Ylpeydestä häpeään: miksi parisuhteessa olemisesta on tullut kiusallista

Parisuhdestatuksen vaihtaminen Facebookissa "sinkku"-tilasta "parisuhteessa"-tilaan oli ennen lähes menestyksen merkki, jopa tapa lisätä suosiota. Silloin oli lopullinen saavutus julkaista sakkariinimaisia kuvia itsestään kädestä pitäen tai käsi kädessä. Mutta nyt nämä rakkautta pursuavat ja pariskunnan koko elämää dokumentoivat kuvat näkyvät vähemmän syötteissämme, ikään kuin poikaystävän omistaminen olisi mennyttä.

Poikaystävän piilottaminen sen sijaan, että esittelisit häntä

”Elää onnellisesti, elää piilossa .” Tämä sanonta ei ole koskaan pitänyt paikkaansa paremmin. Mansikanmakuisten Vansien ja MP3-soittimien aikoina tytöt esittelivät kumppaneitaan kuin pokaaleja. He olivat tuskin tehneet romanssistaan virallista, kun he jo julkaisivat lyhyitä rakkaudentunnustuksia Facebook-seinillään. He tägäsivät kumppaninsa eksplisiittisiin julkaisuihin ja jakoivat jokaisen ulosajon, täynnä sieviä valokuvia. Katsoimme tätä riehakasta seurustelua läheltä ja melkein kurkottimme popcornien perään. Heidän koko sosiaalisen median läsnäolonsa pyöri poikaystäviensä ympärillä ja muistutti mehukasta telenovelaa.

Mutta ajat ovat muuttuneet. Nykyään naiset kaipaavat enemmän hienovaraisuutta. Kun he ennen levittivät rakkaansa kasvot kaikkialle internetiin, nyt he antavat hänen läsnäolostaan vihjailla. He eivät enää julista äänekkäästi "Olen parisuhteessa", vaan pitävät tämän romanttisen todellisuuden omana tietonaan. Harvinaiset vilaukset heidän rakkaustarinastaan rajoittuvat sormenpäihin, siluetteihin tai taiteelliseen sumennukseen. He eivät varjosta kumppaneitaan vain suojellakseen yksityisyyttään, vaan myös säilyttääkseen imagonsa. Koska näyttää siltä, että vuonna 2026 parisuhteessa oleminen ei ole enää cool leima, vaan merkki menneisyydestä.

Itsenäisyydestään tietoiset naiset eivät enää halua määritellä itseään kumppaniensa kautta, mutta he eivät myöskään halua saada Bridget Jonesin kaltaista mainetta. Toisin sanoen he nauttivat parisuhteen sosiaalisista eduista lankeamatta ansaan olla liian kiintyneitä toiseen puolisoonsa. He ovat siirtymässä pois stereotyyppisestä kuvasta naisesta, joka on pakkomielteisesti kiinnostunut toisesta puoliskostaan. Vogue UK: lle kirjoittava toimittaja Chante Joseph on tutkinut, mitä voidaan pitää romanttisen boikotin 2.0-versiona.

Enemmän kuin trendi, mielentila

Vain muutamassa vuodessa naiset ovat siirtyneet intohimoisesta Julietista kapinalliseen Elizabeth Bennettiin. Sen sijaan, että he tekisivät emotionaalisesta riippuvuudestaan konkreettista ja jättäisivät siitä jälkiä verkkoprofiileihinsa, he ovat edelleen varovaisia romanttisten tietojensa kanssa. Toimittaja, joka toi esiin tämän ajattelutavan muutoksen ja digitaalisen aikakauden pariskuntien itsesensuurin, kysyi 65 000 seuraajaltaan asiasta.

Ja jos naisia hillitään sydänemojeilla ja suloisilla kuvilla, se ei johdu vain itsenäisen tai modernin vaikutelman luomiseksi. Se johtuu myös siitä, että he pelkäävät kohtalon rankaisevan heitä tästä hellyydenosoituksesta. "Jotkut pelkäsivät 'pahaa silmää' ja olivat vakuuttuneita siitä, että onnellisuutensa näyttäminen herättäisi niin voimakasta mustasukkaisuutta, että se lopulta tuhoaisi heidän suhteensa", toimittaja selittää. Toiset taas odottivat eroa ja tuskallista netin siivoamista.

Kaikki nämä tekosyyt kätkevät alleen yleisen mutta ääneen lausumattoman argumentin: miehen kanssa oleminen ei ole enää lahja vaan taakka. Poikaystävän kanssa oleminen on häpeällisempää kuin ulos meneminen paita nurinpäin tai hammastahna suussa. Eikä tämä ole radikaalia feminismiä, vaan pikemminkin syvemmän väsymyksen heijastusta.

Sinkkuna oleminen on suositumpaa kuin parisuhteessa oleminen.

Lukioaikana poikaystävän omistaminen oli lähes siunaus, sosiaalinen saavutus. Tavallisesta tytöstä koulussa tuli yhtäkkiä käytävien huomion keskipiste, cooli hahmo, jota kaikki ihailivat lokeronsa takaa. Aivan kuin tämä satunnainen poikaystävä olisi menestyksen lähde, aivan kuin tyttö tarvitsisi miestä tunteakseen itsensä kokonaiseksi, edes eläväksi.

On selvää, että "poikaystävävaikutus" ei enää toimi. Lisäksi normit ovat kääntymässä päälaelleen sinkkunaisten eduksi. Nämä naiset, jotka ennen nähtiin vanhenevan yksin kissalaumojen ympäröimänä, ovat nyt kadehdittavampia kuin ne, jotka ovat jumissa kumppaniensa kanssa. Ehkä siksi, että he ilmentävät vapautta, itsenäisyyttä ja itsekunnioitusta – ominaisuuksia, jotka joskus katoavat parisuhteen vimmassa. Yhdysvalloissa parisuhteessa eläminen ei ole enää normi kasvavalle joukolle 25–34-vuotiaita, jotka valitsevat pysyä sinkkuina: heidän määränsä on kaksinkertaistunut puolessa vuosisadassa.

Suloiset, sokeriset kuvat pariskunnista eivät enää saa sydämiä lepattamaan verkossa; ne aiheuttavat pahoinvointia. Tämä sentimentaalinen pidättyväisyys on lähes oireellista. Aivan kuin poikaystävä olisi (ei niin) söpö synti. Pari itsessään on intohimon tappaja.