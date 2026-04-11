"Hämmentävän" kokemuksen jälkeen hän selittää, miksi ei enää halua käydä treffeillä.

Rakkauselämä
Léa Michel
@alixearle / Instagram

Sisällöntuottaja Alix Earle (@alixearle) avautui hiljattain seuraajilleen ensitreffikokemuksen jälkeen, jota hän kuvaili "hämmentäväksi". TikTokissa julkaistussa videossa hän jakoi tunteitaan päätettyään palata deittailumaailmaan muutama kuukausi erottuaan entisestä kumppanistaan.

Ensitreffit, jotka hämmensivät häntä.

Videollaan Alix Earle (@alixearle) selittää, ettei hän oikein tiennyt mitä odottaa suostuessaan treffeille. Mies oli ottanut häneen yhteyttä yksityisviestillä viitaten ihonhoidon maailmaan, aiheeseen, joka kiinnosti häntä erityisesti sen jälkeen, kun hän oli äskettäin lanseerannut oman ihonhoitobrändinsä.

Ennen kohtaamisen yksityiskohtien kertaamista Alix Earle tarkensi huolellisesti, ettei hän halunnut arvostella osallista, jota hän kuvaili "ystävälliseksi" ja "miellyttäväksi". Kokemus ei kuitenkaan mennyt niin kuin hän oli kuvitellut.

Odottamaton käänne tapahtumissa

Alix Earlen (@alixearle) mukaan treffit alkoivat iltapäivällä, ja suunnitelmiin kuului kävely Malibun rannalla ja illallinen myöhemmin samana iltana. Hän kuitenkin alkoi nopeasti tuntea olonsa epämukavaksi järjestyksen puutteen vuoksi.

Alix Earle (@alixearle) selitti yllättyneensä ensimmäisten treffien pituudesta, jotka tuntuivat pidemmiltä kuin hän oli odottanut. Pari pysähtyi kahvilaan ennen kuin jatkoi ajomatkaansa Kalifornian rannikkoa pitkin. Hän sanoi kyseenalaistaneensa heidän valitsemansa suunnan ja lisäsi, että selkeän suunnitelman puute teki hänestä epämukavan. Alix Earle mainitsi myös keskustelun, joka tuntui luonnottomalta, ja joitakin kysymyksiä, jotka yllättivät hänet.

Ottaa askeleen taaksepäin pohtiakseen rakkauselämäänsä

Tämän kokemuksen jälkeen sisällöntuottaja selittää tunteneensa tarvetta ottaa askeleen taaksepäin deittailusta. Alix Earle (@alixearle) sanoo nyt, että hän mieluummin suunnittelee selkeämmin ennen treffeille sopimista, ja korostaa itsevarmuuden ja mukavuuden tunteen tärkeyttä.

Tämä lausunto on osa sitoutumistaan läpinäkyvyyteen yhteisönsä kanssa, jonka kanssa hän säännöllisesti jakaa hetkiä henkilökohtaisesta ja ammatillisesta elämästään. Alix Earle oli jo selittänyt TikTok-seuraajilleen olevansa huolissaan paluusta deittimaailmaan muutamaa kuukautta aiemmin tapahtuneen eron jälkeen.

Kokemus, josta on keskusteltu paljon verkossa

Alix Earlen (@alixearle) video herätti lukuisia reaktioita sosiaalisessa mediassa, jossa käyttäjät jakoivat ajatuksiaan kokemuksesta. Jotkut mainitsivat samankaltaisia tilanteita, kun taas toiset korostivat selkeän kommunikaation tärkeyttä ensitreffeillä.

Jakamalla tämän tarinan Alix Earle (@alixearle) korostaa romanttisiin kohtaamisiin liittyviä odotuksia ja kysymyksiä. Hänen kertomuksensa havainnollistaa mukavuuden ja itsevarmuuden tunteen tärkeyttä ja muistuttaa meitä siitä, että jokainen kokemus voi auttaa ymmärtämään omia odotuksiamme paremmin.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Tutkimus keskittyi väriin, joka erityisesti herättää miesten huomion.

Entä jos yksinkertainen väri voisi vaikuttaa siihen, miten sinut nähdään? Jotkut psykologiset tutkimukset ovat tarkastelleet värien vaikutusta sosiaalisiin...

