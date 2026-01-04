Tämä italialainen eläkeläinen tekee yhden päivän liikaa töitä ja hänen eläkkeelle jäämisensä häiriintyy.

Italiassa eläkeläinen, joka luuli voivansa täydentää tulojaan työskentelemällä yhden päivän elokuva-alan statistina, koki eläkesuunnitelmiensa romahtavan. Muutamaa vuotta työelämästä poistumisensa jälkeen hän sai kymmenien tuhansien eurojen takaisinmaksuvaatimuksen , koska hän oli rikkonut – täysin ymmärtämättä seurauksia – erittäin tiukkoja työ- ja eläke-etuuksien yhdistämistä koskevia sääntöjä.

Paljon maksava kuvauspäivä

Jäätyään eläkkeelle kesällä 2019 varhaiseläkkeelle, mies otti vuonna 2021 vastaan pienen roolin statistina elokuvassa. Tästä yhdestä työpäivästä hän sai hieman yli 78 euroa brutto, mikä on vaatimaton summa, eikä hän kuvitellutkaan, että sitä pidettäisiin varhaiseläkkeellä olevien kohdalla kiellettynä paluuna töihin.

Italian uudistus ja työ- ja eläke-etuuksien yhdistämisen ansa

Niin kutsutun "Quota 100" -uudistuksen jälkeen Italia on kieltänyt varhaiseläkkeelle jääneitä ottamasta vastaan minkäänlaista palkkatyötä, edes tilapäistä. Tämän ilmoitetun toiminnan paljastuttua eläkeviranomainen (INPS) katsoo, että eläkkeelle jääjä on rikkonut määräyksiä, ja vaatii noin 24 000 euroa, lähes vuoden eläkettä vastaavan summan, josta vähennetään kuukausittain useita satoja euroja suoraan eläkkeestä.

Täysin suhteettomaksi katsottu seuraamus

Eläkkeellä oleva myöntää rikkoneensa sääntöä, mutta uskoo rangaistuksen olevan suhteeton: vaadittu summa on lähes 300 kertaa hänen yhden kuvauspäivän palkkansa. Hänen asianajajansa tuomitsee toimenpiteen "tarpeettoman raskaaksi" rikoksesta, joka on tehty ilman petollista tarkoitusta, ja pyytää rangaistuksen alentamista kohtuulliselle tasolle vaarantamatta hänen koko vuoden eläkettään.

Neljä vuotta oikeustaisteluita jutun voittamiseksi

Kesti neljä vuotta oikeudenkäyntejä, ennen kuin asia saavutti suotuisamman lopputuloksen. Joulukuun alussa 2025 Piemonten tilintarkastustuomioistuin tunnusti lopulta seuraamuksen kohtuuttomuuden ja toisti, että "rangaistusten on oltava oikeassa suhteessa rikkomukseen" myös tapauksissa, joissa työsuhteen ja eläke-etuuksien yhdistämistä koskevia sääntöjä ei noudateta.

Yhden kuukauden eläke takaisinmaksuun yhden vuoden sijaan

Oikeus päätti sitten pienentää velkaa: eläkkeelle jääjän ei enää tarvitsisi maksaa takaisin koko vuoden eläkettä vastaavaa summaa, vaan vain yhden kuukauden eläkkeen eli noin 2 000 euroa. Vaikka lasku onkin edelleen jyrkkä verrattuna kuvauspäivästä ansaitsemaansa 78 euroon, mies välttää kuitenkin tulojensa massiivisen ja pysyvän ehtymisen, ja hänen tapauksensa havainnollistaa varhaiseläkejärjestelmien usein unohdettuja riskejä, kun työhön paluun rajat ovat tuntemattomat.

Tämä tapaus korostaa Italian työ- ja eläkkeelle jäämisen yhdistämistä koskevien sääntöjen toisinaan liian jäykkyyttä, erityisesti varhaiseläkejärjestelyistä hyötyvien osalta. Ennen kaikkea se muistuttaa siitä, että näennäisesti harmittomalla teolla, joka on tehty ilman petollista tarkoitusta, voi olla vakavia taloudellisia seurauksia, jos sääntöjä ei ymmärretä kunnolla. Vaikka tuomioistuimen lopullinen päätös palauttaakin jonkin verran suhteellisuutta, tämän eläkeläisen kokemus korostaa tulevien eläkeläisten paremman tiedottamisen ja seuraamusten harkitumman soveltamisen tärkeyttä.