sisällä.