22-vuotiaana tämä urheilija tekee vaikutuksen laskettelurinteessä ja kiehtoo yleisöä

Vain 22-vuotias Eileen Gu on vakiinnuttanut asemansa freestyle-hiihdon ilmiönä, kolminkertaisena olympiamitalistina Kiinalle ja maailman parhaiten palkattuna talviurheilijana. Yhdysvalloissa syntynyt Stanfordin opiskelija ja luksusbrändien malli, tämä monilahjakas urheilija kiehtoo taidoillaan ja itsenäisellä hengellään.

Varhainen ja koskematon olympiatähti

Pekingissä vuonna 2022 18-vuotias Eileen Gu teki historiaa voittamalla kultaa big airissa ja halfpipessa sekä hopeaa slopestylessa. Sittemmin hän on kerännyt 20 maailmancupin voittoa, mikä on naisten kaikkien aikojen ennätys, ja voitti ensimmäiset Snow League -kilpailut Kiinassa viime joulukuussa. Hänen tavaramerkkitekniikkansa – kirurgisen tarkasti suoritettu tuplakorkki 1620 – ihastuttaa edelleen yleisöä, erityisesti Kiinassa, jossa hän on rakastettu kansallisikoni.

Talviurheilijoista rikkain

Sporticon mukaan Eileen Gun ennustetaan tuottavan 23 miljoonaa dollaria vuodelle 2025. Hän on talviolympiaurheilijoiden listan kärjessä ja neljänneksi paras naisurheilija kaikissa urheilulajeissa. Hänen sponsoreihinsa kuuluvat globaalit jättiläiset, kuten Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret ja Louis Vuitton, sekä kiinalaiset tuotemerkit, kuten Anta Sports ja Luckin Coffee. Hän käveli Bosidengin catwalkilla Milanossa ja päätti Brunello Cucinellin näytöksen Shanghaissa siirtyen vaivattomasti muotinäytösten ja laskettelurinteiden välillä.

Yhdysvalloissa syntynyt kiinalainen kilpailija: kansallisuuden mysteeri

Kiinalaiselle äidille ja amerikkalaiselle isälle syntynyt Eileen Gu kasvoi kahden kulttuurin rajamailla ja vietti kesänsä Pekingissä. Vuonna 2019 hän päätti kilpailla Kiinan puolesta kertomatta koskaan julkisesti kansalaisuudestaan – arkaluontoinen asia, sillä Kiina ei salli kaksoiskansalaisuutta. Hän suorittaa tällä hetkellä kansainvälisten suhteiden tutkintoa Stanfordin yliopistossa, jossa hän on palattuaan kolmannen vuoden opiskelija, mikä osoittaa, että hänen tavoitteensa ulottuvat urheilumaailman ulkopuolelle.

Zen-lähestymistapa vuoden 2026 olympialaisiin

Milanon ja Cortinan olympialaisten 2026 aikaan (22. helmikuuta asti) Eileen Gu sanoo tuntevansa olonsa vapaaksi kaikesta paineesta. Hänen intohimonsa Milanoa – muodin ja kulttuurin kaupunkia – kohtaan tuo tähän kilpailuun henkilökohtaisen ulottuvuuden.

Pohjimmiltaan Eileen Gu ilmentää modernia naista: huippu-urheilijaa, vaikuttajaa, loistavaa opiskelijaa ja kansainvälistä mallia. Hylkäämällä kapeat kategoriat hän määrittelee menestyksen uudelleen ja kirjaimellisesti ratsastaa vasta alussa olevan globaalin menestyksen aalloilla.