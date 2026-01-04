Search here...

Tämä italialainen eläkeläinen tekee yhden päivän liikaa töitä ja hänen eläkkeelle jäämisensä häiriintyy.

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
Marcus Aurelius/Pexels

Italiassa eläkeläinen, joka luuli voivansa täydentää tulojaan työskentelemällä yhden päivän elokuva-alan statistina, koki eläkesuunnitelmiensa romahtavan. Muutamaa vuotta työelämästä poistumisensa jälkeen hän sai kymmenien tuhansien eurojen takaisinmaksuvaatimuksen , koska hän oli rikkonut – täysin ymmärtämättä seurauksia – erittäin tiukkoja työ- ja eläke-etuuksien yhdistämistä koskevia sääntöjä.

Paljon maksava kuvauspäivä

Jäätyään eläkkeelle kesällä 2019 varhaiseläkkeelle, mies otti vuonna 2021 vastaan pienen roolin statistina elokuvassa. Tästä yhdestä työpäivästä hän sai hieman yli 78 euroa brutto, mikä on vaatimaton summa, eikä hän kuvitellutkaan, että sitä pidettäisiin varhaiseläkkeellä olevien kohdalla kiellettynä paluuna töihin.

Italian uudistus ja työ- ja eläke-etuuksien yhdistämisen ansa

Niin kutsutun "Quota 100" -uudistuksen jälkeen Italia on kieltänyt varhaiseläkkeelle jääneitä ottamasta vastaan minkäänlaista palkkatyötä, edes tilapäistä. Tämän ilmoitetun toiminnan paljastuttua eläkeviranomainen (INPS) katsoo, että eläkkeelle jääjä on rikkonut määräyksiä, ja vaatii noin 24 000 euroa, lähes vuoden eläkettä vastaavan summan, josta vähennetään kuukausittain useita satoja euroja suoraan eläkkeestä.

Täysin suhteettomaksi katsottu seuraamus

Eläkkeellä oleva myöntää rikkoneensa sääntöä, mutta uskoo rangaistuksen olevan suhteeton: vaadittu summa on lähes 300 kertaa hänen yhden kuvauspäivän palkkansa. Hänen asianajajansa tuomitsee toimenpiteen "tarpeettoman raskaaksi" rikoksesta, joka on tehty ilman petollista tarkoitusta, ja pyytää rangaistuksen alentamista kohtuulliselle tasolle vaarantamatta hänen koko vuoden eläkettään.

Neljä vuotta oikeustaisteluita jutun voittamiseksi

Kesti neljä vuotta oikeudenkäyntejä, ennen kuin asia saavutti suotuisamman lopputuloksen. Joulukuun alussa 2025 Piemonten tilintarkastustuomioistuin tunnusti lopulta seuraamuksen kohtuuttomuuden ja toisti, että "rangaistusten on oltava oikeassa suhteessa rikkomukseen" myös tapauksissa, joissa työsuhteen ja eläke-etuuksien yhdistämistä koskevia sääntöjä ei noudateta.

Yhden kuukauden eläke takaisinmaksuun yhden vuoden sijaan

Oikeus päätti sitten pienentää velkaa: eläkkeelle jääjän ei enää tarvitsisi maksaa takaisin koko vuoden eläkettä vastaavaa summaa, vaan vain yhden kuukauden eläkkeen eli noin 2 000 euroa. Vaikka lasku onkin edelleen jyrkkä verrattuna kuvauspäivästä ansaitsemaansa 78 euroon, mies välttää kuitenkin tulojensa massiivisen ja pysyvän ehtymisen, ja hänen tapauksensa havainnollistaa varhaiseläkejärjestelmien usein unohdettuja riskejä, kun työhön paluun rajat ovat tuntemattomat.

Tämä tapaus korostaa Italian työ- ja eläkkeelle jäämisen yhdistämistä koskevien sääntöjen toisinaan liian jäykkyyttä, erityisesti varhaiseläkejärjestelyistä hyötyvien osalta. Ennen kaikkea se muistuttaa siitä, että näennäisesti harmittomalla teolla, joka on tehty ilman petollista tarkoitusta, voi olla vakavia taloudellisia seurauksia, jos sääntöjä ei ymmärretä kunnolla. Vaikka tuomioistuimen lopullinen päätös palauttaakin jonkin verran suhteellisuutta, tämän eläkeläisen kokemus korostaa tulevien eläkeläisten paremman tiedottamisen ja seuraamusten harkitumman soveltamisen tärkeyttä.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Väsynyt ennen 30:tä: Miksi Z-sukupolvi haaveilee palkkatyön pakenemisesta

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Väsynyt ennen 30:tä: Miksi Z-sukupolvi haaveilee palkkatyön pakenemisesta

Tuskin 30-vuotiaana sinun pitäisi olla energiasi huipulla... ja silti monet Z-sukupolven jäsenet tuntevat jo uupuneita. Henkinen uupumus, ammatillinen...

"En ole minä tässä kuvassa": Kun tekoäly riisuu naisia vasemmistoa tahtoonsa

Julkaiset kuvan, hymyilet ja yhtäkkiä kuva onkin poissa. Sosiaalinen media – ja erityisesti X (entinen Twitter) – on...

Häätöuhan alla hän on edelleen järkyttynyt Elon Muskin ulkonäköään koskevasta kommentista.

Audrey Morris, 19-vuotias Yhdysvaltain kansalainen, joka on asunut Tanskassa yhdeksänvuotiaasta asti, on karkotettu maasta, koska hänelle ei ole...

Eurooppa: Koulunalku vuonna 2026 ilman sosiaalista mediaa tai matkapuhelimia teini-ikäisille?

Digitaalinen teknologia on nykyään olennainen osa teini-ikäisten elämää. Se tiedottaa, viihdyttää ja yhdistää heitä. Sen läsnäolo kaikkialla voi...

Tutkimus todistaa sen: miehet, jotka kuuntelevat vaimojaan, menestyvät paremmin

Kumppanin kuunteleminen ei ole vain harmonian ylläpitämistä suhteessa, vaan se on myös odottamaton etu ammatilliselle uralle. Useat viimeaikaiset...

"Halvempi kuin vanhainkoti": he ovat asuneet risteilyaluksella vuosia

Marty ja Jess Ansen eivät ole vain matkailijoita: he ovat todellisia kelluvan eläkkeen pioneereja. Eläkkeellä olevat isoisovanhemmat ja...

© 2025 The Body Optimist