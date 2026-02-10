Super Bowlin puoliaikashow’n aikana tämä pari meni naimisiin koko maailman edessä.

Vuoden 2026 Super Bowlin puoliaikashow’ssa pariskunta muutti tapahtuman todelliseksi satumaiseksi sanomalla "tahdon" miljoonien katsojien edessä. Tämän rakkauden juhlan, puertoricolaisen räppärin ja laulajan Bad Bunnyn, itse lavastaman live-esiintymisensä aikana.

Live-häät Super Bowlin nurmikolla

Viisi minuuttia Bad Bunnyn puoliaikashown alkamisen jälkeen Kalifornian Levi's Stadiumin kenttä muuttui hääkulissiksi. Valkoisiin pukeutuneiden tanssijoiden ympäröimänä Eleisa "Elli" Aparico ja Thomas "Tommy" Wolter vannoivat häävalat oikeassa seremoniassa, keskellä puertoricolaisen räppärin esitystä. Vannottuaan häävalat ja suudeltuaan kohdevalojen alla pari suuntasi vaikuttavan hääkakun äärelle ennen tanssilattialle suuntaamista. Heidän ensimmäinen tanssinsa oli salsaversio kappaleesta "Die With A Smile", jonka esitti livenä Lady Gaga, Super Bowlin 2026 yllätysvieras, mikä teki hetkestä entistäkin surrealistisemman.

"Kerran elämässä -tilaisuus"

Heti illan päätyttyä morsian jakoi kuvia hetkestä Instagramissa ja kertoi sydämensä olevan "täynnä" ja kokemuksen olleen "uskomaton". Hän käytti tilaisuutta hyväkseen kiittääkseen Bad Bunnya espanjaksi: "Kiitos rakkauden korostamisesta, Benito, koska se on aina välttämätöntä", hän kirjoitti ennen kuin julisti rakkautensa aviomiehelleen.

Tommy Wolter puolestaan kuvaili helmikuun 8. päivää "yhdeksi elämänsä upeimmista päivistä". Toisessa postauksessa hän tiivisti iltansa koskettavalla lauseella: "Illan parasta oli lähteä vaimon kanssa. Rakastan sinua." Seuraavana päivänä hän julkaisi kuvan heidän tanssistaan näillä sanoilla: "Unohtumaton hetki elämäni rakkauden kanssa. En voi kiittää Bad Bunnia tarpeeksi tästä kauniista, ainutlaatuisesta tilaisuudesta."

Katso tämä postaus Instagramissa Tommyn (@teezuspiece) jakama julkaisu

Miten nämä "epätavalliset" häät syntyivät

Vuoden 2026 Super Bowlin puoliaikashow’n jälkeen puertoricolaisen räppärin ja laulajan Bad Bunnyn tiimi vahvisti, että kyseessä olivat oikeat häät. Kaikki alkoi kutsusta: pari oli pyytänyt laulajaa häihinsä. Lopulta kävi päinvastoin: heidät kutsuttiin naimisiin Apple Musicin puoliaikashow’n aikana, ja Bad Bunny toimi heidän bestmaninaan ja jopa allekirjoitti heidän vihkitodistuksensa paikan päällä.

Seremonia oli enemmän kuin pelkkä teatteriesitys; se oli osa suurempaa kokonaisuutta, joka oli suunniteltu puertoricolaisen kulttuurin ja rakkauden voiman juhlaksi. Esityksen lopussa ilmestyi viesti: "Ainoa asia, joka on voimakkaampi kuin viha, on rakkaus", mikä antoi täyden merkityksen näille maailmanlaajuisesti televisioiduille häille.

Yleensä pikkutarkasti koreografioituihin esityksiin ja näyttäviin tehosteisiin varattu Super Bowlin puoliaikashow antoi tänä vuonna, vuonna 2026, tilaa syvästi henkilökohtaiselle tunteelle. Tarjoamalla tälle parille mahdollisuuden mennä naimisiin koko maailman edessä Bad Bunny muutti viihteen hetken romanttiseksi manifestiksi.

Viime kädessä, valokeilojen ulkopuolella, tämä liitto keskellä suurinta amerikkalaista urheilutapahtumaa muistuttaa meitä yhdestä yksinkertaisesta asiasta: jopa spektaakkelin ytimessä suurimman vaikutuksen jättää aina jaetun rakkauden voima.