Nämä kohteliaisuuksilta kuulostavat lauseet saattavat kätkeä alleen jotain muuta.

Tällaisiin lauseisiin vastaamme kiitoksella, lauseisiin, jotka spontaanisti imartelevat egoamme. Vaikka ne saattavat kuulostaa kohteliailta kumppaniltamme tullessaan, ne eivät aina ole aidosti hyvää tarkoittavia. Ne kuuluvat narsististen hyväksikäyttäjien ja muiden manipuloijien sanavarastoon, jotka käyttävät niitä psykologisina aseina. Näiden vilpillisten kohteliaisuuksien pitäisi herättää epäilyksiä pikemminkin kuin nolostuneita hymyjä.

"Sinä olet ainoa ihminen, joka todella ymmärtää minua."

Kun kumppanimme kuiskaa meille tämän lauseen myöhäisillan luottamuksellisissa keskusteluissa tai laiturilla ahmittujen pizzapalojen välissä, sydämemme hakkaa ja perhoset lepattavat vatsassamme. Yhtäkkiä tunnemme, että meillä on lahja kuunnella ja ylivoimainen kyky empatiaan. Tämä lause on varmasti balsamia itsetunnollemme, mutta se voi myös olla kontrollin muodossa. Se on vähän kuin "meitä vastaan maailmankaikkeus". Koskettavan julistuksen takana saattaa piileä yritys emotionaaliseen eristäytymiseen, jonka tarkoituksena on luoda emotionaalista riippuvuutta.

"Täydennät minua niin hyvin"

Tavattuamme kumppanimme on sanonut tuntevansa itsensä vihdoin "kokonaisvaltaiseksi", aivan kuin osa hänestä olisi puuttunut jo ennen tapaamistamme. Kontekstista ja hänen menneisyydestään riippuen tätä lausetta voidaan pitää lopullisena rakkauden todisteena, vaihtoehtona vaikealle "rakastan sinua" -lausahdukselle. Joskus henkilö tarkoittaa yksinkertaisesti "tuot jotain arvokasta elämääni" tai "olemme loistava tiimi".

Mutta tämä ilmaus saa epäterveellisemmän ulottuvuuden, kun se viittaa siihen, että toinen henkilö on vastuussa vakaudestamme tai onnellisuudestamme. Toisen henkilön hyvinvoinnille "välttämätön" oleminen voi muuttua raskaaksi emotionaaliseksi taakaksi ja johtaa erityisen tukahduttavaan emotionaaliseen riippuvuuteen .

"En tiedä, mitä tekisin ilman sinua."

Tämä lause, joka sopii romanttisiin komedioihin tai Romeo ja Julian käsikirjoitukseen, vaikuttaa ensi silmäyksellä harmittomalta. Se antaa meille lähes ylemmyyden tunteen. Tunnemme olevamme kumppanimme painopiste, hänen elämänsä sydän, hänen kallionsa. Jos se lausutaan silloin tällöin, hellyyden tai kiitollisuuden hetkellä, siitä ei tarvitse huolehtia. Mutta kun se toistuu säännöllisesti, siitä voi tulla merkittävämpi.

Tämän lauseen takana piilee joskus eräänlainen emotionaalinen riippuvuus. Henkilö ei enää yksinkertaisesti kerro meille, että olemme hänelle tärkeitä, vaan hän vihjaa, ettei hän pystyisi toimimaan, liikkumaan eteenpäin tai olemaan onnellinen ilman läsnäoloamme. Silloin huomaamme itsellemme uskotun implisiittisen tehtävän: olla heidän ilonsa lähde.

"En ole koskaan tuntenut näin ketään kohtaan."

Tämän lauseen jälkeen, jonka luokittelemme heti kohteliaisuudeksi ja jolla kehuskelemme tyttöystäväryhmällemme, tunnemme olevamme maailman huipulla. Meillä on suloinen tunne siitä, että olemme "erityisiä" ja olemme herättäneet uusia tunteita toisessa ihmisessä. Jos se kuitenkin tapahtuu suhteen alkuvaiheessa tai siitä tulee jatkuva kertosäe, se ei todellakaan ole ensimmäinen kerta, kun kumppanimme on sanonut sen. Yleensä manipuloijat käyttävät sitä aliarvioidakseen saalistaan. He asettavat meidät tikapuiden huipulle, jotta meidät olisi helpompi laskea alas, ja rankaisevat meitä ankarasti, kun emme saavuta tätä "ihannetta".

"Olet erilainen kuin kaikki muut"

Se on epäsuora kohteliaisuus, jonka hyväksymme valittamatta, mutta se asettaa meidät heti kilpailuun kumppanimme entisten kumppanien kanssa. Se saa meidät uskomaan, että olemme valittu, "onnekas". Toisin sanoen, tapaamalla meidät kumppanimme voitti päävoiton. Tällä lauseella, joka välittää yksinoikeuden tunnetta, on kuitenkin kaksinkertainen merkitys. Sen tarkoitus: kiihdyttää kiintymystä ja vahvistaa tätä kuvaa rakastuneesta herrasmiehestä.

"Kukaan ei tule koskaan rakastamaan sinua niin paljon kuin minä."

Tämä on luultavasti yksi ongelmallisimmista lauseista. Se on yksi räikeimmistä esimerkeistä rakkauspommituksesta , oppikirjaesimerkki pariterapeuteille. Tämän liiallisen rakkauden takana piilee usein häiritsevä viesti: se saa meidät uskomaan, että tämä romanssi on ainoa mahdollisuutemme tulla rakastetuiksi. Aivan kuin olisimme Tuhkimon Anastasian elävä alter ego: ei edes vaihtoehto. Tämän lausunnon tarkoituksena on heikentää itseluottamusta ja estää romanssin kyseenalaistamista.

Aito kohteliaisuus jättää sinut vapaaksi. Se tunnustaa ominaisuutesi yrittämättä kontrolloida sinua, saada sinua tuntemaan syyllisyyttä tai pakottaa sinua rooliin. Väärä kohteliaisuus on sitä vastoin kuin myrkytetty malja: pinnallisesti imarteleva, mutta suunniteltu vaikuttamaan käyttäytymiseesi. Siksi on joskus hyödyllistä katsoa sanojen ulkopuolelle, jotta et joudu tämän laskelmoidun retoriikan hämäykseksi.