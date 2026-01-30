Tämä miesten keskuudessa laajalle levinnyt tapa ärsyttää useimpia naisia, kyselyn mukaan.

Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan miesten keskuudessa yleinen, jokapäiväinen ele ärsyttää voimakkaasti enemmistöä naisista. Kyse ei ole tavoista, vaan mukavuudesta, hygieniasta… ja keskinäisestä kunnioituksesta jaetuissa tiloissa.

Yleinen tapa, mutta kaikkea muuta kuin harmiton

Monissa kodeissa sama kohtaus toistuu huomaamattomasti mutta säännöllisesti: naiset huomaavat siivoavansa roiskeita wc-pöntön ympäriltä miehen virtsattua seisten. Tuoreen kyselyn mukaan lähes kolme neljästä miehestä suosii edelleen tätä asentoa, jopa kotona. Vaikka tätä toimintaa pidetään usein automaattisena, sillä on seurauksia jaetussa ympäristössä.

Monille naisille tämä tapa on päivittäisen ärsytyksen, jopa henkisen väsymyksen, lähde, koska heidän on jatkuvasti "korvattava" huomion puute. Ja tämän ärsytyksen takana on yksinkertainen todellisuus: koti on jaettu tila, joka ansaitsee hoivaa, kunnioitusta ja huomiota kaikille sitä käyttäville. Kyse ei ole kontrollista, vaan kollektiivisesta mukavuudesta.

Kuinka usein miehet istuvat alas pissalle? Brittiläiset miehet tekevät niin harvimmin. % joka istuu alas pissalle "joka" tai "useimmiten" 🇩🇪 62% 🇸🇪 50% 🇩🇰 44% 🇦🇺 40% 🇫🇷 35% 🇨🇦 34% 🇪🇸 34% 🇮🇹 34% 🇵🇱 27% 🇬🇧 24% 🇺🇸 23% 🇲🇽 21% 🇸🇬 20% https://t.co/8RGfSRNdyN pic.twitter.com/B0cW0NZVBW — YouGov (@YouGov) 16. toukokuuta 2023

Käytännöt vaihtelevat suuresti maittain

Mielenkiintoista kyllä, tämä tapa vaihtelee suuresti kulttuurien välillä. Joissakin maissa, kuten Saksassa, suurin osa miehistä kertoo istuvansa alas virtsatakseen suurimman osan ajasta, jopa järjestelmällisesti, varsinkin kotona. Toisaalta maissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Meksikossa, monet miehet sanovat, etteivät he juuri koskaan istu alas.

Nämä erot osoittavat, että tämä käytäntö ei ole biologinen tai väistämätön, vaan siihen vaikuttavat suurelta osin sosiaaliset normit, koulutus ja kulttuuriset tavat. Toisin sanoen, se ei ole ennalta määrätty: käyttäytyminen kehittyy ja voi sopeutua osallistavampiin ja kunnioittavampiin ympäristöihin.

Hygienia, terveys ja mukavuus: istuma-asennossa on puolensa.

Sosiaalisten näkökohtien lisäksi asiantuntijat korostavat istumisen tarjoavan todellisia hygieniahyötyjä. Kun mies virtsaa seisten, mikropisarat voivat levitä jopa useiden metrien päähän wc-pöntön ympärille ja mahdollisesti saastuttaa lattian, seinät ja jopa arkipäiväiset esineet, kuten pyyhkeet tai hammasharjat. Tätä leviämistä on vaikea täysin välttää jopa perusteellisella puhdistuksella.

Lääketieteellisestä näkökulmasta jotkut tutkimukset osoittavat myös, että istuminen auttaa joitakin miehiä – erityisesti virtsaamis- tai eturauhasongelmista kärsiviä – tyhjentämään rakkonsa tehokkaammin. Tämä voi auttaa vähentämään virtsatieinfektioiden tai pitkäaikaisen epämukavuuden riskiä. Toisin sanoen kyse ei ole vain kohteliaisuudesta, vaan myös fyysisestä hyvinvoinnista ja terveydestä.

Kunnioituksen ja henkisen kuormituksen kysymys

Monille naisille tämä tapa liittyy laajempaan kysymykseen: kotitöiden jakamiseen pariskunnan sisällä. WC:n siivoaminen ei ole triviaali tehtävä, ja kun se lankeaa järjestelmällisesti vain yhden henkilön tehtäväksi, se ruokkii epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Pissalle istuminen on tällöin joillekin yksinkertainen mutta symbolinen ele, joka heijastaa toisten huomioon ottamista ja halua ylläpitää puhdasta ja miellyttävää yhteistä tilaa.

Tavoitteena ei ole osoitella sormella, vaan kannustaa tietoisuuteen. Jopa näennäisesti merkityksettömimmillä tavoilla voi olla todellinen vaikutus ympärilläsi olevien ihmisten elämänlaatuun.

Kohti asenteiden muutosta

Hyviä uutisia: asenteet ovat muuttumassa. Yhä useammat miehet harkitsevat tätä käytäntöä uudelleen, eivät velvollisuudentunnosta, vaan tietoisesta valinnasta, jota ohjaavat kunnioitus, mukavuus ja huomioiminen kumppaneitaan tai kämppäkavereitaan kohtaan. Tämä muutos on osa laajempaa liikettä, jolla pyritään uudelleenmäärittelemään kotielämän normeja, joissa jokainen osallistuu terveellisen, rauhoittavan ja tasapainoisen ympäristön luomiseen.

Lyhyesti sanottuna istuma-asennon omaksuminen ei kyseenalaista miehen maskuliinisuutta, identiteettiä tai itsenäisyyttä. Se on yksinkertaisesti käytännöllinen, kunnioittava ja hyödyllinen sopeutuminen kaikille. Sinun mukavuutesi on tärkeää, ja niin on myös muiden mukavuus. Ja jaetussa tilassa jokainen huomaavainen ele muuttuu positiiviseksi, kestäväksi ja syvästi inhimilliseksi teoksi.